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Албанія - Іспанія онлайн трансляція матчу

Євро 2024 - 24 червня 2024, 22:00 - Меркур Шпиль-Арена . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Гленн Ниберг
Рейтинг матчу:
Албанія
0 - 1
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31'
Іспанія
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Хід матчу
13' Torres, Ferran
Хто переможе?
60 Користувачів зробило свій вибір
Албанія
20%
Нічия
30%
Іспанія
50%
Цікаві факти
  • Spain have previously won 4 of 6 matches against Albania.
  • During the last 6 meetings, Albania have won 0 times, there have been 0 draws while Spain have won 6 times. The goal difference is 23-2 in favour of Spain.
  • Spain have a winning streak of 3 matches.
  • Spain haven't lost in their last 4 games.
  • Albania haven't won any of their last 6 games against Spain.
  • Albania wins 1st half in 58% of their matches, Spain in 63% of their matches.
  • Albania wins 58% of halftimes, Spain wins 63%.
  • The winner of their last meeting was Spain.
  • On their last meeting Spain won by 1 goals.
  • When Albania leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Spain leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When Albania is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Euro, Spain has better performance than Albania.
  • Spain's performance of the last 5 matches is better than Albania's.
  • Spain have lost just 0 of their last 5 games against Albania (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Albania won 0, Spain won 5, 0 draws.
  • Albania scores 0.2 goals in a match against Spain and Spain scores 4.2 goals against Albania (on average).
  • Average number of goals in meetings between Albania and Spain is 4.4.
  • Albania scores 1.86 goals when playing at home and Spain scores 3.67 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Албанія
0
Перемог
3
Ігор
3
Перемог
Іспанія
Міжнародні товариські матчі 2022
26.03.2022 - 20:45 Іспанія 2 - 1 Завершено Албанія
Чемпионат мира FIFA 2017/2018
06.10.2017 - 21:45 Іспанія 3 - 0 Завершено Албанія
Чемпионат мира FIFA 2016/2017
09.10.2016 - 21:45 Албанія 0 - 2 Завершено Іспанія
Останні матчі - Албанія
Євро 2024 2024
19.06.2024 - 16:00 Хорватія 2 - 2 Завершено Албанія Н
Євро 2024 2024
15.06.2024 - 22:00 Італія 2 - 1 Завершено Албанія П
Міжнародні товариські матчі 2024
07.06.2024 - 20:00 Албанія 3 - 1 Завершено Азербайджан В
Міжнародні товариські матчі 2024
03.06.2024 - 21:00 Албанія 3 - 0 Завершено Ліхтенштейн В
Міжнародні товариські матчі 2024
25.03.2024 - 20:00 Швеція 1 - 0 Завершено Албанія П
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Останні матчі - Іспанія
Євро 2024 2024
20.06.2024 - 22:00 Іспанія 1 - 0 Завершено Італія В
Євро 2024 2024
15.06.2024 - 19:00 Іспанія 3 - 0 Завершено Хорватія В
Міжнародні товариські матчі 2024
08.06.2024 - 22:30 Іспанія 5 - 1 Завершено Північна Ірландія В
Міжнародні товариські матчі 2024
05.06.2024 - 22:30 Іспанія 5 - 0 Завершено Андорра В
Міжнародні товариські матчі 2024
26.03.2024 - 22:30 Іспанія 3 - 3 Завершено Бразилія Н
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Новини команд
Головні події
13'
Torres, Ferran ГООЛ!
Хто переможе?
60 Користувачів зробило свій вибір
Албанія
20%
Нічия
30%
Іспанія
50%
Склади команд
21
Томас Стракоша
21
Mitaj, Mario
6
Ajeti, Arlind
19
Djimsiti, Berat
20
Balliu, Ivan
21
Asllani, Kristjan
20
Ramadani, Ylber Latif
11
Bajrami, Nedim
20
Laci, Qazim
44
Asani, Jasir
9
Manaj, Rei
22
Raya, David
16
Хесус Навас
3
Vivian, Dani
27
Laporte, Aymeric
20
Grimaldo, Alex
4
Zubimendi, Martin
8
Мікель Меріно
7
Torres, Ferran
7
Olmo, Dani
10
Oyarzabal, Mikel
14
Хоселу
Стартовий склад
  • 9
    Manaj, Rei
  • 11
    Bajrami, Nedim
    Півзахисник
  • 20
    Laci, Qazim
    Півзахисник
  • 44
    Asani, Jasir
    Форвард
  • 21
    Asllani, Kristjan
    Півзахисник
  • 20
    Ramadani, Ylber Latif
    Півзахисник
  • 21
    Mitaj, Mario
    Півзахисник
  • 6
    Ajeti, Arlind
    Захисник
  • 19
    Djimsiti, Berat
    Захисник
  • 20
    Balliu, Ivan
  • 21
    Томас Стракоша
    Воротар
  • 14
    Хоселу
    Форвард
  • 7
    Torres, Ferran
    Форвард
    13
  • 7
    Olmo, Dani
    Півзахисник
  • 10
