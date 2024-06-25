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Україна - Бельгія онлайн трансляція матчу

Євро 2024 - 26 червня 2024, 19:00 - Мерседес-Бенц Арена . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Тейлор, Энтони
Рейтинг матчу:
Україна
До початку
00 : 00 : 00
Бельгія
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Хто переможе?
191 Користувачів зробило свій вибір
Україна
55%
Нічия
22%
Бельгія
23%
Цікаві факти
  • Ukraine wins 1st half in 25% of their matches, Belgium in 72% of their matches.
  • Ukraine wins 25% of halftimes, Belgium wins 72%.
  • When Ukraine leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When Belgium leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Ukraine is down 0-1 home, they win 100% of their matches.
  • Belgium's performance of the last 5 matches is better than Ukraine's.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Euro.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • Ukraine scores 1.25 goals when playing at home and Belgium scores 1.5 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Останні матчі - Україна
Євро 2024 2024
21.06.2024 - 16:00 Словаччина 1 - 2 Завершено Україна В
Євро 2024 2024
17.06.2024 - 16:00 Румунія 3 - 0 Завершено Україна П
Міжнародні товариські матчі 2024
11.06.2024 - 19:00 Молдова 0 - 4 Завершено Україна В
Міжнародні товариські матчі 2024
07.06.2024 - 21:45 Польща 3 - 1 Завершено Україна П
Міжнародні товариські матчі 2024
03.06.2024 - 21:45 Німеччина 0 - 0 Завершено Україна Н
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Останні матчі - Бельгія
Євро 2024 2024
22.06.2024 - 22:00 Бельгія 2 - 0 Завершено Румунія В
Євро 2024 2024
17.06.2024 - 19:00 Бельгія 0 - 1 Завершено Словаччина П
Міжнародні товариські матчі 2024
08.06.2024 - 21:00 Бельгія 3 - 0 Завершено Люксембург В
Міжнародні товариські матчі 2024
05.06.2024 - 21:30 Бельгія 2 - 0 Завершено Чорногорія В
Міжнародні товариські матчі 2024
26.03.2024 - 21:45 Англія 2 - 2 Завершено Бельгія Н
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Новини команд
Мудрик і Циганков із Бельгією не зіграють. Ймовірно, через пошкодження 26.06.2024 в 18:19 Мудрик і Циганков із Бельгією не зіграють. Ймовірно, через пошкодження Обидва гравці поза заявкою на сьогоднішній матч
Вирішальна гра. Бельгія - Україна. Текстова трансляція матчу Євро-2024 26.06.2024 в 18:05 Вирішальна гра. Бельгія - Україна. Текстова трансляція матчу Євро-2024 ...
У п'ять захисників, без Зінченка та Мудрика. Стартові склади на матч Євро-2024 Україна - Бельгія 26.06.2024 в 17:49 У п'ять захисників, без Зінченка та Мудрика. Стартові склади на матч Євро-2024 Україна - Бельгія Стартові склади на вирішальний матч у групі
Фещук: Чесно кажучи, очікував на Євро трохи якіснішої гри з боку нашої збірної 26.06.2024 в 17:39 Фещук: Чесно кажучи, очікував на Євро трохи якіснішої гри з боку нашої збірної Напевно, у всіх нас були трохи завищені очікування
Хто переможе?
191 Користувачів зробило свій вибір
Україна
55%
Нічия
22%
Бельгія
23%
Склади команд
1
Trubin, Anatoliy
19
Віталій Миколенко
22
Микола Матвієнко
39
Олександр Сваток
27
Ілля Забарний
24
Tymchyk, Oleksandr
10
Sudakov, Georgiy
17
Brazhko, Vladimir
10
Микола Шапаренко
9
Артем Довбик
17
Роман Яремчук
1
Кун Кастеелс
14
Ян Вертонґен
3
Faes, Wout
5
Theate, Arthur
21
Тімоті Кастань
17
De Bruyne, Kevin
8
Onana, Amadou
8
Юрі Тілеманс
11
Doku, Jeremy
90
Ромелу Лукаку
19
Trossard, Leandro
Стартовий склад
  • 9
    Артем Довбик
    Форвард
  • 17
    Роман Яремчук
    Форвард
  • 10
    Sudakov, Georgiy
    Півзахисник
  • 17
    Brazhko, Vladimir
    Півзахисник
  • 10
    Микола Шапаренко
    Півзахисник
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 22
    Микола Матвієнко
    Захисник
  • 39
