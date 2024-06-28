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Німеччина - Данія онлайн трансляція матчу

Євро 2024 - 29 червня 2024, 22:00 - Сигнал Идуна Парк . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Оливер, Майкл
Рейтинг матчу:
Німеччина
2 - 0
Матч завершено
Данія
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Хід матчу
53' Havertz, Kai 57' Andersen, Joachim 60' Maehle, Joakim 64' Ілкай Гюндоган Вийшов: Fullkrug, Niclas 64' Andrich, Robert Вийшов: Емре Джан 68' Musiala, Jamal 69' Delaney, Thomas Вийшов: Norgaard, Christian 69' Skov Olsen, Andreas Вийшов: Poulsen, Yussuf 81' Андреас Крістенсен Вийшов: Bruun Larsen, Jacob 81' Musiala, Jamal Вийшов: Wirtz, Florian 81' Raum, David Вийшов: Бенджамін Хенріхс 81' Bah, Alexander Вийшов: Kristiansen, Victor 81' Hojlund, Rasmus Вийшов: Wind, Jonas 88' Лерой Сане Вийшов: Anton, Waldemar
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Німеччина
2
Перемог
3
Ігор
0
Перемог
Данія
Євро 2024 2024
29.06.2024 - 22:00 Німеччина 2 - 0 Завершено Данія
Міжнародні товариські матчі 2021
02.06.2021 - 22:00 Німеччина 1 - 1 Завершено Данія
Евро 2011/2012
17.06.2012 - 21:45 Данія 1 - 2 Завершено Німеччина
Останні матчі - Німеччина
Євро 2024 2024
29.06.2024 - 22:00 Німеччина 2 - 0 Завершено Данія В
Євро 2024 2024
23.06.2024 - 22:00 Швейцарія 1 - 1 Завершено Німеччина Н
Євро 2024 2024
19.06.2024 - 19:00 Німеччина 2 - 0 Завершено Угорщина В
Євро 2024 2024
14.06.2024 - 22:00 Німеччина 5 - 1 Завершено Шотландія В
Міжнародні товариські матчі 2024
07.06.2024 - 21:45 Німеччина 2 - 1 Завершено Греція В
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Останні матчі - Данія
Євро 2024 2024
29.06.2024 - 22:00 Німеччина 2 - 0 Завершено Данія П
Євро 2024 2024
25.06.2024 - 22:00 Данія 0 - 0 Завершено Сербія Н
Євро 2024 2024
20.06.2024 - 19:00 Данія 1 - 1 Завершено Англія Н
Євро 2024 2024
16.06.2024 - 19:00 Словенія 1 - 1 Завершено Данія Н
Міжнародні товариські матчі 2024
08.06.2024 - 20:30 Данія 3 - 1 Завершено Норвегія В
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Новини команд
Головні події
Лерой Сане
Вийшов: Anton, Waldemar
88'
81'
Андреас Крістенсен
Вийшов: Bruun Larsen, Jacob
Musiala, Jamal
Вийшов: Wirtz, Florian
81'
Raum, David
Вийшов: Бенджамін Хенріхс
81'
81'
Bah, Alexander
Вийшов: Kristiansen, Victor
81'
Hojlund, Rasmus
Вийшов: Wind, Jonas
69'
Delaney, Thomas
Вийшов: Norgaard, Christian
69'
Skov Olsen, Andreas
Вийшов: Poulsen, Yussuf
ГООЛ! Musiala, Jamal
68'
Ілкай Гюндоган
Вийшов: Fullkrug, Niclas
64'
Andrich, Robert
Вийшов: Емре Джан
64'
60'
Maehle, Joakim
57'
Andersen, Joachim
ГООЛ! Havertz, Kai
53'
Склади команд
1
Мануель Нойєр
3
Raum, David
15
Schlotterbeck, Nico
2
Антоніо Рюдігер
6
Kimmich, Joshua
8
Тонi Кроос
23
Andrich, Robert
10
Musiala, Jamal
21
Ілкай Гюндоган
19
Лерой Сане
7
Havertz, Kai
1
Каспер Шмейхель
2
Andersen, Joachim
3
Яннік Вестерґор
6
Андреас Крістенсен
18
Bah, Alexander
8
Delaney, Thomas
23
П'єр-Еміль Хьойб'єрг
5
Maehle, Joakim
11
Skov Olsen, Andreas
10
Крістіан Еріксен
9
Hojlund, Rasmus
Стартовий склад
  • 7
    Havertz, Kai
    Півзахисник
    53
  • 10
    Musiala, Jamal
    Півзахисник
    81 68
  • 21
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
    64
  • 19
    Лерой Сане
    Півзахисник
    88
  • 8
    Тонi Кроос
    Півзахисник
  • 23
    Andrich, Robert
    64
  • 3
    Raum, David
    81
  • 15
    Schlotterbeck, Nico
  • 2
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 6
    Kimmich, Joshua
    Захисник
  • 1
    Мануель Нойєр
    Воротар
  • 9
    Hojlund, Rasmus
    Форвард
    81
  • 11
    Skov Olsen, Andreas
    Форвард
    69
  • 10
    Крістіан Еріксен
    Півзахисник
  • 18
    Bah, Alexander
    Півзахисник
