  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Австрія - Туреччина Дивитися онлайн
У тренді

Австрія - Туреччина онлайн трансляція матчу

Євро 2024 - 02 липня 2024, 22:00 - Ред Булл Арена . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Артур Суареш Диаш
Рейтинг матчу:
Австрія
0 - 1
Оновити
перерыв
Туреччина
Дивитись трансляцію
Хід матчу
1' Demiral, Merih 11' Kokcu, Orkun 38' Schmid, Romano 42' Yuksek, Ismail
Хто переможе?
54 Користувачів зробило свій вибір
Австрія
39%
Нічия
35%
Туреччина
26%
Цікаві факти
  • Austria have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • When Austria leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Austria is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Австрія
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Туреччина
Міжнародні товариські матчі 2024
26.03.2024 - 21:45 Австрія 6 - 1 Завершено Туреччина
Останні матчі - Австрія
Євро 2024 2024
25.06.2024 - 19:00 Нідерланди 2 - 3 Завершено Австрія В
Євро 2024 2024
21.06.2024 - 19:00 Польща 1 - 3 Завершено Австрія В
Євро 2024 2024
17.06.2024 - 22:00 Австрія 0 - 1 Завершено Франція П
Міжнародні товариські матчі 2024
08.06.2024 - 19:00 Швейцарія 1 - 1 Завершено Австрія Н
Міжнародні товариські матчі 2024
04.06.2024 - 21:45 Австрія 2 - 1 Завершено Сербія В
Показати більше
Останні матчі - Туреччина
Євро 2024 2024
26.06.2024 - 22:00 Чехія 1 - 2 Завершено Туреччина В
Євро 2024 2024
22.06.2024 - 19:00 Туреччина 0 - 3 Завершено Португалія П
Євро 2024 2024
18.06.2024 - 19:00 Туреччина 3 - 1 Завершено Грузія В
Міжнародні товариські матчі 2024
10.06.2024 - 21:45 Польща 2 - 1 Завершено Туреччина П
Міжнародні товариські матчі 2024
04.06.2024 - 22:00 Італія 0 - 0 Завершено Туреччина Н
Показати більше
Новини команд
Головні події
42'
Yuksek, Ismail
Schmid, Romano
38'
11'
Kokcu, Orkun
1'
Demiral, Merih ГООЛ!
Хто переможе?
54 Користувачів зробило свій вибір
Австрія
39%
Нічия
35%
Туреччина
26%
Склади команд
1
Pentz, Patrick
2
Mwene, Philipp
3
Lienhart, Philipp
4
Danso, Kevin
3
Posch, Stefan
20
Sabitzer, Marcel
13
Seiwald, Nicolas
20
Schmid, Romano
14
Baumgartner, Christoph
27
Конрад Лаймер
8
Марко Арнаутовіч
34
Gunok, Mert
16
Muldur, Mert
42
Bardakci, Abdulkerim
28
Demiral, Merih
7
Kadioglu, Ferdi
71
Yuksek, Ismail
23
Каан Айхан
53
Yilmaz, Baris
10
Kokcu, Orkun
15
Yildiz, Kenan
24
Guler, Arda
Стартовий склад
  • 8
    Марко Арнаутовіч
    Форвард
  • 20
    Schmid, Romano
    38
  • 14
    Baumgartner, Christoph
  • 27
    Конрад Лаймер
    Півзахисник
  • 20
    Sabitzer, Marcel
  • 13
    Seiwald, Nicolas
    Захисник
  • 2
    Mwene, Philipp
  • 3
    Lienhart, Philipp
    Захисник
  • 4
    Danso, Kevin
  • 3
    Posch, Stefan
    Захисник
  • 1
    Pentz, Patrick
    Воротар
  • 24
    Guler, Arda
    Півзахисник
  • 53
    Yilmaz, Baris
    Півзахисник
  • 10
    Kokcu, Orkun
    Півзахисник
    11
  • 15
    Yildiz, Kenan
    Півзахисник
  • 71
    Yuksek, Ismail
    Півзахисник
    42
  • 23
    Каан Айхан
    Захисник
  • 16
    Muldur, Mert
    Захисник
  • 42
    Bardakci, Abdulkerim
    Захисник
  • 28
    Demiral, Merih
    Захисник
    1
  • 7
    Kadioglu, Ferdi
  • 34
    Gunok, Mert
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Ральф Рангник
  • Винченцо Монтелла
Статистика матчу
50%
Володіння м'ячем
50%
Удари в отвір
1
3
Удари повз
2
3
Кутові
3
1
ЖК
2
3
Блоковано ударів
3
Штрафні
8
8
Фоли
3
LIVE
Трансляція матчу Австрія - Туреччина
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Live Zone
Трансляція
Туреччина потужно розпочала й одразу забила. Після цього грала вже за рахунком та відбивалась від атак суперників. Австрія намагається користуватись стандартами, але просто з гри пробити чужий блок не може.
Свисток
Ідемо на перерву. 0:1 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+1'
Небезпечний момент
Баумгартнер на ближній замикав простріл Шміда з правого флангу, але спрямував м'яч у дотик повз ворота.
45+1'
Подача з лівого флангу дісталась Пенцу в центрі штрафного.
45'
Інфо
Наступний потрійний свисток арбітра прозвучить щонайменше через 1 хв.
44'
Мвене не наздогнав у межах поля переведення на лівий фланг атаки.
42'
Жовта картка
Юксек попереджений за поштовх Баумгартнера в спину в центрі поля.
