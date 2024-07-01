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Франція - Бельгія онлайн трансляція матчу

Євро 2024 - 01 липня 2024, 19:00 - Меркур Шпиль-Арена . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Гленн Ниберг
Рейтинг матчу:
Франція
1 - 0
Матч завершено
Бельгія
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Хід матчу
14' Tchouameni, Aurelien 23' Антуан Грiзманн 24' Адріен Рабіо
62' Thuram, Marcus Вийшов: Kolo Muani, Randal 63' Openda, Lois Вийшов: Mangala, Orel 76' Ян Вертонґен 85' Ян Вертонґен 88' Яннік Феррейра Карраско Вийшов: Lukebakio, Dodi 88' Тімоті Кастань Вийшов: De Ketelaere, Charles 90' Mangala, Orel
Особисті зустрічі
Франція
3
Перемог
3
Ігор
0
Перемог
Бельгія
Євро 2024 2024
01.07.2024 - 19:00 Франція 1 - 0 Завершено Бельгія
Ліга Націй 2020
07.10.2021 - 21:45 Бельгія 2 - 3 Завершено Франція
Чемпионат мира FIFA 2017/2018
10.07.2018 - 21:00 Франція 1 - 0 Завершено Бельгія
Останні матчі - Франція
Євро 2024 2024
01.07.2024 - 19:00 Франція 1 - 0 Завершено Бельгія В
Євро 2024 2024
25.06.2024 - 19:00 Франція 1 - 1 Завершено Польща Н
Євро 2024 2024
21.06.2024 - 22:00 Нідерланди 0 - 0 Завершено Франція Н
Євро 2024 2024
17.06.2024 - 22:00 Австрія 0 - 1 Завершено Франція В
Міжнародні товариські матчі 2024
09.06.2024 - 22:15 Франція 0 - 0 Завершено Канада Н
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Останні матчі - Бельгія
Євро 2024 2024
01.07.2024 - 19:00 Франція 1 - 0 Завершено Бельгія П
Євро 2024 2024
26.06.2024 - 19:00 Україна 0 - 0 Завершено Бельгія Н
Євро 2024 2024
22.06.2024 - 22:00 Бельгія 2 - 0 Завершено Румунія В
Євро 2024 2024
17.06.2024 - 19:00 Бельгія 0 - 1 Завершено Словаччина П
Міжнародні товариські матчі 2024
08.06.2024 - 21:00 Бельгія 3 - 0 Завершено Люксембург В
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Новини команд
Головні події
90'
Mangala, Orel
88'
Яннік Феррейра Карраско
Вийшов: Lukebakio, Dodi
88'
Тімоті Кастань
Вийшов: De Ketelaere, Charles
ГООЛ! Ян Вертонґен
85'
76'
Ян Вертонґен
63'
Openda, Lois
Вийшов: Mangala, Orel
Thuram, Marcus
Вийшов: Kolo Muani, Randal
62'
Адріен Рабіо
24'
Антуан Грiзманн
23'
Tchouameni, Aurelien
14'
Склади команд
16
Maignan, Mike
22
Hernandez, Theo
17
Saliba, William
4
Upamecano, Dayot
5
Kounde, Jules
14
Адріен Рабіо
8
Tchouameni, Aurelien
13
Н'Голо Канте
7
Антуан Грiзманн
10
Кіліан Мбаппе
15
Thuram, Marcus
1
Кун Кастеелс
21
Тімоті Кастань
4
Faes, Wout
5
Ян Вертонґен
3
Theate, Arthur
7
De Bruyne, Kevin
24
Onana, Amadou
11
Яннік Феррейра Карраско
20
Openda, Lois
10
Ромелу Лукаку
22
Doku, Jeremy
Стартовий склад
  • 10
    Кіліан Мбаппе
    Форвард
  • 15
    Thuram, Marcus
    62
  • 7
    Антуан Грiзманн
    Півзахисник
    23
  • 14
    Адріен Рабіо
    Півзахисник
    24
  • 8
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
    14
  • 13
    Н'Голо Канте
    Півзахисник
  • 22
    Hernandez, Theo
  • 17
    Saliba, William
    Захисник
  • 4
    Upamecano, Dayot
    Захисник
  • 5
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 16
    Maignan, Mike
    Воротар
  • 20
    Openda, Lois
    Форвард
    63
  • 10
    Ромелу Лукаку
    Форвард
  • 22
    Doku, Jeremy
    Форвард
  • 7
    De Bruyne, Kevin
    Півзахисник
  • 24
    Onana, Amadou
    Півзахисник
  • 11
    Яннік Феррейра Карраско
    Півзахисник
    88
  • 21
    Тімоті Кастань
    Захисник
    88
  • 4
    Faes, Wout
    Захисник
  • 5
    Ян Вертонґен
    Захисник
    85 76
  • 3
    Theate, Arthur
    Захисник
  • 1
    Кун Кастеелс
Запасні гравці
Тренери
  • Дидье Дешам
  • Доменико Тедеско
Статистика матчу
52%
Володіння м'ячем
48%
15
Удари повз
10
Штрафні
8
1
Офсайди
2
Удари в отвір
2
3
Сейви
2
3
ЖК
2
5
Кутові
2
1
Блоковано ударів
3
7
Фоли
10
LIVE
Трансляція матчу Франція - Бельгія
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Бельгія програла, бо просто менше атакувала за суперників. Кількість ударів по воротах від Франції взяла гору. Гол (автогол) — суто випадковість.
Свисток
Усе! Матч завершено! 1:0! Як же це було важко.
90+3'
Жовта картка
