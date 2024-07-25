Олімпія - Полісся онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Олімпія (Любляна) та командою Полісся (Житомир) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга конференцій 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Стожице.
Дата проведення матчу: 25.07.2024
Час початку матчу: 20:00
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Олімпія (Любляна)
Країна: Словения
Минулий матч команди Олімпія був зіграний проти Слован - 14.12.2023, у рамках турніру Ліга конференцій 2023/2024 та закінчився перемогою команди Олімпія.
Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полесье (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Сергей Шищенко
Попередній поєдинок команди Полісся був зіграний проти Шахтар - 25.05.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Полісся.
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