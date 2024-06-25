Україна - Бельгія онлайн трансляція матчу

Матч між командою Україна та командою Бельгія проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Євро 2024 2024 , матч відбудеться на стадіоні Мерседес-Бенц Арена.
Дата проведення матчу: 26.06.2024
Час початку матчу: 19:00
Для здобуття перемоги тренери команд Ребров, Сергей и Доменико Тедеско розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Україна
Країна: Украина
Тренер: Александр Петраков
Минулий матч команди Україна був зіграний проти Словаччина - 21.06.2024, у рамках турніру Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Україна.
Назва: Бельгія
Країна: Бельгия
Тренер: Роберто Мартинес
Попередній поєдинок команди Бельгія був зіграний проти Румунія - 22.06.2024, у рамках турніру Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Бельгія.
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