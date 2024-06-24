  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Хорватія - Італія Дивитися онлайн
У тренді

Хорватія - Італія онлайн трансляція матчу

Євро 2024 - 24 червня 2024, 22:00 - Ред Булл Арена . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Данни Маккели
Рейтинг матчу:
Хорватія
0 - 0
Оновити
31'
Італія
Дивитись трансляцію
Хід матчу
24' Sucic, Luka
Хто переможе?
87 Користувачів зробило свій вибір
Хорватія
24%
Нічия
33%
Італія
43%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Croatia and Italy is 1-1. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 7 meetings, Croatia have won 3 times, there have been 4 draws while Italy have won 0 times.
  • Italy haven't lost in their last 7 games.
  • Croatia wins 1st half in 50% of their matches, Italy in 54% of their matches.
  • Croatia wins 50% of halftimes, Italy wins 54%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Croatia leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Italy leads 0-1 away, they win in 33% of their matches.
  • When Croatia is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Euro, Italy has better performance than Croatia.
  • Italy's performance of the last 5 matches is better than Croatia's.
  • Croatia have lost just 0 of their last 5 games against Italy (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Croatia won 2, Italy won 0, 3 draws.
  • Croatia scores 1.4 goals in a match against Italy and Italy scores 0.8 goals against Croatia (on average).
  • Average number of goals in meetings between Croatia and Italy is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Croatia and Italy is 1.4.
  • Croatia scores 2.2 goals when playing at home and Italy scores 1 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Хорватія
0
Перемог
3
Ігор
0
Перемог
Італія
Евро 2014/2015
12.06.2015 - 21:45 Хорватія 1 - 1 Завершено Італія
Евро 2014/2015
16.11.2014 - 21:45 Італія 1 - 1 Завершено Хорватія
Евро 2011/2012
14.06.2012 - 19:00 Італія 1 - 1 Завершено Хорватія
Останні матчі - Хорватія
Євро 2024 2024
19.06.2024 - 16:00 Хорватія 2 - 2 Завершено Албанія Н
Євро 2024 2024
15.06.2024 - 19:00 Іспанія 3 - 0 Завершено Хорватія П
Міжнародні товариські матчі 2024
08.06.2024 - 19:45 Португалія 1 - 2 Завершено Хорватія В
Міжнародні товариські матчі 2024
03.06.2024 - 20:00 Хорватія 3 - 0 Завершено Північна Македонія В
Міжнародні товариські матчі 2024
23.03.2024 - 22:00 Туніс 0 - 0 Завершено Хорватія Н
Показати більше
Останні матчі - Італія
Євро 2024 2024
20.06.2024 - 22:00 Іспанія 1 - 0 Завершено Італія П
Євро 2024 2024
15.06.2024 - 22:00 Італія 2 - 1 Завершено Албанія В
Міжнародні товариські матчі 2024
09.06.2024 - 21:45 Італія 1 - 0 Завершено Боснія і Герцеговина В
Міжнародні товариські матчі 2024
04.06.2024 - 22:00 Італія 0 - 0 Завершено Туреччина Н
Міжнародні товариські матчі 2024
24.03.2024 - 22:00 Італія 2 - 0 Завершено Еквадор В
Показати більше
Новини команд
Златко Далич перед грою з Італією: Ми повинні виграти, будь-який інший результат відправить нас додому 24.06.2024 в 15:22 Златко Далич перед грою з Італією: Ми повинні виграти, будь-який інший результат відправить нас додому Сьогодні відбудеться вирішальний матч для шашкових
Спаллетті напередодні гри з Хорватією: Було б величезною помилкою виходити на поле з думкою, що нічиєї достатньо для проходження далі 24.06.2024 в 15:02 Спаллетті напередодні гри з Хорватією: Було б величезною помилкою виходити на поле з думкою, що нічиєї достатньо для проходження далі Сьогодні вирішиться доля другого місця у групі B
