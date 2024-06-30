Англія - Словаччина онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Англія та командою Словаччина проходитиме в рамках турніру по футболу: Євро 2024 2024 , матч пройде на стадіоні Фельтинс-Арена.
Дата проведення матчу: 30.06.2024
Час початку матчу: 19:00
Історія протистоянь між клубами Англія та командою Словаччина:
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Англія, тоді як команда Словаччина залишилася з поразкою . Зіткнення Англія та Словаччина у попередньому футбольному матчі 04.09.2017 закінчилось з рахунком: 2:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Гарет Саутгейт и Calzona, Francesco розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Англія
Країна: Англия
Тренер: Гарет Саутгейт
Попередній поєдинок команди Англія був зіграний проти Словенія - 25.06.2024, у рамках чемпіонату Євро 2024 2024 та закінчився нічиєю.
Назва: Словаччина
Країна: Словакия
Тренер: Штефан Таркович
Попередній матч команди Словаччина був зіграний проти Румунія - 26.06.2024, у рамках чемпіонату Євро 2024 2024 та закінчився нічиєю.
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