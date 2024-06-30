  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Англія - Словаччина Дивитися онлайн
У тренді

Англія - Словаччина онлайн трансляція матчу

Євро 2024 - 30 червня 2024, 19:00 - Фельтинс-Арена . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Meler, Halil Umut
Рейтинг матчу:
Англія
0 - 0
Оновити
3'
Словаччина
Дивитись трансляцію
Хід матчу
Хто переможе?
53 Користувачів зробило свій вибір
Англія
51%
Нічия
28%
Словаччина
21%
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Англія
2
Перемог
3
Ігор
0
Перемог
Словаччина
Чемпионат мира FIFA 2017/2018
04.09.2017 - 21:45 Англія 2 - 1 Завершено Словаччина
Чемпионат мира FIFA 2016/2017
04.09.2016 - 19:00 Словаччина 0 - 1 Завершено Англія
Евро 2015/2016
20.06.2016 - 22:00 Словаччина 0 - 0 Завершено Англія
Останні матчі - Англія
Євро 2024 2024
25.06.2024 - 22:00 Англія 0 - 0 Завершено Словенія Н
Євро 2024 2024
20.06.2024 - 19:00 Данія 1 - 1 Завершено Англія Н
Євро 2024 2024
16.06.2024 - 22:00 Сербія 0 - 1 Завершено Англія В
Міжнародні товариські матчі 2024
07.06.2024 - 21:45 Англія 0 - 1 Завершено Ісландія П
Міжнародні товариські матчі 2024
03.06.2024 - 21:45 Англія 3 - 0 Завершено Боснія і Герцеговина В
Показати більше
Останні матчі - Словаччина
Євро 2024 2024
26.06.2024 - 19:00 Словаччина 1 - 1 Завершено Румунія Н
Євро 2024 2024
21.06.2024 - 16:00 Словаччина 1 - 2 Завершено Україна П
Євро 2024 2024
17.06.2024 - 19:00 Бельгія 0 - 1 Завершено Словаччина В
Міжнародні товариські матчі 2024
09.06.2024 - 21:45 Словаччина 4 - 0 Завершено Уельс В
Міжнародні товариські матчі 2024
05.06.2024 - 19:00 Словаччина 4 - 0 Завершено Сан-Марино В
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
53 Користувачів зробило свій вибір
Англія
51%
Нічия
28%
Словаччина
21%
Склади команд
1
Джордан Пікфорд
2
Кіран Тріпп'єр
6
Guehi, Marc
5
Джон Стоунз
2
Кайл Уокер
41
Rice, Declan
37
Mainoo, Kobbie
47
Foden, Phil
5
Bellingham, Jude
7
Saka, Bukayo
9
Kane, Harry
1
Мартін Дубравка
2
Петер Пекарік
3
Vavro, Denis
37
Skriniar, Milan
33
Hancko, David
33
Юрай Куцка
68
Lobotka, Stanislav
33
Duda, Ondrej
26
Schranz, Ivan
13
Strelec, David
22
Лукаш Гараслін
Стартовий склад
  • 9
    Kane, Harry
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
  • 5
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
  • 7
    Saka, Bukayo
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 37
    Mainoo, Kobbie
    Півзахисник
  • 2
    Кіран Тріпп'єр
    Захисник
  • 6
    Guehi, Marc
    Захисник
  • 5
    Джон Стоунз
    Захисник
  • 2
    Кайл Уокер
    Захисник
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
  • 26
    Schranz, Ivan
    Форвард
  • 13
    Strelec, David
  • 22
    Лукаш Гараслін
    Півзахисник
  • 33
    Юрай Куцка
    Півзахисник
  • 68
    Lobotka, Stanislav
    Півзахисник
  • 33
    Duda, Ondrej
  • 2
    Петер Пекарік
    Захисник
  • 3
    Vavro, Denis
    Захисник
  • 37
    Skriniar, Milan
    Захисник
  • 33
    Hancko, David
    Захисник
  • 1
    Мартін Дубравка
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Гарет Саутгейт
  • Calzona, Francesco
Статистика матчу
Штрафні
1
1
Фоли
LIVE
Трансляція матчу Англія - Словаччина
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Live Zone
Трансляція
1'
Свисток
Халіл Умут Мелер дав стартовий свисток. Англійці розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати матч
Інфо