Хорватія - Iталія. Анонс та прогноз матчу Євро-2024 на 24.06.2024 24.06.2024 в 06:49 Хорватія - Iталія. Анонс та прогноз матчу Євро-2024 на 24.06.2024 Обидві в поганому настрої та нервують
Головні події
Sucic, Luka
24'
Хто переможе?
87 Користувачів зробило свій вибір
Хорватія
24%
Нічия
33%
Італія
43%
Склади команд
40
Домінік Ліваковіч
24
Gvardiol, Josko
5
Pongracic, Marin
37
Sutalo, Josip
2
Stanisic, Josip
8
Матео Ковачіч
77
Brozovic, Marcelo
10
Лука Модрiч
8
Маріо Пашаліч
27
Андрей Крамарич
10
Sucic, Luka
99
Джанлуїджі Доннарумма
22
Di Lorenzo, Giovanni
95
Алессандро Бастоні
33
Calafiori, Riccardo
36
Маттео Дарміан
23
Ніколо Барелла
20
Жоржиньйо
81
Raspadori, Giacomo
7
Лоренцо Пеллегріні
32
Федеріко Дімарко
19
Retegui, Mateo
Стартовий склад
  • 8
    Маріо Пашаліч
    Півзахисник
  • 27
    Андрей Крамарич
    Форвард
  • 10
    Sucic, Luka
    24
  • 8
    Матео Ковачіч
    Півзахисник
  • 77
    Brozovic, Marcelo
  • 10
    Лука Модрiч
    Півзахисник
  • 24
    Gvardiol, Josko
    Захисник
  • 5
    Pongracic, Marin
    Захисник
  • 37
    Sutalo, Josip
    Захисник
  • 2
    Stanisic, Josip
    Захисник
  • 40
    Домінік Ліваковіч
    Воротар
  • 19
    Retegui, Mateo
    Форвард
  • 81
    Raspadori, Giacomo
  • 7
    Лоренцо Пеллегріні
    Півзахисник
  • 32
    Федеріко Дімарко
    Захисник
  • 23
    Ніколо Барелла
    Півзахисник
  • 20
    Жоржиньйо
    Півзахисник
  • 22
    Di Lorenzo, Giovanni
  • 95
    Алессандро Бастоні
    Захисник
  • 33
    Calafiori, Riccardo
    Захисник
  • 36
    Маттео Дарміан
    Захисник
  • 99
    Джанлуїджі Доннарумма
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Златко Далич
  • Лучано Спаллетти
Статистика матчу
63%
Володіння м'ячем
37%
1
Удари в отвір
1
1
Кутові
5
1
Сейви
1
Удари повз
3
1
Штрафні
3
3
Фоли
1
1
ЖК
Блоковано ударів
2
LIVE
Трансляція матчу Хорватія - Італія
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Live Zone
Трансляція
31'
Простріл Модрича з правого флангу штрафного Доннарумма кулаками вибивав за межі воротарського.
30'
Хорватія знову на м'ячі на чужій половині поля.
27'
Небезпечний момент
Бастоні на дальній замикав подачу з правого флангу від Барелли ударом головою, але Лівакович витягнув із-під поперечини.
26'
Ретегі отримав передачу з глибини до лівого флангу штрафного, але пробив у Понграчича з гострого кута.
24'
Жовта картка
Сучич попереджений за фол у центрі поля проти Пеллегріні.
22'
Ретегі в центрі штрафного завершив подачу з правого флангу ударом зльоту в Понграчича. Кутовий.
20'
Небезпечний момент
Ретегі головою на дальній замикав подачу з лівого флангу, але пробив повз ворота з-під Гвардіола.
17'
Фол Ретегі на чужій половині проти Понграчича.
15'
Хорватія в пресингу на чужій половині добряче дошкуляє суперникам.
13'
Крамарич на правому куті штрафного навозив Пеллегріні, але простріл перехопили.
11'
Подачу з лівого флангу від Дімарко головою Пеллегріні просто підрізав суттєво повз ворота в падінні.
10'
Хорватія помітно збавила оберти. Італія забрала м'яч.
8'
Простріл від Ді Лоренцо з правого флангу перевели на кутовий захисники.
7'
Італію пресингом закривають на її половині поля.
5'
Небезпечний момент
Сучич запустив ракету з правого флангу здалеку в протилежну дев'ятку, але Доннарумма пари рував.
4'
Італійці від початку матчу закрились і вичікують на суперників.
