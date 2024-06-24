Хорватія - Італія онлайн трансляція матчу

Матч між командою Хорватія та командою Італія проходитиме в рамках турніру по футболу: Євро 2024 2024 , матч пройде на стадіоні Ред Булл Арена.
Дата проведення матчу: 24.06.2024
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь між Хорватія та командою Італія:
Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Хорватія та Італія у попередньому футбольному матчі 12.06.2015 закінчилось з таким рахунком: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Златко Далич и Лучано Спаллетти розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
Онлайн трансляцію матчу Хорватія - Італія можна подивитися 24.06.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Євро 2024. Текстову трансляцію матчу Хорватія - Італія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.
Назва: Хорватія
Країна: Хорватия
Тренер: Златко Далич
Минулий поєдинок команди Хорватія був зіграний проти Албанія - 19.06.2024, у рамках турніру Євро 2024 2024 та закінчився нічиєю.
Назва: Італія
Країна: Италия
Тренер: Роберто Манчини
Попередній матч команди Італія був зіграний проти Іспанія - 20.06.2024, у рамках чемпіонату Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Іспанія.
Слідкуйте за результатами матчу Хорватія - Італія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.
Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Євро 2024 та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.