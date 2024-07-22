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Динамо - Партизан онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 23 липня 2024, 21:00 - Олимпийский
Головний суддя: Кристьян Дингерт
Рейтинг матчу:
Динамо
Киев
До початку
00 : 00 : 00
Партизан
Белград
Хто переможе?
113 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
72%
Нічия
10%
Партизан
19%
Цікаві факти
  • FC Dynamo Kyiv haven't lost in their last 6 games.
  • FC Dynamo Kyiv have won 4 home matches in a row.
  • FC Dynamo Kyiv haven't lost in any of their last 10 home matches.
  • FK Partizan Belgrade have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • FC Dynamo Kyiv wins 1st half in 45% of their matches, FK Partizan Belgrade in 32% of their matches.
  • FC Dynamo Kyiv wins 45% of halftimes, FK Partizan Belgrade wins 32%.
  • The winner of their last meeting was FC Dynamo Kyiv.
  • On their last meeting FC Dynamo Kyiv won by 3 goals.
  • When FC Dynamo Kyiv leads 1-0 at home, they win in 92% of their matches.
  • When FK Partizan Belgrade leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv is down 0-1 home, they win 22% of their matches.
  • When FK Partizan Belgrade is down 1-0 away, they win 18% of their matches.
  • FC Dynamo Kyiv's performance of the last 5 matches is better than FK Partizan Belgrade's.
  • FC Dynamo Kyiv scores 2.04 goals when playing at home and FK Partizan Belgrade scores 1.63 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Динамо
2
Перемог
2
Ігор
0
Перемог
Партизан
Ліга Європи УЄФА 2017/2018
07.12.2017 - 20:00 Динамо 4 - 1 Завершено Партизан
Ліга Європи УЄФА 2017/2018
28.09.2017 - 22:05 Партизан 2 - 3 Завершено Динамо
Останні матчі - Динамо
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025
18.07.2024 - 18:00 Динамо 2 - 3 Завершено Уніон П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025
17.07.2024 - 19:00 Динамо 1 - 0 Завершено Мамелоді Сандаунз В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025
14.07.2024 - 15:00 Динамо 4 - 0 Завершено Брондбю В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025
13.07.2024 - 17:15 Динамо 2 - 2 Завершено Шальке Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025
10.07.2024 - 18:00 Динамо 0 - 0 Завершено Пандеборн Н
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Останні матчі - Партизан
Ліга конференцій 2023/2024
31.08.2023 - 22:00 Партизан 0 - 1 Завершено Норшелланн П
Ліга конференцій 2023/2024
24.08.2023 - 19:30 Норшелланн 5 - 0 Завершено Партизан П
Ліга конференцій 2023/2024
17.08.2023 - 22:00 Партизан 2 - 0 Завершено Сабах В
Ліга конференцій 2023/2024
10.08.2023 - 19:00 Сабах 2 - 0 Завершено Партизан П
Ліга конференцій 2022/2023
23.02.2023 - 19:45 Партизан 1 - 3 Завершено Шериф П
Показати більше
Хто переможе?
113 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
72%
Нічия
10%
Партизан
19%
Трансляція
Запасні: Крунич, Стеванович, Юрчевич, Д. Йованович, Натхо, Овусу, Щекич, Філіпович, Ібрагім, Тріфунович, Степанович, Лазаревич.
Партизан: А. Йованович — де Медіна, Маркович, Муякич, Антич — Арріага, Го, Захід — Ксандер, Сальданья, Калулу.
Запасні: Нещерет, Моргун, Волошин, Лонвейк, Андрієвський, Супряга, Малиш, Себальйос, Біловар, Дубінчак, Піхальонок.
Динамо Київ: Бущан — Караваєв, Дячук, Попов, Вівчаренко — Буяльський, Бражко, Шапаренко — Ярмоленко, Ванат, Кабаєв.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Крістіан Дінгерт (Талліхтенберг, Німеччина) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію першого поєдинку 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА. На полі стадіону Арена Люблін (Люблін, Польща) зіграють Динамо Київ та сербський Партизан.
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Анонс матчу Динамо - Партизан 23.07.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою Динамо (Киев) та командою Партизан (Белград) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 23.07.2024
Час початку матчу: 21:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Динамо (Киев) та командою Партизан (Белград):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Динамо, тоді як команда Партизан залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та Партизан у попередньому футбольному матчі 07.12.2017 закінчилось з наступним результатом: 4:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Динамо - Партизан можна подивитися 23.07.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Динамо - Партизан, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Минулий матч команди Динамо був зіграний проти Уніон - 18.07.2024, у рамках турніру Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025 та закінчився перемогою команди Уніон.

Команда гостей

Назва: Партизан (Белград)
Рік заснування Партизан (Белград): 1945
Країна: Сербия
Тренер: Зоран Милинкович

Попередній матч команди Партизан був зіграний проти Норшелланн - 31.08.2023, у рамках турніру Ліга конференцій 2023/2024 та закінчився перемогою команди Норшелланн.

Слідкуйте за результатами матчу Динамо - Партизан онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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