    81
  • 8
    Delaney, Thomas
    Півзахисник
    69
  • 23
    П'єр-Еміль Хьойб'єрг
    Півзахисник
  • 5
    Maehle, Joakim
    Захисник
    60
  • 2
    Andersen, Joachim
    Захисник
    57
  • 3
    Яннік Вестерґор
    Захисник
  • 6
    Андреас Крістенсен
    81
  • 1
    Каспер Шмейхель
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Юлиан Нагельсманн
  • Каспер Хьюлманд
Статистика матчу
18
Штрафні
11
7
Фоли
15
55%
Володіння м'ячем
45%
9
Удари в отвір
2
6
Кутові
6
4
Офсайди
3
2
Сейви
7
4
Удари повз
2
1
Блоковано ударів
3
ЖК
2
LIVE
Трансляція матчу Німеччина - Данія
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Німці впевнено, але не дуже ефектно "протапали данського хом'яка". Як англійці останні роки. 2:0, Німеччина у чвертьфіналі, а там буде набагато цікавіше дивитися...
90+5'
Свисток
Все, 2:0! Германия уверенно обыграла Данию!
90+3'
Інфо
5 хвилин, до речі, додано до другого тайму
90+1'
Небезпечний момент
3:0! Ні, не 3:0! Нойєр забив після офсайду у Фірца....
88'
Докочують команди, пару хвилин залишилося...
86'
Йде час, йде... До перемоги господарів...
83'
Данці зараз навалюють як збірна України - бий уперед, гол прийде!
81'
Заміна
Заміни у Данії... Три! Вінд, Ларсен, Дамсогор, замість Гейлунна, Крістіансена, Ба
79'
Данці контролюють гру... Але без моментів
76'
Кутовий
Сушать німці гру... Данці подали 3-й кутовий, але без наслідків
73'
Здається, все вже зрозуміло... 15 хвилин грати і 2:0 для господарів...
70'
Заміна
Дві заміни у Данії. Нергор і Прульсен замість Делейні та Поульсена...
68'
Гоооол!!!
Все! 2:0! Довга нудна перепасовка Німеччини, зі свистом із трибун, довгим закиданням... Гол! 2:0! Мусіала замкнув простріл!
65'
Заміна
Дві заміни у німців... Джаг і Фаллькруг замість Андріха і Гюндогана
64'
Ніби як і стараються данці. Але поки що про небезпеку говорити не доводиться
62'
Жовта картка
Суддя ще жовту виписав. Або Наггельсману, або помічнику...
60'
Офсайд
Охх... Німці вивалилися в контру... Дуже небезпечно! Але там офсайд...
59'
Жовта картка
Ба на жовту награв... Ну, це нерви.
55'
Данці поки що в деякій прострації... Відповідати потрібно, але поки не видно, чим
52'
Гоооол!!!
Гаверц котить у куточок із пенальті - 1:0 у нашому матчі!
51'
Небезпечний момент
Пенальті для Німеччини... Так от, м'яч потрапив у руку Адеросона...
50'
Ні, скасовано гол, офсайд.... 0:0 у нас...
49'
Небезпечний момент
Гооол! Данія! 1:0! Після закидання зі штрафного знижка, і Андерсон головою вколотив у сітку! 1:0 для Данії!
47'
Без замін у нас у перерві
46'
Розпочався другий тайм!
Другий тайм має розпочатися.
Господарі, німці, добре почали, але потім гра вирівнялася... Була перерва на погоду, зливу і грозу... 0:0, у справі. Німеччина поки що не переграє Данію...
45+2'
Свисток
Усе, свисток на перерву, 0:0 у нас після першого тайму!
44'
Небезпечний момент
Ох, данці вивалилися в контру! Майже 1 на 1, але Нойєр на місці, вчасно виходить!
42'
Тільки 42-га хвилина, а толку немає... Голів...
41'
Кутовий
Кроос кудись крутив із кутового... Куди, так ніхто й не зрозумів...
40'
Небезпечний момент
Шмайхель! Після навісу й удару виловив м'яч! Сейв! Ні, не сейв, офсайд...
39'
Цікаво, якою буде пауза на перерву...
37'
Інфо
Відновилася гра!
Поки що це розминка, ну і співробітники стадіону пробують привести поле до ладу
Інфо
Возвращаются команды на поле, игра продолжится!
Дощ припинився, але стан поля невідомий. Майкл Олівер веде консультації!
Чекаємо, продовжуємо чекати...
Пауза все ще триває...
Варто зазначити, що стадіон дійсно заливає... Сподіваємося, матч дограють...
36'
У зв'язку з несприятливими погодними умовами в Дортмунді (грім із блискавкою та зливовим дощем) вирішено призупинити матч 1/8 фіналу ЄВРО-2024 між збірними Німеччини та Данії. УЄФА дасть оголошення про відновлення матчу найближчим часом. Це пише УЄФА...