2'
Хорватія тримає м'яч у центрі поля.
1'
Італія грає 3-5-2 від перших хвилин.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Італія опиниться в плей-оф із другої сходинки, якщо уникне поразки від Хорватії. Італія не гратиме в плей-оф, якщо програє, а Албанія переможе Іспанію.
Інфо
Хорватія не зможе вийти до плей-оф, якщо програє, або якщо зіграє внічию, а Албанія уникне поразки.
Інфо
Хорватія опиниться в плей-оф, якщо переможе Італію, а Албанія не переможе Іспанію (якщо Албанія також переможе, Хорватія та Албанія розділять друге та третє місце за додатковими критеріями).
Інфо
Італія до цього виграла у Албанії (2:1) та програла Іспанії (0:1).
Інфо
Хорватія до цього програла Іспанії (0:3) та зіграла внічию проти Албанії (2:2)
Запасні: Вікаріо, Мерет, Буонджорно, Гатті, Фраттезі, Скамакка, К’єза, Белланова, Крістанте, Манчіні, Дзакканьї, Фаджолі, Ель Шаараві, Камб’язо, Фолоруншо.
Італія: Доннарумма — Ді Лоренцо, Бастоні, Калафіорі, Дарміан — Барелла, Жоржиньо — Распадорі, Пеллегріні, Дімарко — Ретегі.
Запасні: Лабрович, Івушич, Ерлич, Маєр, Перішич, Будімір, Петкович, Іванушец, Соса, П’яца, Віда, Юранович, Марко Пашалич, Батуріна.
Хорватія: Лівакович — Станішич, Шутало, Понграчич, Гвардіол — Модрич, Брозович, Ковачич — Сучич, Крамарич, Маріо Пашалич.
Інфо
Стали известны стартовые составы:
Данні Маккелі (Віллемстад, Кюрасао/Нідерланди) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 3-го туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у рамках групи B. На полі стадіону Ред Булл Арена (Лейпциг, Німеччина) зіграють Хорватія та Італія.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 04:00 - Сьогодні Уругвай Уругвай 3 Panama Panama 1 Завершено 01:00 - Сьогодні США США 2 Болівія Болівія 0 Завершено 22:00 - Вчора Шотландія Шотландія 0 Угорщина Угорщина 1 Завершено 22:00 - Вчора Швейцарія Швейцарія 1 Німеччина Німеччина 1 Завершено 05:30 - Вчора Сіетл Саундерс Сіетл Саундерс 3 Даллас Даллас 2

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 грн На сайт
2 12000 грн На сайт
3 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Хорватія - Італія 24.06.2024, Євро 2024

Матч між командою Хорватія та командою Італія проходитиме в рамках турніру по футболу: Євро 2024 2024 , матч пройде на стадіоні Ред Булл Арена.

Дата проведення матчу: 24.06.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Хорватія та командою Італія:

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Хорватія та Італія у попередньому футбольному матчі 12.06.2015 закінчилось з таким рахунком: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Златко Далич и Лучано Спаллетти розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Хорватія - Італія можна подивитися 24.06.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Євро 2024. Текстову трансляцію матчу Хорватія - Італія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Хорватія
Країна: Хорватия
Тренер: Златко Далич

Минулий поєдинок команди Хорватія був зіграний проти Албанія - 19.06.2024, у рамках турніру Євро 2024 2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Італія
Країна: Италия
Тренер: Роберто Манчини

Попередній матч команди Італія був зіграний проти Іспанія - 20.06.2024, у рамках чемпіонату Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Іспанія.

Слідкуйте за результатами матчу Хорватія - Італія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Євро 2024 та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.