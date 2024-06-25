Словаччина - Румунія онлайн трансляція матчу

25.06.2024 в 15:20 Словаччина – Румунія. Анонс та прогноз матчу чемпіонату Європи на 26.06.24 UA-Футбол ділиться очікуваннями від зустрічі між Словаччиною та Румунією у рамках групового етапу Євро-2024