Мангаля на лівому фланзі оборони руками зупинив Коло Муані.
90+2'
Простріл Доку з лівого флангу штрафного на кутовий блокував Упамекано.
90+1'
Простріл із лівого флангу від Доку на дальній в аут вибив Рабьо.
90'
Інфо
Щонайменше, командам належить зіграти в цьому таймі ще 3 хв.
88'
Заміна
Кастаня замінив де Кетеларе.
88'
Заміна
Лукебакіо вийшов замість Карраско.
88'
Таки автогол Вертонгена.
87'
Канте зупинив просування з лівого флангу від Доку.
85'
Гоооол!!!
ГОЛ! Довго возила м'яч Франція на правому фланзі атаки, і зрештою на Коло Муані відіграв Канте, той пробив у Вертонгера, а від коліно захисника м'яч полетів повз Кастельса.
83'
Небезпечний момент
Луааку скинув м'яч на вхід до лівого флангу штрафного для де Брюйне, той бив у дальній, але Меньян парирував.
82'
Фол від Канте на правому фланзі атаки проти Доку.
80'
Подачу з лівого флангу від Тео забрав на ближній Кастельс.
78'
Небезпечний момент
Постріл здалеку від Мбаппе з правого флангу полетів над воротами.
76'
Жовта картка
Тедеско також попереджений.
75'
Жовта картка
Попередження для Вертонгена за неспортивну поведінку проти Коло Муані на правому фланзі атаки.
73'
Небезпечний момент
Саліба переклав Доку на правому фланзі штрафного, після чого бив у ближній, але не влучив у ворота.
70'
Удар від Лукаку з лівого флангу штрафного з передачі де Брюйне парирував Меньян.
68'
Небезпечний момент
Грізманн перед штрафним відкинув на Чуамені, а той у дотик пробив над воротами.
65'
Рабьо з лівого флангу зіграв до зони перед штрафним на Грізманна, а той пробив повз дальню стійку другим дотиком.
63'
Заміна
Мангаля вийшов замість Опенда.
62'
Заміна
Коло Муані вийшов замість Тюрама.
60'
Тео на лівому фланзі штрафного встиг наздогнати Карраско, який готував удар на швидкості.
58'
Фол від Кунде на правому фланзі атаки проти Доку.
56'
Простріл від Кунде з правого флангу Мбаппе в дотик замикав у центрі штрафного, але погано влучив по м'ячу й у ворота не поцілив.
53'
Небезпечний момент
Мбаппе з лівого флангу зайшов до штрафного, і з-під захисників пробив над воротами.
51'
Кунде м'яко подав із правого флангу до центру штрафного, але Тюрам головою пробив над воротами.
49'
Небезпечний момент
Мбаппе з правого флангу покотив у центр на Канте, той пропустив до зони перед штрафним на Чуамені, партнер бив у дотик під праву стійку, але Кастельс витягнув.
48'
Невдала спроба Карраско прострілити з правого флангу.
46'
Подача з лівого флангу від Мбаппе полетіла над воротами.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
Такий собі перший тайм у виконанні обох команд. Бельгія майже постійно грала від захисту, а Франція, хоча й атакувала, але робила це настільки мляво, що на голи претендувала лише в окремих моментах. А точно це топ-збірні?
Свисток
Ідемо на перерву. 0:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+1'
Небезпечний момент
Мбаппе з лицьової на лівому фланзі штрафного відкинув назад, але Чуамені в дотик пробив над воротами.
45'
Фас на кутовий у підкаті перевів м'яч із-під ніг Тео на правому фланзі оборони.
45'
Фол від де Брюйне на правому фланзі чужого штрафного.
43'
Засильний пас Грізманна до центру штрафного в дотик на Тюрама.
41'
Тюрам на ближній переводив передачу з лівого флангу на дальню, Кунде повертав до центру, але де Брюйне вибив головою.
39'
Небезпечний момент
Чуамені в центральній зоні розрядив потужний удар повз праву дев'ятку.
37'
Кастельс на ближній забрав простріл Тео з лівого флангу.
36'
Опенда перед чужим штрафним відштовхнув від м'яча Чуамені з фолом.
34'
Небезпечний момент
Закидання до правого флангу від Чуамені Кунде перевів подачею на ближню для Тюрама, а той головою пробив повз ворота.
33'
Поштовх у спину від де Брюйне на лівому фланзі атаки проти Грізманна.
31'
Рабьо пропустив передачу на лівий фланг атаки на Тео, а той запустив подачу повз дальню стійку.
28'
Простріл Карраско з правого флангу штрафного перехопили захисники.
27'
Простріл Опенда з лівого флангу штрафного в центрі замикав Карраско, але влучив у Тео.
25'
Жовта картка
Рабьо влетів у підкаті в центрі поля в ноги Доку.
24'
Небезпечний момент
