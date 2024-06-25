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Грузія - Португалія онлайн трансляція матчу

Євро 2024 - 26 червня 2024, 22:00 - Фельтинс-Арена . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Сандро Шарер
Рейтинг матчу:
Грузія
До початку
00 : 00 : 00
Португалія
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Хто переможе?
100 Користувачів зробило свій вибір
Грузія
17%
Нічия
27%
Португалія
56%
Цікаві факти
  • Georgia wins 1st half in 45% of their matches, Portugal in 66% of their matches.
  • Georgia wins 45% of halftimes, Portugal wins 66%.
  • The winner of their last meeting was Portugal.
  • On their last meeting Portugal won by 2 goals.
  • When Georgia leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When Portugal leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When Georgia is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Portugal is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Euro, Portugal has better performance than Georgia.
  • Georgia scores 2.57 goals when playing at home and Portugal scores 2 goals when playing away (on average).
  • Georgia's performance of the last 5 matches is better than Portugal's.
Прогноз на матч
Останні матчі - Грузія
Євро 2024 2024
22.06.2024 - 16:00 Грузія 1 - 1 Завершено Чехія Н
Євро 2024 2024
18.06.2024 - 19:00 Туреччина 3 - 1 Завершено Грузія П
Міжнародні товариські матчі 2024
09.06.2024 - 21:45 Чорногорія 1 - 3 Завершено Грузія В
Євро 2024 2024
26.03.2024 - 19:00 Грузія 0 - 0 Завершено Греція Н
Євро 2024 2024
21.03.2024 - 19:00 Грузія 2 - 0 Завершено Люксембург В
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Останні матчі - Португалія
Євро 2024 2024
22.06.2024 - 19:00 Туреччина 0 - 3 Завершено Португалія В
Євро 2024 2024
18.06.2024 - 22:00 Португалія 2 - 1 Завершено Чехія В
Міжнародні товариські матчі 2024
11.06.2024 - 21:45 Португалія 3 - 0 Завершено Ірландія В
Міжнародні товариські матчі 2024
08.06.2024 - 19:45 Португалія 1 - 2 Завершено Хорватія П
Міжнародні товариські матчі 2024
04.06.2024 - 21:45 Португалія 4 - 2 Завершено Фінляндія В
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
100 Користувачів зробило свій вибір
Грузія
17%
Нічия
27%
Португалія
56%
LIVE
Трансляція матчу Грузія - Португалія
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В ефірі
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Інфо
Арбітр матчу зі Швейцарії: Сандро Шерер
Головний тренер Португалії: Роберто Мартінес
На лаві запасних: Вітінья, Діаш, Діогу Жота, Жозе Са, Канселу, Мендеш, Невіш, Нунес, Патрісіу, Пепе, Рамос, Семеду, Сілва, Фернандеш
Інфо
Стартовий склад Португалії (4-3-3): Кошта - Інасіу, Сілва, Перейра, Далот - Невес, Пальїнья, Нету - Жоау Фелікс, Роналду, Консейсау
Головний тренер Грузії: Віллі Саньоль
На лаві запасних: Алтунашвілі, Гочолейшвілі, Гугешашвілі, Давіташвілі, Зівзівадзе, Квеквескірі, Квілітая, Квірквелія, Лобжанідзе, Лорія, Меквабішвілі, Сігуа, Табідзе, Цітаішвілі, Шенгелія
Інфо
Стартовий склад Грузії (3-5-2): Мамардашвілі - Двалі, Лочошвілі, Кашія, Гвелесіані, Какабадзе - Кітеїшвілі, Кочорашвілі, Чакветадзе - Кварцхелія, Мікауатадзе
Португалія гарантувала собі перше місце у групі та вихід в плей-офф, де зустрінеться або з Угорщиною, або зі Словенією. Раніше вони здолали Чехію (2:1) та розгромили Туреччину (3:0)
Грузія вперше приймає участь на Євро і все ще має шанси на вихід в плей-офф, але для цього їм необхідно перемагати. Раніше вони програли Туреччині (1:3), а після цього розписали нічию з Чехією (1:1)
Матч пройде у Гельзенкірхені на Фельтінс Арена та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції заключного матчу групового етапу квартету F, в якому Грузія зустрінеться з Португалією
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Анонс матчу Грузія - Португалія 26.06.2024, Євро 2024

Протистояння між командою Грузія та командою Португалія проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Євро 2024 2024 , матч пройде на стадіоні Фельтинс-Арена.

Дата проведення матчу: 26.06.2024
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Грузія - Португалія можна подивитися 26.06.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Євро 2024. Текстову трансляцію матчу Грузія - Португалія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Грузія
Країна: Грузия

Попередній поєдинок команди Грузія був зіграний проти Чехія - 22.06.2024, у рамках турніру Євро 2024 2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Португалія
Країна: Португалия
Тренер: Фернанду Сантуш

Минулий матч команди Португалія був зіграний проти Туреччина - 22.06.2024, у рамках турніру Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Португалія.

Слідкуйте за результатами матчу Грузія - Португалія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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