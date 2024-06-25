Грузія - Португалія онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Грузія та командою Португалія проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Євро 2024 2024 , матч пройде на стадіоні Фельтинс-Арена.
Дата проведення матчу: 26.06.2024
Час початку матчу: 22:00
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Грузія
Країна: Грузия
Попередній поєдинок команди Грузія був зіграний проти Чехія - 22.06.2024, у рамках турніру Євро 2024 2024 та закінчився нічиєю.
Назва: Португалія
Країна: Португалия
Тренер: Фернанду Сантуш
Минулий матч команди Португалія був зіграний проти Туреччина - 22.06.2024, у рамках турніру Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Португалія.
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