Албанія - Іспанія онлайн трансляція матчу

24.06.2024 в 16:01

Луїс де ла Фуенте перед грою з Албанією: Ми зосереджені лише на перемозі, тому що хочемо перемагати в кожному матчі

Іспанський тренер також не зможе розраховувати на одного з ключових гравців команди