36'
Дощ і гроза? Нічого незрозуміло... Через це зупинили матч?
35'
Небезпечний момент
А матч зупинено... Чому?
34'
Можу посперечатися, що перший тайм закінчиться з тотал менше 1.5, а може, менше і 0.5.
31'
Небезпечний момент
Хороший штрафний для Данії. Метрів 20 до воріт. Ерікссен довго готувався, але пробив у стінку
29'
Кімміх підстрахував помилку партнера... 0:0 у нас
26'
Данці вивалилися, Меле дав метрів з 25-ти! Мимо!
24'
Боротьба, боротьба. Фол у центрі поля
21'
Ух ти! Після дального закидання Еріксон майже вивалився. Майже. Тому що встигли захисники Німеччини підкотитися
19'
Гра трохи заспокоюється, данці навіть кілька разів сходили в атаку
16'
Небезпечний момент
Небезпечний штрафний для Німеччини. Метрів 25. Кроос довго цілився, але залупив у стінку
13'
Гюндоган протягнув, пробив - вище. Набагато вище...
11'
Шмейхель виловив м'яч після дальнього удару. Поки що данці тримають рахунок
8'
Німці на старті матчу продовжують насідати. Швидкий гол - не просто банальність
6'
Триває гра, 0:0 у нас. Кімміх ось пробив вище воріт на силу. Шмейхель виловив з-під поперечини
5'
Небезпечний момент
Гоол! Після кутового Шлоттербек вколотив м'яч у сітку! Але ні, суддя швидко після ВАР скасував взяття воріт! Що там було? Фол в атаці проти воротаря!
3'
Поки що все спокійно. Німці намагаються володіти ініціативою, але данці грають спокійно
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Виконуються гімни команд
Інфо
Окремо зазначимо, що сьогодні вже відбувся один матч 1/8 фіналу, в якому Швейцарія дуже несподівано обіграла чинного чемпіона, Італію, 2:0!
Данці у своїй групі посіли друге місце, але при цьому, взявши лише три очки - три нічиї!
Німеччина - один із фаворитів турніру. Господарі вийшли з першого місця в групі з 7 очками
Інфо
Стартовий склад збірної Данії: Шмейхель, Андерсен, Крістенсен, Вестегор, Бах, Мехле, Хейберг, Ділейні, Еріксен, Сков Ольсен, Хойлунд
Інфо
Стартовий склад збірної Німеччини: Нойєр, Кімміх, Рюдігер, Шлоттербек, Раум, Андріх, Кроос, Мусіала, Гюндоган, Зане, Гаверц.
Інфо
Матч розпочнеться о 22:00 і пройде в Дортмунді. Судити гру буде англієць Майкл Олівер
Добрий вечір! UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн матчу 1/8 фіналу Євро-2024, в якому Німеччина зіграє з Данією!
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Анонс матчу Німеччина - Данія 29.06.2024, Євро 2024

Поєдинок між командою Німеччина та командою Данія проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Євро 2024 2024 , матч пройде на стадіоні Сигнал Идуна Парк.

Дата проведення матчу: 29.06.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Німеччина та командою Данія:

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Німеччина, тоді як команда Данія залишилася з поразкою . Зіткнення Німеччина та Данія у попередньому футбольному матчі 29.06.2024 закінчилось з наступним результатом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Юлиан Нагельсманн и Каспер Хьюлманд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Німеччина - Данія можна подивитися 29.06.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Євро 2024. Текстову трансляцію матчу Німеччина - Данія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Німеччина
Країна: Германия
Тренер: Ханси Флик

Попередній матч команди Німеччина був зіграний проти Данія - 29.06.2024, у рамках чемпіонату Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Німеччина.

Команда гостей

Назва: Данія
Країна: Дания
Тренер: Каспер Хьюмланд

Минулий матч команди Данія був зіграний проти Німеччина - 29.06.2024, у рамках чемпіонату Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Німеччина.

Слідкуйте за результатами матчу Німеччина - Данія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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