    Oyarzabal, Mikel
    Форвард
  • 4
    Zubimendi, Martin
    Півзахисник
  • 8
    Мікель Меріно
    Півзахисник
  • 16
    Хесус Навас
    Півзахисник
  • 3
    Vivian, Dani
  • 27
    Laporte, Aymeric
    Захисник
  • 20
    Grimaldo, Alex
    Захисник
  • 22
    Raya, David
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Sylvinho
  • De La Fuente, Luis
Статистика матчу
45%
Володіння м'ячем
55%
1
Кутові
1
Удари в отвір
2
Удари повз
2
4
Штрафні
1
1
Сейви
1
Фоли
4
1
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Трансляція матчу Албанія - Іспанія
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Трансляція
26'
Ферран намагався виконати подачу, мʼяч зрізався в площину. Стракоша зафіксував ігровий знаряд у руках, зберігши пильність.
22'
Багато простору в іспанців для проведення атак, але вони цим не користаються. Відчувається слабка зіграність цього складу.
18'
Тепер уже іспанці чинять тиск на суперника на його ж половині поля. Албанія не переходить центр.
13'
Гоооол!!!
Іспанія відкриває рахунок! Ольмо розрізає високу лінію оборони суперника, а Торрес у дотик вразив дальній кут з рикошетом від стійки. Чи варто було одразу летіти в атаку албанцям?
12'
Але перший момент — у Іспанії. Меріно підключився до карного та пробив головою з подачі Наваса. Стракоші довелося рятувати.
6'
Нелегко другому складу Іспанії. Вмотивована Албанія одразу намагається показати свій максимум. Чи надовго їх вистачить?
2'
Албанці максимально активно розпочали поєдинок. Високий пресинг дозволив кілька разів відібрати мʼяч і виконати кілька навісів у штрафний майданчик. Поки без ударів.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Глен Нюберг (Швеція).
Запасні: Беріша (в), Кастраті (в), Абраші, Алії, М. Беріша, Броя, Гʼязула, Кумбулла, Мучі, Міхай, Сефері, Ходжа, Хюсай, Ісмаїлі.
Інфо
Стартовий склад Албанії: Стракоша — Мітай, Аєті, Дьїмсіті (к), Балью — Асллані, Рамадані — Байрамі, Лачі, Асані — Манай. Головний тренер — Сільвіньо.
Запасні: Реміро (в), Сімон (в), Баена, Вільямс, Карвахаль, Кукурелья, Ле Норман, Лопес, Мората, Педрі, Руїс, Ямаль.
Інфо
Стартовий склад Іспанії: Рая — Грімальдо, Ляпорт, Вівіан, Навас (к) — Меріно, Субіменді — Оярсабаль, Ольмо, Торрес — Хоселу. Головний тренер — Луїс Де ла Фуенте.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 3-го туру групового етапу Євро-2024 Албанія – Іспанія.
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Останні матчі
Завершено 04:00 - Сьогодні Уругвай Уругвай 3 Panama Panama 1 Завершено 01:00 - Сьогодні США США 2 Болівія Болівія 0 Завершено 22:00 - Вчора Шотландія Шотландія 0 Угорщина Угорщина 1 Завершено 22:00 - Вчора Швейцарія Швейцарія 1 Німеччина Німеччина 1 Завершено 05:30 - Вчора Сіетл Саундерс Сіетл Саундерс 3 Даллас Даллас 2

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Анонс матчу Албанія - Іспанія 24.06.2024, Євро 2024

Поєдинок між командою Албанія та командою Іспанія проходитиме в рамках турніру по футболу: Євро 2024 2024 , матч відбудеться на стадіоні Меркур Шпиль-Арена.

Дата проведення матчу: 24.06.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Албанія та командою Іспанія:

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Іспанія, тоді як команда Албанія залишилася з поразкою . Зіткнення Іспанія та Албанія у попередньому футбольному матчі 26.03.2022 закінчилось з такими результатами: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Sylvinho и De La Fuente, Luis розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Албанія - Іспанія можна подивитися 24.06.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Євро 2024. Текстову трансляцію матчу Албанія - Іспанія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Албанія
Країна: Албания

Попередній матч команди Албанія був зіграний проти Хорватія - 19.06.2024, у рамках чемпіонату Євро 2024 2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Іспанія
Країна: Испания
Тренер: Луис де ла Фуэнте

Попередній матч команди Іспанія був зіграний проти Італія - 20.06.2024, у рамках чемпіонату Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Іспанія.

Слідкуйте за результатами матчу Албанія - Іспанія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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