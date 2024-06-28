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Швейцарія - Італія онлайн трансляція матчу

Євро 2024 - 29 червня 2024, 19:00 - Олимпийский . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Шимон Марчиняк
Рейтинг матчу:
Швейцарія
2 - 0
Матч завершено
Італія
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Хід матчу
35' Ніколо Барелла 37' Freuler, Remo 45' El Shaarawy, Stephan
46' El Shaarawy, Stephan Вийшов: Маттіа Дзакканьї 46' Vargas, Ruben 57' Mancini, Gianluca 64' Ніколо Барелла Вийшов: Retegui, Mateo 71' Vargas, Ruben Вийшов: Стівен Цубер 71' Rieder, Fabian Вийшов: Stergiou, Leonidas 75' Cristante, Bryan Вийшов: Лоренцо Пеллегріні 75' Маттео Дарміан Вийшов: Андреа Камбіассо 77' Ndoye, Dan Вийшов: Венсан Сьєрро 77' Embolo, Breel Вийшов: Duah, Kwadwo 86' Fagioli, Nicolo Вийшов: Frattesi, Davide 90' Aebischer, Michel Вийшов: Steffen, Renato
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Швейцарія
1
Перемог
4
Ігор
1
Перемог
Італія
Євро 2024 2024
29.06.2024 - 19:00 Швейцарія 2 - 0 Завершено Італія
Чемпіонат світу 2022
12.11.2021 - 21:45 Італія 1 - 1 Завершено Швейцарія
Чемпіонат світу 2022
05.09.2021 - 21:45 Швейцарія 0 - 0 Завершено Італія
Євро 2024 2021
16.06.2021 - 22:00 Італія 3 - 0 Завершено Швейцарія
Останні матчі - Швейцарія
Євро 2024 2024
29.06.2024 - 19:00 Швейцарія 2 - 0 Завершено Італія В
Євро 2024 2024
23.06.2024 - 22:00 Швейцарія 1 - 1 Завершено Німеччина Н
Євро 2024 2024
19.06.2024 - 22:00 Шотландія 1 - 1 Завершено Швейцарія Н
Євро 2024 2024
15.06.2024 - 16:00 Угорщина 1 - 3 Завершено Швейцарія В
Міжнародні товариські матчі 2024
08.06.2024 - 19:00 Швейцарія 1 - 1 Завершено Австрія Н
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Останні матчі - Італія
Євро 2024 2024
29.06.2024 - 19:00 Швейцарія 2 - 0 Завершено Італія П
Євро 2024 2024
24.06.2024 - 22:00 Хорватія 1 - 1 Завершено Італія Н
Євро 2024 2024
20.06.2024 - 22:00 Іспанія 1 - 0 Завершено Італія П
Євро 2024 2024
15.06.2024 - 22:00 Італія 2 - 1 Завершено Албанія В
Міжнародні товариські матчі 2024
09.06.2024 - 21:45 Італія 1 - 0 Завершено Боснія і Герцеговина В
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Головні події
Aebischer, Michel
Вийшов: Steffen, Renato
90'
86'
Fagioli, Nicolo
Вийшов: Frattesi, Davide
Ndoye, Dan
Вийшов: Венсан Сьєрро
77'
Embolo, Breel
Вийшов: Duah, Kwadwo
77'
75'
Cristante, Bryan
Вийшов: Лоренцо Пеллегріні
75'
Маттео Дарміан
Вийшов: Андреа Камбіассо
Vargas, Ruben
Вийшов: Стівен Цубер
71'
Rieder, Fabian
Вийшов: Stergiou, Leonidas
71'
64'
Ніколо Барелла
Вийшов: Retegui, Mateo
57'
Mancini, Gianluca
46'
El Shaarawy, Stephan
Вийшов: Маттіа Дзакканьї
ГООЛ! Vargas, Ruben
46'
45'
El Shaarawy, Stephan
ГООЛ! Freuler, Remo
37'
35'
Ніколо Барелла
Склади команд
1
Sommer, Yann
13
Рікардо Родрігес
5
Мануель Аканджі
22
Schar, Fabian
26
Rieder, Fabian
10
Ґраніт Джака
8
Freuler, Remo
20
Aebischer, Michel
19
Ndoye, Dan
7
Embolo, Breel
17
Vargas, Ruben
1
Джанлуїджі Доннарумма
2
Di Lorenzo, Giovanni
17
Mancini, Gianluca
23
Алессандро Бастоні
13
Маттео Дарміан
16
Cristante, Bryan
21
Fagioli, Nicolo
18
Ніколо Барелла
14
Chiesa, Federico
9
Scamacca, Gianluca
22
El Shaarawy, Stephan
Стартовий склад
  • 19
    Ndoye, Dan
    Форвард
    77
  • 7
    Embolo, Breel
    77
  • 17
    Vargas, Ruben
    71 46
  • 26
    Rieder, Fabian
    Півзахисник
    71
  • 10
    Ґраніт Джака
    Півзахисник
  • 8
    Freuler, Remo
    Півзахисник
    37
  • 20
    Aebischer, Michel
    Півзахисник
    90
  • 13
    Рікардо Родрігес
    Захисник
  • 5
    Мануель Аканджі
    Захисник
  • 22
    Schar, Fabian
  • 1
    Sommer, Yann
    Воротар