    Олександр Сваток
    Захисник
  • 27
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 24
    Tymchyk, Oleksandr
    Захисник
  • 1
    Trubin, Anatoliy
  • 11
    Doku, Jeremy
    Форвард
  • 90
    Ромелу Лукаку
    Форвард
  • 19
    Trossard, Leandro
    Форвард
  • 17
    De Bruyne, Kevin
    Півзахисник
  • 8
    Onana, Amadou
    Півзахисник
  • 8
    Юрі Тілеманс
    Півзахисник
  • 14
    Ян Вертонґен
    Захисник
  • 3
    Faes, Wout
    Захисник
  • 5
    Theate, Arthur
    Захисник
  • 21
    Тімоті Кастань
    Захисник
  • 1
    Кун Кастеелс
Запасні гравці
Тренери
  • Ребров, Сергей
  • Доменико Тедеско
LIVE
Трансляція матчу Україна - Бельгія
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Інфо
Бельгія до цього програла Словаччині (0:1) та виграла у Румунії (2:0).
Інфо
Україна до цього програла Румунії (0:3) та виграла у Словаччини (2:1).
Інфо
Якщо Україна програє, то все одно може вийти з групи за рахунок перемоги Румунії.
Інфо
Якщо буде нічия в обох матчах — Україна четверта.
Інфо
Для другого місця Україні потрібна перемога над Бельгією ТА перемога Румунії в паралельній грі.
Інфо
Для першого місця Україна має обов'язково перемагати Бельгію. А вже потім дивитись на паралельну гру й її остаточний результат. Тут головна умова — Україна має здобути більше очок, аніж Румунія.
Інфо
Бельгія не зможе вийти до плей-оф, якщо програє, а Румунія уникне поразки.
Інфо
Бельгія виграє групу, якщо вона переможе, а Словаччина не переможе Румунію, або якщо обидва матчі будуть зіграні внічию і Бельгія заб’є більше голів у своєму матчі, аніж Румунія.
Інфо
Бельгія опиниться в плей-оф із одного з перших двох місць, якщо уникне поразки від України.
Запасні: Камінські, Селс, Дебаст, Карраско, Вранкс, де Кетеларе, Мангаля, Бакайоко, Опенда, Вермерен, де Кейпер.
Бельгія: Кастельс — Вертонген, Фас, Теат, Кастань — де Брюйне, Онана, Тілеманс — Доку, Лукаку, Троссар.
Запасні: Бущан, Лунін, Конопля, Таловєров, Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Маліновський, Мудрик, Циганков, Зінченко, Зубков, Бондар, Ванат, Михайліченко.
Україна: Трубін — Тимчик, Забарний, Сваток, Матвієнко, Миколенко — Шапаренко, Бражко, Судаков — Яремчук, Довбик.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Ентоні Тейлор (Вайсеншейв, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 3-го туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у рамках групи E. На полі стадіону Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Німеччина) зіграють Україна та Бельгія.
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Останні матчі
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Анонс матчу Україна - Бельгія 26.06.2024, Євро 2024

Матч між командою Україна та командою Бельгія проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Євро 2024 2024 , матч відбудеться на стадіоні Мерседес-Бенц Арена.

Дата проведення матчу: 26.06.2024
Час початку матчу: 19:00

Для здобуття перемоги тренери команд Ребров, Сергей и Доменико Тедеско розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Україна - Бельгія можна подивитися 26.06.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Євро 2024. Текстову трансляцію матчу Україна - Бельгія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Україна
Країна: Украина
Тренер: Александр Петраков

Минулий матч команди Україна був зіграний проти Словаччина - 21.06.2024, у рамках турніру Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Україна.

Команда гостей

Назва: Бельгія
Країна: Бельгия
Тренер: Роберто Мартинес

Попередній поєдинок команди Бельгія був зіграний проти Румунія - 22.06.2024, у рамках турніру Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Бельгія.

Слідкуйте за результатами матчу Україна - Бельгія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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