40'
Подачу Кекчю з лівого флангу не пустили на Гюлера.
38'
Жовта картка
Руками зупинив вихід Кадіоглу лівим флангом контратаки Шмід.
37'
Зажували просування правим флангом атаки від Баумгартнера.
35'
Невдалі спроби подавати з флангів від Австрії.
33'
Австрія проводить позиційну атаку в центрі поля.
31'
Туреччина доволі спокійно контролює темп гри.
30'
Фол на лівому фланзі атаки від Арнаутовича проти Айхана.
28'
Помилка Забітцера під час передачі до лівого флагу атаки.
26'
Їлмаз на правому фланзі атаки прокинув поміж ніг супернику, після чого подавав на дальню, але Їлдиз пробіг повз.
25'
Інфо
Демірал забив найшвидший гол у плей-оф у історії Євро.
25'
Небезпечний момент
Демірал на ближній замикав подачу Гюлера з кутового з правого флангу, але спрямував м'яч над воротами.
23'
Штрафний із лівого флангу від Туреччини призвів до кутового на протилежному боці поля.
21'
Фол у підкаті від Лаймера в центрі поля проти Кекчю.
18'
Небезпечний момент
Гюлер із центрального кола запустив удар за комірець Пенцу, але поцілив повз праву стійку.
16'
Австрія тримає м'яч на чужій половині.
14'
Простріл Гюлера з правого флангу на ближній перехопив Дансо.
12'
Забітцер із штрафного поцілив у стінку. Кутовий праворуч.
11'
Жовта картка
Кекчю попереджений за фол проти Баугартнера перед власним штрафним.
10'
Контроль м'яча від Туреччини на власній половині.
8'
Мвене не втримав у межах поля передачу Пенца до лівого флангу оборони.
7'
Небезпечний момент
Лінгарт на ближній замикав подачу кутового з правого флангу від Шміда, але пробив над воротами.
5'
Небезпечний момент
Кутовий на лівому фланзі Шмід подав на ближню, Арнаутович пропустив, а на дальній Баумгартнер пробив повз м'яч у боротьбі з Деміралом.
4'
Шалений темп атак від обох команд на початку гри.
3'
Небезпечний момент
Баумгартнер від входу до правого флангу штрафного пробив повз дальню стійку.
2'
Гоооол!!!
ГОЛ! Подача кутового з правого флангу від Гюлера пролетіла на Бардакджі на ближній, але на дальній Баумгартнер та Пош вибити з лінії не змогли, Пенц якось зачепив, але в сітку добив Демірал!
1'
Не пустили Їлмаза до правого флангу штрафного під час передачі Гюлера.
1'
Закидання до лівого флангу штрафного на Забітцера перехопив Гюнок.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 19:00 - Сьогодні Румунія Румунія 0 Нідерланди Нідерланди 3 Завершено 04:00 - Сьогодні Болівія Болівія 1 Panama Panama 3 Завершено 04:00 - Сьогодні США США 0 Уругвай Уругвай 1 Завершено 22:00 - Вчора Португалія Португалія 1 Словенія Словенія 0 Завершено 19:00 - Вчора Франція Франція 1 Бельгія Бельгія 0

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 грн На сайт
2 12000 грн На сайт
3 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Австрія - Туреччина 02.07.2024, Євро 2024

Поєдинок між командою Австрія та командою Туреччина проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Євро 2024 2024 , матч відбудеться на стадіоні Ред Булл Арена.

Дата проведення матчу: 02.07.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Австрія та командою Туреччина:

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Австрія, тоді як команда Туреччина залишилася з поразкою . Зіткнення Австрія та Туреччина у попередньому футбольному матчі 26.03.2024 закінчилось з таким рахунком: 6:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Ральф Рангник и Винченцо Монтелла розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Австрія - Туреччина можна подивитися 02.07.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Євро 2024. Текстову трансляцію матчу Австрія - Туреччина, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Австрія
Країна: Австрия
Тренер: Марсель Коллер

Минулий матч команди Австрія був зіграний проти Нідерланди - 25.06.2024, у рамках чемпіонату Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Австрія.

Команда гостей

Назва: Туреччина
Країна: Турция
Тренер: Шенол Гюнеш

Попередній поєдинок команди Туреччина був зіграний проти Чехія - 26.06.2024, у рамках чемпіонату Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Туреччина.

Слідкуйте за результатами матчу Австрія - Туреччина онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Євро 2024 та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.