  • 14
    Chiesa, Federico
    Півзахисник
  • 9
    Scamacca, Gianluca
    Форвард
  • 22
    El Shaarawy, Stephan
    46 45
  • 16
    Cristante, Bryan
    Півзахисник
    75
  • 21
    Fagioli, Nicolo
    Форвард
    86
  • 18
    Ніколо Барелла
    Півзахисник
    64 35
  • 2
    Di Lorenzo, Giovanni
  • 17
    Mancini, Gianluca
    Захисник
    57
  • 23
    Алессандро Бастоні
    Захисник
  • 13
    Маттео Дарміан
    Захисник
    75
  • 1
    Джанлуїджі Доннарумма
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Мурат Якин
  • Лучано Спаллетти
Статистика матчу
16
Штрафні
9
4
Кутові
6
9
Фоли
15
48%
Володіння м'ячем
52%
6
Удари повз
4
Офсайди
1
2
Сейви
2
4
Удари в отвір
1
4
Блоковано ударів
4
ЖК
3
LIVE
Трансляція матчу Швейцарія - Італія
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Фінальний свисток фіксує суху перемогу Швейцарії над Італією. Підопічні Якіна сьогодні довели, що результат групового етапу не був випадковістю. А з Італією ми прощаємося без особливого жалю, вони показали слабкий футбол на цьому турнірі.
90+3'
Свисток
Матч завершився.
90+2'
Заміна
Штеффен замість Ебішера зʼявиться на останню хвилину.
90+1'
Інфо
Компенсовано 2 хвилини.
87'
Стергіу в карному торкнувся мʼяча рукою. Марчиньяк одразу дав зрозуміти, що пенальті не поставить. VAR його підтримав.
86'
Заміна
Фраттезі в грі, Фаджолі завершив зустріч.
85'
Пеллегріні вдарив здалеку, тому що увійти до штрафного майданчика як слід не вдається. З дальнім ударом теж не вийшло, вище воріт.
83'
Цубер під гострим кутом вийшов на ворота, після чого пробив чи прострілив уздовж воріт. Моментом це назвати складно.
77'
Заміна
Дуа та Сьєрро вступили в гру, Емболо та Ндоє пішли відпочивати.
75'
Заміна
Камбʼязо та Пеллегріні вийшли на поле замість Дарміана та Крістанте.
74'
Небезпечний момент
Перший справжній момент, створений італійцями! Крістанте блискучою верховою передачею знайшов у карному Дзакканьї. Той не пробив, але продовжив на Скамакку. Центральний нападник намагався вразити ближній кут, влучив у стійку.
73'
Ретегі пробив по воротах, мʼяч потихеньку прикотився Зоммеру в руки.
71'
Заміна
Цубер і Стергіу замінили Варгаса та Рідера. Мабуть, це були найкращі гравці на полі.
64'
Заміна
Барелла поступився місцем на полі Ретегі.
62'
Закрила Італія суперника на своїй половині поля, Швейцарія взяла паузу. Подивимося, до чого це призведе.
59'
Ндоє дали достатньо часу та простору на підступах до карного, от він і вирішив пробити. Невдало.
57'
Жовта картка
Манчіні отримав жовту картку за підкат у центрі поля. Хоча в цьому випадку Рідер зіграв навіть грубіше.
52'
Небезпечний момент
Шер ледь не оформив черговий автогол на цьому Євро! Перехопив верховий мʼяч і спрямував його в бік воріт. Каркас врятував швейцарців від пропущеного мʼяча.
46'
Гоооол!!!
Гра щойно поновилася, а Швейцарія вже подвоює перевагу! Варгас залишився сам на межі штрафного і технічним ударом поклав мʼяч у дальню девʼятку. Доннарумма кінчиками пальців зачепив ігровий знаряд, але врятувати ворота шансів не було.
46'
Заміна
Дзакканьї замінив у перерві Ель-Шаараві.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Амбіцій у діючих чемпіонів Європи не залишилося зовсім. Вони вийшли відбиватися у матчі проти швейцарців. Вдумайтесь! Та й відбиваються італійці дуже кепсько.
45+4'
Свисток
Перерва.
45+1'
Інфо
Додано 3 хвилини.
45+1'
Небезпечний момент
Рідер неочікувано пробив зі штрафного, незважаючи на гострий кут. Мʼяч ішов просто під стійку, Доннарумма з великими труднощами перевів його на кутовий.
45'
Жовта картка
Ель-Шаараві шипами влетів у ногу Шеру, дуже травмонебезпечно.
43'
Ді Лоренцо на рівному місці ледь не травмував гомілкостоп. Але ніби все гаразд, продовжує гру.
37'
Гоооол!!!