Де Брюйне закрутив подачу штрафного з лівого флангу у ворота, але Меньян ногами зіграв на лінії.
23'
Жовта картка
Грізманн попереджений за підкат проти Доку біля правого кута штрафного, коли суперник уже віддав пас.
21'
Тепер черга Бельгії тримати м'яч у себе.
19'
Дальній удар від Рабьо з лівого флангу пролетів над воротами.
17'
Кутовий
Невдалий удар головою від Тюрама завершив подачу кутового з правого флангу від Грізманна.
16'
Знову тримає м'яч у центрі поля Франція.
14'
Жовта картка
Чуамені попереджений за те, що правильно побачив кутовий, а арбітр не побачив.
14'
Мбаппе з лівого флангу штрафного пробив над воротами з рикошетом від захисника.
12'
Канте зіграв до правого флангу штрафного на Кунде, той прострілив від лицьової, але замикати ніхто не пішов.
11'
Саліба не пустив Лукаку з м'ячем до лівого флангу атаки. Аут.
10'
Несильний дальній удар із правого флангу від Грізманна полетів до рук Кастельса.
8'
Контроль м'яча від Франції в центрі поля. Бельгія в низькому блоці.
6'
Меньян перехопив закидання до лівого флангу атаки на хід Опенда.
5'
Франція контролює м'яч на чужій половині.
4'
Офсайд
Тюрам у офсайді під час вибивання від Меньяна до центру поля з власного штрафного.
3'
Перша спроба Бельгії атакувати була невдалою.
2'
Подачу з лівого флангу від Чуамені Рабьо завершив невдалим ударом у дотик поспіхом.
1'
Франція в атаці на перших хвилинах.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Камінські, Селс, Дебаст, Вітсель, Тілеманс, Троссар, Вранкс, де Кетеларе, Мангаля, Бакайоко, Вермерен, де Кейпер.
Бельгія: Кастельс — Кастань, Фас, Вертонген, Теат — де Брюйне, Онана, Карраско — Опенда, Лукаку, Доку.
Запасні: Самба, Ареола, Павар, Менді, Камавінга, Жиру, Дембеле, Коло Муані, Заїр-Емері, Фофана, Коман, Клосс, Конате, Баркола.
Франція: Меньян — Кунде, Упамекано, Саліба, Ернандес — Канте, Чуамені, Рабьо — Грізманн — Тюрам, Мбаппе.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Переможець гратиме проти сильнішого з пари Португалія — Словенія.
Інфо
Бельгія буда другою в групі E з Румунією, Словаччиною та Україною — 4 очки.
Інфо
Франція буда другою в групі D з Австрією, Нідерландами та Польщею — 5 очок.
Гленн Нюберг (Сетер, Швеція) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024. На полі стадіону Меркур Шпільарена (Дюссельдорф, Німеччина) зіграють Франція та Бельгія.
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Останні матчі
Завершено 22:00 - Вчора Португалія Португалія 1 Словенія Словенія 0 Завершено 03:00 - Вчора Jamaica Jamaica 0 Venezuela Venezuela 3 Завершено 03:00 - Вчора Мексика Мексика 0 Еквадор Еквадор 0 Завершено 22:00 - 30.06.2024 Іспанія Іспанія 4 Грузія Грузія 1 Завершено 19:00 - 30.06.2024 Англія Англія 2 Словаччина Словаччина 1

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Анонс матчу Франція - Бельгія 01.07.2024, Євро 2024

Матч між командою Франція та командою Бельгія проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Євро 2024 2024 , матч відбудеться на стадіоні Меркур Шпиль-Арена.

Дата проведення матчу: 01.07.2024
Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Франція та командою Бельгія:

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Франція, тоді як команда Бельгія залишилася з поразкою . Зіткнення Франція та Бельгія у попередньому футбольному матчі 01.07.2024 закінчилось з такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Дидье Дешам и Доменико Тедеско розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Франція - Бельгія можна подивитися 01.07.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Євро 2024. Текстову трансляцію матчу Франція - Бельгія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Франція
Країна: Франция
Тренер: Дидье Дешам

Попередній поєдинок команди Франція був зіграний проти Бельгія - 01.07.2024, у рамках чемпіонату Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Франція.

Команда гостей

Назва: Бельгія
Країна: Бельгия
Тренер: Роберто Мартинес

Минулий поєдинок команди Бельгія був зіграний проти Франція - 01.07.2024, у рамках турніру Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Франція.

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