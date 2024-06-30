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Іспанія - Грузія онлайн трансляція матчу

Євро 2024 - 30 червня 2024, 22:00 - Рейн Энерги Штадион . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Летексье, Франсуа
Рейтинг матчу:
Іспанія
4 - 1
Матч завершено
Грузія
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Хід матчу
18' Le Normand, Robin 39' Родрi 41' Kiteishvili, Otar Вийшов: Altunashvili, Sandro 44' Альваро Мората
51' Ruiz, Fabian 52' Pedri Вийшов: Olmo, Dani 63' Chakvetadze, Giorgi Вийшов: Davitashvili, Zuriko 63' Lochoshvili, Luka Вийшов: Георгій Цитаїшвілі 66' Cucurella, Marc Вийшов: Grimaldo, Alex 67' Альваро Мората Вийшов: Oyarzabal, Mikel 71' Davitashvili, Zuriko 75' Williams, Nico 79' Mikautadze, Georges Вийшов: Zivzivadze, Budu 79' Gvelesiani, Giorgi Вийшов: Kvekveskiri, Nika 81' Данiель Карвахаль Вийшов: Хесус Навас 81' Ruiz, Fabian Вийшов: Мікель Меріно 83' Olmo, Dani
Цікаві факти
  • Spain have a winning streak of 4 matches.
  • Spain haven't lost in their last 5 games.
  • Spain have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • When Spain leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When Spain is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Іспанія
7
Перемог
7
Ігор
0
Перемог
Грузія
Євро 2024 2024
30.06.2024 - 22:00 Іспанія 4 - 1 Завершено Грузія
Євро 2024 2024
19.11.2023 - 21:45 Іспанія 3 - 1 Завершено Грузія
Євро 2024 2024
08.09.2023 - 19:00 Грузія 1 - 7 Завершено Іспанія
Чемпіонат світу 2022
05.09.2021 - 21:45 Іспанія 4 - 0 Завершено Грузія
Останні матчі - Іспанія
Євро 2024 2024
30.06.2024 - 22:00 Іспанія 4 - 1 Завершено Грузія В
Євро 2024 2024
24.06.2024 - 22:00 Албанія 0 - 1 Завершено Іспанія В
Євро 2024 2024
20.06.2024 - 22:00 Іспанія 1 - 0 Завершено Італія В
Євро 2024 2024
15.06.2024 - 19:00 Іспанія 3 - 0 Завершено Хорватія В
Міжнародні товариські матчі 2024
08.06.2024 - 22:30 Іспанія 5 - 1 Завершено Північна Ірландія В
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Останні матчі - Грузія
Євро 2024 2024
30.06.2024 - 22:00 Іспанія 4 - 1 Завершено Грузія П
Євро 2024 2024
26.06.2024 - 22:00 Грузія 2 - 0 Завершено Португалія В
Євро 2024 2024
22.06.2024 - 16:00 Грузія 1 - 1 Завершено Чехія Н
Євро 2024 2024
18.06.2024 - 19:00 Туреччина 3 - 1 Завершено Грузія П
Міжнародні товариські матчі 2024
09.06.2024 - 21:45 Чорногорія 1 - 3 Завершено Грузія В
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Головні події
ГООЛ! Olmo, Dani
83'
Данiель Карвахаль
Вийшов: Хесус Навас
81'
Ruiz, Fabian
Вийшов: Мікель Меріно
81'
79'
Mikautadze, Georges
Вийшов: Zivzivadze, Budu
79'
Gvelesiani, Giorgi
Вийшов: Kvekveskiri, Nika
ГООЛ! Williams, Nico
75'
71'
Davitashvili, Zuriko
Альваро Мората
Вийшов: Oyarzabal, Mikel
67'
Cucurella, Marc
Вийшов: Grimaldo, Alex
66'
63'
Chakvetadze, Giorgi
Вийшов: Davitashvili, Zuriko
63'
Lochoshvili, Luka
Вийшов: Георгій Цитаїшвілі
Pedri
Вийшов: Olmo, Dani
52'
ГООЛ! Ruiz, Fabian
51'
Альваро Мората
44'
41'
Kiteishvili, Otar
Вийшов: Altunashvili, Sandro
ГООЛ! Родрi
39'
18'
Le Normand, Robin ГООЛ!
Склади команд
23
Simon, Unai
24
Cucurella, Marc
14
Laporte, Aymeric
3
Le Normand, Robin
2
Данiель Карвахаль
8
Ruiz, Fabian
16
Родрi
20
Pedri
17
Williams, Nico
7
Альваро Мората
19
Yamal, Lamine
25
Mamardashvili, Giorgi
2
Kakabadze, Otar
15
Gvelesiani, Giorgi
4
Kashia, Guram
3
Dvali, Lasha
14
Lochoshvili, Luka
10
Chakvetadze, Giorgi
17
Kiteishvili, Otar
6
Kochorashvili, Giorgi
22
Mikautadze, Georges
7
Kvaratskhelia, Khvicha
Стартовий склад
  • 17
    Williams, Nico
    Форвард
    75
  • 7
    Альваро Мората
    Форвард
    67 44
  • 19
    Yamal, Lamine
    Форвард
  • 8
    Ruiz, Fabian
    Півзахисник
    81 51
  • 16
    Родрi
    Захисник
    39
  • 20
    Pedri
    Форвард
    52
  • 24
    Cucurella, Marc
    Захисник
    66
  • 14
    Laporte, Aymeric
    Захисник
  • 3
