Динамо - Партизан онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Динамо - Партизан 23.07.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою Динамо (Киев) та командою Партизан (Белград) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 23.07.2024

Час початку матчу: 21:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Динамо (Киев) та командою Партизан (Белград):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Динамо, тоді як команда Партизан залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та Партизан у попередньому футбольному матчі 07.12.2017 закінчилось з наступним результатом: 4:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)

Рік заснування Динамо (Киев): 1927

Країна: Украина

Тренер: Александр Шовковский



Минулий матч команди Динамо був зіграний проти Уніон - 18.07.2024, у рамках турніру Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025 та закінчився перемогою команди Уніон.

Команда гостей

Назва: Партизан (Белград)

Рік заснування Партизан (Белград): 1945

Країна: Сербия

Тренер: Зоран Милинкович



Попередній матч команди Партизан був зіграний проти Норшелланн - 31.08.2023, у рамках турніру Ліга конференцій 2023/2024 та закінчився перемогою команди Норшелланн.

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