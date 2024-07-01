Франція - Бельгія онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Франція - Бельгія 01.07.2024, Євро 2024

Матч між командою Франція та командою Бельгія проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Євро 2024 2024 , матч відбудеться на стадіоні Меркур Шпиль-Арена.

Дата проведення матчу: 01.07.2024

Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Франція та командою Бельгія:

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Франція, тоді як команда Бельгія залишилася з поразкою . Зіткнення Франція та Бельгія у попередньому футбольному матчі 01.07.2024 закінчилось з такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Дидье Дешам и Доменико Тедеско розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Франція

Країна: Франция

Тренер: Дидье Дешам



Попередній поєдинок команди Франція був зіграний проти Бельгія - 01.07.2024, у рамках чемпіонату Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Франція.

Команда гостей

Назва: Бельгія

Країна: Бельгия

Тренер: Роберто Мартинес



Минулий поєдинок команди Бельгія був зіграний проти Франція - 01.07.2024, у рамках турніру Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Франція.

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