    Le Normand, Robin
    Захисник
    18
  • 2
    Данiель Карвахаль
    Захисник
    81
  • 23
    Simon, Unai
    Воротар
  • 22
    Mikautadze, Georges
    Півзахисник
    79
  • 7
    Kvaratskhelia, Khvicha
    Півзахисник
  • 10
    Chakvetadze, Giorgi
    63
  • 17
    Kiteishvili, Otar
    Півзахисник
    41
  • 6
    Kochorashvili, Giorgi
  • 2
    Kakabadze, Otar
    Захисник
  • 15
    Gvelesiani, Giorgi
    Захисник
    79
  • 4
    Kashia, Guram
    Захисник
  • 3
    Dvali, Lasha
    Захисник
  • 14
    Lochoshvili, Luka
    Захисник
    63
  • 25
    Mamardashvili, Giorgi
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • De La Fuente, Luis
  • Вилли Саньоль
Статистика матчу
73%
Володіння м'ячем
27%
13
Удари в отвір
11
Блоковано ударів
1
5
Штрафні
14
3
Офсайди
Сейви
9
13
Кутові
3
11
Фоли
5
10
Удари повз
3
1
ЖК
1
LIVE
Трансляція матчу Іспанія - Грузія
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Іспанія у чвертьфіналі! Серйозний бій буде з німцями. Казка грузинів завершилася. Вони гідно грали, але переграти цього суперника могли лише завдяки фортуні. А вона була вичерпана в попередніх матчах.
90+4'
Свисток
Матч завершився.
90+1'
Інфо
Компенсовано 3 хвилини.
84'
Гоооол!!!
Четвертий для Іспанії! Ольмо отримав мʼяч від Оярсабаля і в дотик пробив у протихід Мамардашвілі. Грузини вже не можуть чинити спротив.
83'
Небезпечний момент
Ямаль уже вкотре опиняється на відмінній позиції, але знову йому не вистачає навичок завершення. У воротаря влучає, бʼє повз, але не може забити.
81'
Заміна
Меріно та Навас на полі, Руїс і Карвахаль відіграли своє на сьогодні.
79'
Заміна
75'
Гоооол!!!
Втім, уже за хвилину Іспанія таки забиває третій! Вільямс втік флангом, обіграв Гвелесіані та потужним ударом прошив Мамардашвілі. Покарали Грузію за те, що всі їхні гравці побігли атакувати.
74'
Офсайд
Ямаль змусив грузинів забити у свої ворота, але гол був одразу скасований через офсайд.
71'
Жовта картка
Давіташвілі позбавив суперника рівноваги, вдаривши його по опорній нозі.
66'
Заміна
Грімальдо та Оярсабаль у грі, Кукурелья та Мората пішли відпочивати.
63'
Заміна
Цітаїшвілі та Давіташвілі вийшли на поле замість Лочошвілі та Чакветадзе.
63'
Небезпечний момент
Ямаль з убивчої позиції розстрілював ворота після того, як суперник помилився під пресингом його партнерів. Не влучив у лівий кут.
60'
Іспанія закрила суперника на своїй половині поля та розхитує його оборону. Сил на контрвипади у грузинів усе менше, але можливо вони накопичують енергію для фінального штурму.
52'
Заміна
Педрі поступився місцем на полі Ольмо.
51'
Гоооол!!!
Іспанія виходить уперед! Ямаля залишили самого, він виконав навіс до штрафного, а Руїс головою замкнув цей навіс. Таких провалів у захисті Грузії не було в першому таймі.
50'
Небезпечний момент
Ямаль взявся виконувати штрафний з 19 метрів. Пробив на силу у воротарський кут, Мамардашвілі цього очікував.
48'
Небезпечний момент
Кварацхелія побачив, що Сімон далеко вийшов із воріт і пробив із середини поля. Було близько, але мʼяч все ж розминувся зі стійкою.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Швидкий, динамічний футбол подарували нам Іспанія та Грузія в першому таймі. Перевага підопічних Де ла Фуенте була серйозна, але грузини теж дають якість у контратаках.
45+3'
Свисток
Перерва.
45+1'
Інфо
Додано 2 хвилини.
44'
Жовта картка
Лочошвілі та Мората пішли у взаємно небезпечне зіткнення. Жовту отримав іспанець, тому що не зіграв у мʼяч.
41'
Заміна
Догравали попередній епізод грузини з травмованим гравцем, можливо це теж вплинуло. Кітеїшвілі отримав травму та був замінений на Алтунашвілі.
39'
Гоооол!!!
Дотиснули! Атака іспанців тривала дуже довго і все ж таки завершилася голом. Вільямс знайшов на лінії карного Родрі, а той спрямував мʼяч у правий нижній кут.
35'
Кукурелья побачив перед собою коридор і сильно вистрілив у дальній кут. Мамардашвілі перевів мʼяч на кутовий.
32'
