Албанія - Іспанія онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Албанія та командою Іспанія проходитиме в рамках турніру по футболу: Євро 2024 2024 , матч відбудеться на стадіоні Меркур Шпиль-Арена.
Дата проведення матчу: 24.06.2024
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь між Албанія та командою Іспанія:
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Іспанія, тоді як команда Албанія залишилася з поразкою . Зіткнення Іспанія та Албанія у попередньому футбольному матчі 26.03.2022 закінчилось з такими результатами: 2:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Sylvinho и De La Fuente, Luis розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Албанія
Країна: Албания
Попередній матч команди Албанія був зіграний проти Хорватія - 19.06.2024, у рамках чемпіонату Євро 2024 2024 та закінчився нічиєю.
Назва: Іспанія
Країна: Испания
Тренер: Луис де ла Фуэнте
Попередній матч команди Іспанія був зіграний проти Італія - 20.06.2024, у рамках чемпіонату Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Іспанія.
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