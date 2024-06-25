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Словаччина - Румунія онлайн трансляція матчу

Євро 2024 - 26 червня 2024, 19:00 - Frankfurt Arena . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Даниел Сиберт
Рейтинг матчу:
Словаччина
До початку
00 : 00 : 00
Румунія
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Хто переможе?
66 Користувачів зробило свій вибір
Словаччина
29%
Нічия
45%
Румунія
26%
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings, Slovakia have won 0 times, there have been 3 draws while Romania have won 4 times. The goal difference is 15-7 in favour of Romania.
  • Slovakia have a winning streak of 3 matches.
  • Slovakia haven't lost in their last 4 games.
  • Slovakia have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • Romania have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • Slovakia wins 1st half in 50% of their matches, Romania in 27% of their matches.
  • Slovakia wins 50% of halftimes, Romania wins 27%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Slovakia leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When Slovakia is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When Romania is down 1-0 away, they win 100% of their matches.
  • In UEFA Euro, Romania has better performance than Slovakia.
  • Slovakia's performance of the last 5 matches is better than Romania's.
  • Romania have lost just 0 of their last 5 games against Slovakia (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Slovakia won 0, Romania won 2, 3 draws.
  • Slovakia scores 1 goals in a match against Romania and Romania scores 2 goals against Slovakia (on average).
  • Average number of goals in meetings between Slovakia and Romania is 3.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Slovakia scores 2.29 goals when playing at home and Romania scores 1 goals when playing away (on average).
  • Slovakia have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
Прогноз на матч
Останні матчі - Словаччина
Євро 2024 2024
21.06.2024 - 16:00 Словаччина 1 - 2 Завершено Україна П
Євро 2024 2024
17.06.2024 - 19:00 Бельгія 0 - 1 Завершено Словаччина В
Міжнародні товариські матчі 2024
09.06.2024 - 21:45 Словаччина 4 - 0 Завершено Уельс В
Міжнародні товариські матчі 2024
05.06.2024 - 19:00 Словаччина 4 - 0 Завершено Сан-Марино В
Міжнародні товариські матчі 2024
26.03.2024 - 20:00 Норвегія 1 - 1 Завершено Словаччина Н
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Останні матчі - Румунія
Євро 2024 2024
22.06.2024 - 22:00 Бельгія 2 - 0 Завершено Румунія П
Євро 2024 2024
17.06.2024 - 16:00 Румунія 3 - 0 Завершено Україна В
Міжнародні товариські матчі 2024
07.06.2024 - 21:00 Румунія 0 - 0 Завершено Ліхтенштейн Н
Міжнародні товариські матчі 2024
04.06.2024 - 21:30 Румунія 0 - 0 Завершено Болгарія Н
Міжнародні товариські матчі 2024
26.03.2024 - 21:30 Румунія 2 - 3 Завершено Colombia П
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Новини команд
Хто переможе?
66 Користувачів зробило свій вибір
Словаччина
29%
Нічия
45%
Румунія
26%
Склади команд
1
Мартін Дубравка
33
Hancko, David
37
Skriniar, Milan
3
Vavro, Denis
2
Петер Пекарік
33
Duda, Ondrej
68
Lobotka, Stanislav
33
Юрай Куцка
22
Лукаш Гараслін
13
Strelec, David
26
Schranz, Ivan
33
Nita, Florin
2
Ratiu, Andrei
6
Dragusin, Radu
3
Burca, Andrei
11
Bancu, Nicusor
18
Marin, Razvan
8
Marin, Marius
31
Stanciu, Nicolae
7
Coman, Florinel
70
Dragus, Denis
10
Яніс Хаджі
Стартовий склад
  • 22
    Лукаш Гараслін
    Півзахисник
  • 13
    Strelec, David
  • 26
    Schranz, Ivan
    Форвард
  • 33
    Duda, Ondrej
  • 68
    Lobotka, Stanislav
    Півзахисник
  • 33
    Юрай Куцка
    Півзахисник
  • 33
    Hancko, David
    Захисник
  • 37
    Skriniar, Milan
    Захисник
  • 3
    Vavro, Denis
    Захисник
  • 2
    Петер Пекарік
    Захисник
  • 1
    Мартін Дубравка
    Воротар
  • 7
    Coman, Florinel
    Форвард
  • 70
    Dragus, Denis
    Форвард
  • 10
    Яніс Хаджі
    Півзахисник
  • 18
    Marin, Razvan
    Півзахисник
  • 8
    Marin, Marius
    Півзахисник
  • 31
    Stanciu, Nicolae
  • 2
    Ratiu, Andrei
    Захисник
  • 6
    Dragusin, Radu
    Захисник
  • 3
    Burca, Andrei
    Захисник
  • 11
    Bancu, Nicusor
    Захисник
  • 33
    Nita, Florin
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Calzona, Francesco
  • Эдуард Иорданеску
LIVE
Трансляція матчу Словаччина - Румунія
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
Інфо
Арбітр — Даніель Зіберт (Німеччина).
Запасні: Равас (в), Родак (в), Бенеш, Беро, Боженік, Грошовський, Де Марко, Дьомбер, Дюріш, Зауер, Коша, Оберт, Ріго, Суслов, Тупта.
Інфо
Стартовий склад Словаччини: Дубравка — Ганцко, Шкріньяр (к), Вавро, Пекарік — Дуда, Лоботка, Куцка — Гараслін, Стрелец, Шранц. Головний тренер — Франческо Кальцона.
Запасні: Молдован (в), Тирновану (в), Алібек, Бірліджа, Ман, Могош, Міхейле, Неделчару, Олару, Пушкаш, Раковіцан, Рус, Сореску, Чікелдеу, Шут.
Інфо
Стартовий склад Румунії: Ніце — Банку, Бурке, Дрегушин, Раціу — Маріус Марін — Коман, Станчу (к), Резван Марін, Хаджі — Дрегуш. Головний тренер — Едвард Йорданеску.
Доля нашої збірної вирішиться зокрема і в цій грі. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 3-го туру групового етапу Євро-2024 Словаччина – Румунія.
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Останні матчі
Завершено 04:00 - Сьогодні Chile Chile 0 Аргентина Аргентина 1 Завершено 01:00 - Сьогодні Peru Peru 0 Канада Канада 1 Завершено 22:00 - Вчора Данія Данія 0 Сербія Сербія 0 Завершено 22:00 - Вчора Англія Англія 0 Словенія Словенія 0 Завершено 19:00 - Вчора Франція Франція 1 Польща Польща 1

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Анонс матчу Словаччина - Румунія 26.06.2024, Євро 2024

Матч між командою Словаччина та командою Румунія проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Євро 2024 2024 , матч пройде на стадіоні Frankfurt Arena.

Дата проведення матчу: 26.06.2024
Час початку матчу: 19:00

Для здобуття перемоги тренери команд Calzona, Francesco и Эдуард Иорданеску розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Словаччина - Румунія можна подивитися 26.06.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Євро 2024. Текстову трансляцію матчу Словаччина - Румунія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Словаччина
Країна: Словакия
Тренер: Штефан Таркович

Попередній матч команди Словаччина був зіграний проти Україна - 21.06.2024, у рамках турніру Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Україна.

Команда гостей

Назва: Румунія
Країна: Румыния

Минулий поєдинок команди Румунія був зіграний проти Бельгія - 22.06.2024, у рамках чемпіонату Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Бельгія.

Слідкуйте за результатами матчу Словаччина - Румунія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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