У Іспанії багато простору за спинами захисників, грузини час від часу цим користаються. Мікаутадзе таким чином увійшов до штрафного та симулював, щоб отримати пенальті. Чомусь арбітр не показав жовту за це.
29'
Ще спроба дальнього удару, не соромляться іспанці так робити. Ле Норман запустив мʼяч сильно вище воріт.
26'
Педрі отримав мʼяч на межі штрафного майданчика та з усієї сили пробив, сподіваючись вразити ближній кут. Вище воріт.
18'
Гоооол!!!
А рахунок відкриває Грузія! Швидка контратака, одна з перших, і одразу результативна. Ле Норман накрив Кварацхелію в карному, але зрізав у власні ворота простріл Какабадзе. Нещасний випадок, подивимося, як Іспанія на це відреагує.
16'
Ляпорт пробив головою після подачі Ямаля з кутового. Повз ближній кут пройшов мʼяч.
10'
Небезпечний момент
Гостро біля воріт Грузії! Карвахаль увірвався на ближню стійку та небезпечно пробив, скориставшись навісом Вільямса з кутового. Другий сейв Мамардашвілі.
5'
Педрі увірвався до карного майданчика і замкнув у дотик простріл з флангу. Мамардашвілі вперше вступив у гру.
4'
Максимально потужно розпочинають іспанці. Атака за атакою йдуть на ворота суперника. Вже була спроба забити від Руїса, її заблокував захисник.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Франсуа Летексьє (Франція).
Рая (в), Реміро (в), Баена, Вівіан, Грімальдо, Лопес, Меріно, Навас, Ольмо, Оярсабаль, Перес, Субіменді, Торрес, Начо, Хоселу.
Інфо
Стартовий склад Іспанії: Сімон — Кукурелья, Ляпорт, Ле Норман, Карвахаль — Руїс, Родрі, Педрі — Вільямс, Мората (к), Ямаль. Головний тренер — Луїс Де ла Фуенте.
Запасні: Гугешашвілі (в), Лорія (в), Алтунашвілі, Гочолейшвілі, Давіташвілі, Зівзівадзе, Квеквескірі, Квілітая, Квірквелія, Лобжанідзе, Сігуа, Табідзе, Цітаїшвілі, Шенгелія.
Інфо
Стартовий склад Грузії: Мамардашвілі — Лочошвілі, Двалі, Кашія (к), Гвелесіані, Какабадзе — Кочорашвілі, Кітеїшвілі, Чакветадзе — Кварацхелія, Мікаутадзе. Головний тренер — Віллі Саньоль.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Євро-2024 Іспанія – Грузія.
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Завершено 03:00 - Сьогодні Jamaica Jamaica 0 Venezuela Venezuela 3 Завершено 03:00 - Сьогодні Мексика Мексика 0 Еквадор Еквадор 0 Завершено 19:00 - Вчора Англія Англія 2 Словаччина Словаччина 1 Завершено 05:30 - Вчора Ванкувер Вайткепс Ванкувер Вайткепс 4 Сент-Луїс Сіті Сент-Луїс Сіті 3 Завершено 05:30 - Вчора Сіетл Саундерс Сіетл Саундерс 2 Чикаґо Файр Чикаґо Файр 1

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Анонс матчу Іспанія - Грузія 30.06.2024, Євро 2024

Поєдинок між командою Іспанія та командою Грузія проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Євро 2024 2024 , матч пройде на стадіоні Рейн Энерги Штадион.

Дата проведення матчу: 30.06.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Іспанія та командою Грузія:

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Іспанія, тоді як команда Грузія залишилася з поразкою . Зіткнення Іспанія та Грузія у попередньому футбольному матчі 30.06.2024 закінчилось з такими результатами: 4:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд De La Fuente, Luis и Вилли Саньоль розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Іспанія - Грузія можна подивитися 30.06.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Євро 2024. Текстову трансляцію матчу Іспанія - Грузія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Іспанія
Країна: Испания
Тренер: Луис де ла Фуэнте

Попередній матч команди Іспанія був зіграний проти Грузія - 30.06.2024, у рамках чемпіонату Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Іспанія.

Команда гостей

Назва: Грузія
Країна: Грузия

Попередній поєдинок команди Грузія був зіграний проти Іспанія - 30.06.2024, у рамках турніру Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Іспанія.

Слідкуйте за результатами матчу Іспанія - Грузія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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