Швейцарія - Італія онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Швейцарія - Італія 29.06.2024, Євро 2024

Матч між командою Швейцарія та командою Італія проходитиме в рамках турніру по футболу: Євро 2024 2024 , матч почнеться на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 29.06.2024

Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Швейцарія та командою Італія:

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Швейцарія, тоді як команда Італія залишилася з поразкою . Зіткнення Швейцарія та Італія у попередньому футбольному матчі 29.06.2024 закінчилось з такими результатами: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Мурат Якин и Лучано Спаллетти розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Швейцарія - Італія можна подивитися 29.06.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Євро 2024. Текстову трансляцію матчу Швейцарія - Італія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Швейцарія

Країна: Швейцария

Тренер: Мурат Якин



Попередній поєдинок команди Швейцарія був зіграний проти Італія - 29.06.2024, у рамках турніру Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Швейцарія.

Команда гостей

Назва: Італія

Країна: Италия

Тренер: Роберто Манчини



Минулий матч команди Італія був зіграний проти Швейцарія - 29.06.2024, у рамках чемпіонату Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Швейцарія.

Слідкуйте за результатами матчу Швейцарія - Італія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Євро 2024 та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.