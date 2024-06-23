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Швейцарія - Німеччина онлайн трансляція матчу

Євро 2024 - 23 червня 2024, 22:00 - Frankfurt Arena . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Даниеле Орсато
Рейтинг матчу:
Швейцарія
До початку
00 : 00 : 00
Німеччина
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
70 Користувачів зробило свій вибір
Швейцарія
23%
Нічия
33%
Німеччина
44%
Цікаві факти
  • During the last 8 meetings, Switzerland have won 2 times, there have been 3 draws while Germany have won 3 times. The goal difference is 19-15 in favour of Germany.
  • Switzerland haven't lost in their last 5 games.
  • Germany haven't lost in their last 6 games.
  • Switzerland wins 1st half in 54% of their matches, Germany in 33% of their matches.
  • Switzerland wins 54% of halftimes, Germany wins 33%.
  • Their last meeting was a draw. (3-3)
  • When Switzerland leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When Germany leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When Switzerland is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Germany is down 1-0 away, they win 50% of their matches.
  • Germany's performance of the last 5 matches is better than Switzerland's.
  • Germany have lost just 1 of their last 5 games against Switzerland (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Switzerland won 1, Germany won 2, 2 draws.
  • Switzerland scores 2 goals in a match against Germany and Germany scores 2.8 goals against Switzerland (on average).
  • Average number of goals in meetings between Switzerland and Germany is 4.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Switzerland and Germany is 2.
  • Switzerland scores 2.4 goals when playing at home and Germany scores 1.75 goals when playing away (on average).
  • Germany have a winning streak of 3 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Швейцарія
0
Перемог
2
Ігор
0
Перемог
Німеччина
Ліга Націй 2021
13.10.2020 - 21:45 Німеччина 3 - 3 Завершено Швейцарія
Ліга Націй 2021
06.09.2020 - 21:45 Швейцарія 1 - 1 Завершено Німеччина
Останні матчі - Швейцарія
Євро 2024 2024
19.06.2024 - 22:00 Шотландія 1 - 1 Завершено Швейцарія Н
Євро 2024 2024
15.06.2024 - 16:00 Угорщина 1 - 3 Завершено Швейцарія В
Міжнародні товариські матчі 2024
08.06.2024 - 19:00 Швейцарія 1 - 1 Завершено Австрія Н
Міжнародні товариські матчі 2024
04.06.2024 - 21:15 Швейцарія 4 - 0 Завершено Естонія В
Міжнародні товариські матчі 2024
26.03.2024 - 21:45 Ірландія 0 - 1 Завершено Швейцарія В
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Останні матчі - Німеччина
Євро 2024 2024
19.06.2024 - 19:00 Німеччина 2 - 0 Завершено Угорщина В
Євро 2024 2024
14.06.2024 - 22:00 Німеччина 5 - 1 Завершено Шотландія В
Міжнародні товариські матчі 2024
07.06.2024 - 21:45 Німеччина 2 - 1 Завершено Греція В
Міжнародні товариські матчі 2024
03.06.2024 - 21:45 Німеччина 0 - 0 Завершено Україна Н
Міжнародні товариські матчі 2024
26.03.2024 - 21:45 Німеччина 2 - 1 Завершено Нідерланди В
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
70 Користувачів зробило свій вибір
Швейцарія
23%
Нічия
33%
Німеччина
44%
LIVE
Трансляція матчу Швейцарія - Німеччина
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Як бачимо, не дивлячись на те, що німці вже в плей-офф, Наггельсман випустив цілком бойовий склад на цей матч
Інфо
Стартовий склад Німеччини: Нойєр, Міттельштедт, Та, Рюдігер, Кімміх, Кроос, Андріх, Гюндоган, Вірц, Мусіала, Хаверц
Інфо
Стартовий склад Швейарії: Зоммер, Шер, Аканджі, Родрігес, Віднер, Фройлер, Джака, Ебішер, Ндой, Рідер, Емболо
Швейцарців у сьогоднішньому матчі влаштує і нічия і навіть поразка, за умови правильного підсумку в паралельному матчі
У паралельному матчі зіграють Угорщина (0 очок) і Шотландія (1 очко)
У німців після двох турів 6 очок і вони вже оформили вихід до 1/8 фіналу. У Швейцарців 4 очки після двох турів.
Інфо
Матч пройде у Франкфурті і розпочнеться 22:00, судити гру буде італієць Даніеле Орсато
Всім добрий вечір! UA-Футбол пропонує вашій увазі матч 3-го туру групового раунду Євро-2024 групи А, в якому зіграють Швейцарія та Німеччина
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Останні матчі
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Анонс матчу Швейцарія - Німеччина 23.06.2024, Євро 2024

Протистояння між командою Швейцарія та командою Німеччина проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Євро 2024 2024 , матч пройде на стадіоні Frankfurt Arena.

Дата проведення матчу: 23.06.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Швейцарія та командою Німеччина:

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Німеччина та Швейцарія у попередньому футбольному матчі 13.10.2020 закінчилось з рахунком: 3:3 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Швейцарія - Німеччина можна подивитися 23.06.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Євро 2024. Текстову трансляцію матчу Швейцарія - Німеччина, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Швейцарія
Країна: Швейцария
Тренер: Мурат Якин

Попередній поєдинок команди Швейцарія був зіграний проти Шотландія - 19.06.2024, у рамках турніру Євро 2024 2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Німеччина
Країна: Германия
Тренер: Ханси Флик

Минулий матч команди Німеччина був зіграний проти Угорщина - 19.06.2024, у рамках чемпіонату Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Німеччина.

Слідкуйте за результатами матчу Швейцарія - Німеччина онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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