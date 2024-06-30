Іспанія - Грузія онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Іспанія та командою Грузія проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Євро 2024 2024 , матч пройде на стадіоні Рейн Энерги Штадион.
Дата проведення матчу: 30.06.2024
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь між Іспанія та командою Грузія:
Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Іспанія, тоді як команда Грузія залишилася з поразкою . Зіткнення Іспанія та Грузія у попередньому футбольному матчі 30.06.2024 закінчилось з такими результатами: 4:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд De La Fuente, Luis и Вилли Саньоль розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Іспанія
Країна: Испания
Тренер: Луис де ла Фуэнте
Попередній матч команди Іспанія був зіграний проти Грузія - 30.06.2024, у рамках чемпіонату Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Іспанія.
Назва: Грузія
Країна: Грузия
Попередній поєдинок команди Грузія був зіграний проти Іспанія - 30.06.2024, у рамках турніру Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Іспанія.
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