Арбітр матчу з Туреччини: Халіл Умут Мелер
Головний тренер Словаччини: Франческо Кальцона
На лаві запасних: Бенеш, Беро, Боженік, Грошовскі, Де Марко, Дьомбер, Дюріш, Зауер, Коша, Оберт, Равас, Родак, Ріго, Суслов, Тупта
Інфо
Стартовий склад Словаччини (4-3-3): Дубравка - Ганцко, Шкріняр, Вавро, Пекарік - Дуда, Лоботка, Куцка - Гараслін, Стрелец, Шранц
Головний тренер Англії: Гарет Саутгейт
На лаві запасних: Александер-Арнольд, Боуен, Вортон, Воткінс, Галлагер, Гендерсон, Гомес, Гордон, Данк, Езе, Конса, Палмер, Ремсдейл, Тоні, Шоу
Інфо
Стартовий склад Англії (4-2-3-1): Пікфорд - Тріпп'єр, Геї, Стоунс, Вокер - Райс, Мейну - Фоден, Беллінгем, Сака - Кейн
Словаччина вважалась одним із андердогів своєї групи, але мінімальна перемога над Бельгією та нічия з Румунією дозволили їм фінішувати на третьому місці. Цьому не завадила навіть поразка від України
Хоча й англійці й вважалися головним фаворитом турніру, але пройшли групову стадію доволі невпевнено. Мінімальна перемога над Сербією та нічиї з Данією та Словенію забезпечили Трьом левам усього п'ятьма очками, але цього було достатньо Англії аби вони фінішували на першій сходинці
Матч пройде у Гельзенкірхені на Фельтінс Арені та розпочнеться о 19:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу 1/8 фіналу Євро-2024, в якому зустрінуться збірні Англії та Словаччини
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 05:30 - Сьогодні Ванкувер Вайткепс Ванкувер Вайткепс 4 Сент-Луїс Сіті Сент-Луїс Сіті 3 Завершено 05:30 - Сьогодні Сіетл Саундерс Сіетл Саундерс 2 Чикаґо Файр Чикаґо Файр 1 Завершено 05:30 - Сьогодні Сан-Хосе Эртквейс Сан-Хосе Эртквейс 0 Лос-Анджелес Гелаксі Лос-Анджелес Гелаксі 3 Завершено 05:30 - Сьогодні Портленд Тімберс Портленд Тімберс 3 Міннесота Юнайтед Міннесота Юнайтед 2 Завершено 05:30 - Сьогодні Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3 Колорадо Репідз Колорадо Репідз 0

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 грн На сайт
2 12000 грн На сайт
3 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Англія - Словаччина 30.06.2024, Євро 2024

Поєдинок між командою Англія та командою Словаччина проходитиме в рамках турніру по футболу: Євро 2024 2024 , матч пройде на стадіоні Фельтинс-Арена.

Дата проведення матчу: 30.06.2024
Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Англія та командою Словаччина:

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Англія, тоді як команда Словаччина залишилася з поразкою . Зіткнення Англія та Словаччина у попередньому футбольному матчі 04.09.2017 закінчилось з рахунком: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Гарет Саутгейт и Calzona, Francesco розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Англія - Словаччина можна подивитися 30.06.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Євро 2024. Текстову трансляцію матчу Англія - Словаччина, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Англія
Країна: Англия
Тренер: Гарет Саутгейт

Попередній поєдинок команди Англія був зіграний проти Словенія - 25.06.2024, у рамках чемпіонату Євро 2024 2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Словаччина
Країна: Словакия
Тренер: Штефан Таркович

Попередній матч команди Словаччина був зіграний проти Румунія - 26.06.2024, у рамках чемпіонату Євро 2024 2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Англія - Словаччина онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Євро 2024 та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.