Швейцарія нарешті відкриває рахунок! Фройлер увірвався у величезну вільну зону в карному суперника, отримав пас від Варгаса та розстріляв Доннарумму. Заслужено, покарали!
35'
Жовта картка
Швейцарці розбили пресинг суперника та тікали в атаку. Барелла був змушений зривати цей випад.
32'
Родрігес вгатив з дальньої дистанції так, що аж щиток вилетів. Сила є, а точності не вистачило.
26'
К’єза під тиском кількох суперників примудрився пробити з меж карного. Аканджі позбавив Зоммера роботи, вибивши мʼяч на кутовий.
24'
Небезпечний момент
Як же Доннарумма рятує свою команду! Емболо вийшов віч-на-віч завдяки геніальній передачі Ебішера, але не зміг переграти воротаря.
19'
Оригінальний розіграш стандарту привів до того, що Ді Лоренцо опинився на вбивчій позиції. По мʼячу захисник Наполі не влучив, та й офсайд був у цьому епізоді.
17'
Нарешті ми побачили італійців поблизу чужих воріт. Позиційна атака та кутовий нічим небезпечним не завершилися.
15'
Поки що Італія просто ганьбиться. Спалетті з легким подивом спостерігає з бровки за тим, як його підопічні безуспішно намагаються перейти центр поля.
10'
Затягнулася пауза, пов’язана з пошкодженнями Джаки та Барелли.
4'
Варгас обіграв суперника на фланзі та подав до штрафного. Бастоні довелося виносити мʼяч головою.
2'
Швейцарія активно розпочала, заробила та виконала кутовий. Італійці відбиваються.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Шимон Марчиньяк (Польща).
Запасні: Кобель (в), Мвого (в), Амдуні, Дуа, Ельведі, Закарія, Окафор, Стергіу, Сьєрро, Цезігер, Цубер, Шакірі, Штеффен, Яшарі.
Інфо
Стартовий склад Швейцарії: Зоммер — Родрігес, Аканджі, Шер — Рідер, Джака (к), Фройлер, Ебішер — Ндоє, Емболо, Варгас. Головний тренер — Мурат Якін.
Запасні: Вікаріо (в), Мерет (в), Белланова, Буонджорно, Гатті, Дзакканьї, Дімарко, Жоржиньо, Камбʼязо, Пеллегріні, Распадорі, Ретегі, Фолоруншо, Фраттезі.
Інфо
Стартовий склад Італії: Доннарумма (к) — Дарміан, Бастоні, Манчіні, Ді Лоренцо — Барелла, Фаджолі, Крістанте — Ель-Шаараві, Скамакка, К'єза. Головний тренер — Лучано Спалетті.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 1/8 фіналу Євро-2024 між Швейцарією та Італією.
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Анонс матчу Швейцарія - Італія 29.06.2024, Євро 2024

Матч між командою Швейцарія та командою Італія проходитиме в рамках турніру по футболу: Євро 2024 2024 , матч почнеться на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 29.06.2024
Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Швейцарія та командою Італія:

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Швейцарія, тоді як команда Італія залишилася з поразкою . Зіткнення Швейцарія та Італія у попередньому футбольному матчі 29.06.2024 закінчилось з такими результатами: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Мурат Якин и Лучано Спаллетти розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Швейцарія - Італія можна подивитися 29.06.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Євро 2024. Текстову трансляцію матчу Швейцарія - Італія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Швейцарія
Країна: Швейцария
Тренер: Мурат Якин

Попередній поєдинок команди Швейцарія був зіграний проти Італія - 29.06.2024, у рамках турніру Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Швейцарія.

Команда гостей

Назва: Італія
Країна: Италия
Тренер: Роберто Манчини

Минулий матч команди Італія був зіграний проти Швейцарія - 29.06.2024, у рамках чемпіонату Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Швейцарія.

Слідкуйте за результатами матчу Швейцарія - Італія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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