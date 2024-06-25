Словаччина - Румунія онлайн трансляція матчу

Матч між командою Словаччина та командою Румунія проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Євро 2024 2024 , матч пройде на стадіоні Frankfurt Arena.
Дата проведення матчу: 26.06.2024
Час початку матчу: 19:00
Для здобуття перемоги тренери команд Calzona, Francesco и Эдуард Иорданеску розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Словаччина
Країна: Словакия
Тренер: Штефан Таркович
Попередній матч команди Словаччина був зіграний проти Україна - 21.06.2024, у рамках турніру Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Україна.
Назва: Румунія
Країна: Румыния
Минулий поєдинок команди Румунія був зіграний проти Бельгія - 22.06.2024, у рамках чемпіонату Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Бельгія.
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