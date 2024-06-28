Німеччина - Данія онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Німеччина - Данія 29.06.2024, Євро 2024

Поєдинок між командою Німеччина та командою Данія проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Євро 2024 2024 , матч пройде на стадіоні Сигнал Идуна Парк.

Дата проведення матчу: 29.06.2024

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Німеччина та командою Данія:

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Німеччина, тоді як команда Данія залишилася з поразкою . Зіткнення Німеччина та Данія у попередньому футбольному матчі 29.06.2024 закінчилось з наступним результатом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Юлиан Нагельсманн и Каспер Хьюлманд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Німеччина

Країна: Германия

Тренер: Ханси Флик



Попередній матч команди Німеччина був зіграний проти Данія - 29.06.2024, у рамках чемпіонату Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Німеччина.

Команда гостей

Назва: Данія

Країна: Дания

Тренер: Каспер Хьюмланд



Минулий матч команди Данія був зіграний проти Німеччина - 29.06.2024, у рамках чемпіонату Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Німеччина.

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