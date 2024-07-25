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Олімпія - Полісся онлайн трансляція матчу

Ліга конференцій - 25 липня 2024, 20:00 - Стожице
Рейтинг матчу:
Олімпія
Любляна
0 - 0
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26'
Полісся
Житомир
Хід матчу
Хто переможе?
65 Користувачів зробило свій вибір
Олімпія
20%
Нічия
17%
Полісся
63%
Цікаві факти
  • Olimpija Ljubljana have a winning streak of 5 matches.
  • FC Polissya Zhytomyr haven't lost in their last 5 games.
  • FC Polissya Zhytomyr have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Olimpija Ljubljana wins 1st half in 30% of their matches, FC Polissya Zhytomyr in 23% of their matches.
  • Olimpija Ljubljana wins 30% of halftimes, FC Polissya Zhytomyr wins 23%.
  • When Olimpija Ljubljana leads 1-0 at home, they win in 73% of their matches.
  • When FC Polissya Zhytomyr leads 0-1 away, they win in 88% of their matches.
  • When Olimpija Ljubljana is down 0-1 home, they win 9% of their matches.
  • When FC Polissya Zhytomyr is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • Olimpija Ljubljana's performance of the last 5 matches is better than FC Polissya Zhytomyr's.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Olimpija Ljubljana scores 1.79 goals when playing at home and FC Polissya Zhytomyr scores 1.39 goals when playing away (on average).
  • Olimpija Ljubljana have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
Прогноз на матч
Останні матчі - Олімпія
Ліга конференцій 2023/2024
14.12.2023 - 22:00 Слован 1 - 2 Завершено Олімпія В
Ліга конференцій 2023/2024
30.11.2023 - 19:45 Олімпія 0 - 2 Завершено Лілль П
Ліга конференцій 2023/2024
09.11.2023 - 22:00 Олімпія 2 - 0 Завершено КІ Клаксвік В
Ліга конференцій 2023/2024
26.10.2023 - 19:45 КІ Клаксвік 3 - 0 Завершено Олімпія П
Ліга конференцій 2023/2024
05.10.2023 - 19:45 Олімпія 0 - 1 Завершено Слован П
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Останні матчі - Полісся
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.05.2024 - 15:30 Полісся 2 - 0 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2023/2024
19.05.2024 - 15:30 Металіст 1925 3 - 3 Завершено Полісся Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
13.05.2024 - 13:20 Кривбас 0 - 1 Завершено Полісся В
Прем'єр-ліга 2023/2024
05.05.2024 - 13:00 Полісся 1 - 1 Завершено Зоря Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
29.04.2024 - 18:00 Полісся 1 - 0 Завершено Ворскла В
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Хто переможе?
65 Користувачів зробило свій вибір
Олімпія
20%
Нічия
17%
Полісся
63%
Статистика матчу
ЖК
1
Live Zone
Трансляція
26'
Небезпечний момент
Флоруц виконав прямий удар зі штрафного, проте Волинець впорався з ним і вибив м'яч
25'
Другий поспіль кутовий Олімпії вийшов за тим же сценарієм і Волинець разом з партнерами вибив м'яч після навісу
24'
Кутовий
Черговий кутовий виконали господарі і після навісу Волинець вибив м'яч кулаками
23'
Небезпечний момент
Флоруц увірвався у штрафний майданчик Полісся та пробив по воротах, але українці зуміли заблокувати удар
21'
Поки без особливих змін на полі. Обидва колективи по черзі контролюють м'яч і здебільшого він перебуває у центральній частині поля
18'
Офсайд
Спроба атаки Олімпії закінчилася положенням поза грою в Бултама
17'
Господарі заволоділи м'ячем і тепер вони катають його по полю, шукаючи шлях до воріт Волинця
14'
Небезпечний момент
Гуцуляк виконав непоганий простріл з правого флангу, м'яч влучив у суперника, від якого ледве не залетів у ворота, проте в результаті перелетів на протилежний фланг
13'
Українці почали грати більш активно та намагаються створити атаку, але поки невдало
10'
Кутовий
Перший кутовий виконали житомиряни, але не змогли цим скористатися, адже після навісу ніхто не завдав удару
9'
Гості виконали штрафний і після навісу у бік воріт та серії рикошетів м'яч прилетів у руки Відовшека, а після цього Будківський порушив правила проти нього збивши з ніг та не давши швидко ввести м'яч у гру
8'
Спроба атаки Полісся закінчилася падінням Будківського поблизу штрафного суперника і житомиряни заробили право на стандарт
6'
Кутовий
Другий кутовий виконали господарі і знову українці вибили м'яч після прострілу на ближню стійку
5'
Словенці виконали штрафний на половині поля Полісся і після навісу у бік воріт українці вибили м'яч
4'
Кутовий
Право на виконання першого кутового заробили гравці Олімпії і після навісу українці вибили м'яч
2'
Словенці ледве не помилилися у захисті, але Відовшек встиг вибити м'яч подалі від своїх воріт
1'
Свисток
Арбітр дав стартовий свисток. Господарі розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати матч
Інфо
Арбітр матчу з Іспанії: Хав'єр Альберола Рохас
Головний тренер Полісся: Імад Ашур
На лаві запасних: Кауа Пайшау, Жоау Віалле, Брістрич, Козак, Кудрик, Лукас Тейлор, Матич, Смоляков, Уліганець
Інфо
Стартовий склад Полісся (4-2-3-1): Волинець - Михайличенко, Сарапій, Чоботенко, Майсурадзе - Крушинський, Таллес Коста, Назаренко, Мустафаєв, Гуцуляк - Будківський
Головний тренер Олімпії: Віктор Санчес
На лавке запасных: Пинту, Талиссон, Ачимович, Брест, Дурдов, Касьель, Ласицкас, Николо Мотыка, Неманья Мотыка, Пинтол, Ристич, Финк
Інфо
Стартовий склад Олімпії (4-2-3-1): Відовшек - Фернандеш Суалехе, Мухамедбергович, Ратнік, Сілва - Агба, Доффо - Швайцер, Бултам, Флоруц - Коїч
Олімпія отримала путівку в Другий раунд кваліфікації Ліги конференцій, як бронзовий призер Першої ліги Словенії попереднього сезону. В свою чергу Полісся зуміли закріпити за собою путівку в цей етап завдяки п'ятій сходинці в Української Прем'єр-лізі
Матч пройде у Любляні на Стадіоні Стожіце та розпочнеться о 20:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу Другого раунду кваліфікації Ліги конференцій, в якому словенська Олімпія прийме у гостях житомирське Полісся
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Анонс матчу Олімпія - Полісся 25.07.2024, Ліга конференцій

Протистояння між командою Олімпія (Любляна) та командою Полісся (Житомир) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга конференцій 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Стожице.

Дата проведення матчу: 25.07.2024
Час початку матчу: 20:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Олімпія (Любляна)
Країна: Словения

Минулий матч команди Олімпія був зіграний проти Слован - 14.12.2023, у рамках турніру Ліга конференцій 2023/2024 та закінчився перемогою команди Олімпія.

Команда гостей

Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полесье (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Сергей Шищенко

Попередній поєдинок команди Полісся був зіграний проти Шахтар - 25.05.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Полісся.

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