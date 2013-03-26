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Румунія - Нідерланди онлайн трансляція матчу

Євро 2024 - 02 липня 2024, 19:00 - Альянц Арена . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Феликс Цвайер
Рейтинг матчу:
Румунія
До початку
00 : 00 : 00
Нідерланди
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
58 Користувачів зробило свій вибір
Румунія
31%
Нічия
34%
Нідерланди
34%
Особисті зустрічі
Румунія
0
Перемог
2
Ігор
2
Перемог
Нідерланди
Чемпионат мира FIFA 2012/2013
26.03.2013 - 21:30 Нідерланди 4 - 0 Завершено Румунія
Чемпионат мира FIFA 2012/2013
16.10.2012 - 21:00 Румунія 1 - 4 Завершено Нідерланди
Останні матчі - Румунія
Євро 2024 2024
26.06.2024 - 19:00 Словаччина 1 - 1 Завершено Румунія Н
Євро 2024 2024
22.06.2024 - 22:00 Бельгія 2 - 0 Завершено Румунія П
Євро 2024 2024
17.06.2024 - 16:00 Румунія 3 - 0 Завершено Україна В
Міжнародні товариські матчі 2024
07.06.2024 - 21:00 Румунія 0 - 0 Завершено Ліхтенштейн Н
Міжнародні товариські матчі 2024
04.06.2024 - 21:30 Румунія 0 - 0 Завершено Болгарія Н
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Останні матчі - Нідерланди
Євро 2024 2024
25.06.2024 - 19:00 Нідерланди 2 - 3 Завершено Австрія П
Євро 2024 2024
21.06.2024 - 22:00 Нідерланди 0 - 0 Завершено Франція Н
Євро 2024 2024
16.06.2024 - 16:00 Польща 1 - 2 Завершено Нідерланди В
Міжнародні товариські матчі 2024
10.06.2024 - 21:45 Нідерланди 4 - 0 Завершено Ісландія В
Міжнародні товариські матчі 2024
06.06.2024 - 21:45 Нідерланди 4 - 0 Завершено Канада В
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
58 Користувачів зробило свій вибір
Румунія
31%
Нічия
34%
Нідерланди
34%
Склади команд
1
Nita, Florin
19
Mogos, Vasile
15
Burca, Andrei
6
Dragusin, Radu
2
Ratiu, Andrei
8
Marin, Marius
7
Яніс Хаджі
8
Marin, Razvan
31
Stanciu, Nicolae
98
Man, Dennis
19
Dragus, Denis
1
Verbruggen, Bart
2
Dumfries, Denzel
6
De Vrij, Stefan
4
Вірджил ван Дейк
6
Натан Аке
22
Schouten, Jerdy
7
Simons, Xavi
14
Reijnders, Tijani
7
Bergwijn, Steven
10
Мемфіс Депай
18
Gakpo, Cody
Стартовий склад
  • 19
    Dragus, Denis
    Форвард
  • 7
    Яніс Хаджі
    Півзахисник
  • 8
    Marin, Razvan
    Півзахисник
  • 31
    Stanciu, Nicolae
  • 98
    Man, Dennis
    Форвард
  • 8
    Marin, Marius
    Півзахисник
  • 19
    Mogos, Vasile
  • 15
    Burca, Andrei
    Захисник
  • 6
    Dragusin, Radu
    Захисник
  • 2
    Ratiu, Andrei
    Захисник
  • 1
    Nita, Florin
    Воротар
  • 7
    Bergwijn, Steven
    Форвард
  • 10
    Мемфіс Депай
    Форвард
  • 18
    Gakpo, Cody
    Форвард
  • 22
    Schouten, Jerdy
  • 7
    Simons, Xavi
    Півзахисник
  • 14
    Reijnders, Tijani
    Півзахисник
  • 2
    Dumfries, Denzel
  • 6
    De Vrij, Stefan
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 6
    Натан Аке
    Захисник
  • 1
    Verbruggen, Bart
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Эдуард Иорданеску
  • Рональд Куман
LIVE
Трансляція матчу Румунія - Нідерланди
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Арбітр матчу з Німеччини: Фелікс Цваєр
Головний тренер Нідерландів: Рональд Куман
На лаві запасних: Бейлов, Блінд, Броббі, ван де Вен, Вегхорст, Вейналдум, Верман, Геертрейда, Гравенберх, Де Лігт, Зіркзе, Мален, Матсен, Флеккен, Фрімпонг
Інфо
Стартовий склад Нідерландів (4-3-3): Вербругген - Аке, Ван Дейк, Де Врей, Дюмфріс - Рейндерс, Сімонс, Схаутен - Гакпо, Депай, Бергвейн
Головний тренер Румунії: Едвард Йорданеску
На лаві запасних: Алібек, Бірліджа, Молдован, Міхейле, Неделчару, Олару, Пушкаш, Раковіцан, Рус, Сореску, Тирновану, Чікелдеу, Шут
Інфо
Стартовий склад Румунії (4-1-4-1): Ніце - Могош, Бурке, Дрегушин, Раціу - М. Марін - Хаджі, Р. Марін, Станчу, Ман - Дрегуш
Нідерланди посіли третю сходинку у своєму квартеті. На їх рахунку також лише одна перемога у першому турі над Польщею (2:1), після чого вони розписали нульову нічию з Францією, а потім програли Австрії (2:3)
Румунія лише вдруге в історії пройшла у плей-офф Євро. Долю цієї путівки вирішила розгромна перемога над Україною у групі (3:0), після чого їх чекала поразка від Бельгії (0:2) та нічия зі Словаччиною (1:1). Саме завдяки таким результатам румуни вийшли у плей-офф з першого місця
Матч пройде у Мюнхені на Альянц Арені та розпочнеться о 19:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу 1/8 фіналу Євро-2024, в якому зустрінуться Румунія та Нідерланди
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Останні матчі
Завершено 04:00 - Сьогодні Болівія Болівія 1 Panama Panama 3 Завершено 04:00 - Сьогодні США США 0 Уругвай Уругвай 1 Завершено 22:00 - Вчора Португалія Португалія 1 Словенія Словенія 0 Завершено 19:00 - Вчора Франція Франція 1 Бельгія Бельгія 0 Завершено 03:00 - Вчора Jamaica Jamaica 0 Venezuela Venezuela 3

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Анонс матчу Румунія - Нідерланди 02.07.2024, Євро 2024

Матч між командою Румунія та командою Нідерланди проходитиме в рамках турніру по футболу: Євро 2024 2024 , матч почнеться на стадіоні Альянц Арена.

Дата проведення матчу: 02.07.2024
Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Румунія та командою Нідерланди:

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Нідерланди, тоді як команда Румунія залишилася з поразкою . Зіткнення Нідерланди та Румунія у попередньому футбольному матчі 26.03.2013 закінчилось з таким рахунком: 4:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Эдуард Иорданеску и Рональд Куман розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Румунія - Нідерланди можна подивитися 02.07.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Євро 2024. Текстову трансляцію матчу Румунія - Нідерланди, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Румунія
Країна: Румыния

Минулий поєдинок команди Румунія був зіграний проти Словаччина - 26.06.2024, у рамках чемпіонату Євро 2024 2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Нідерланди
Країна: Нидерланды
Тренер: Луи ван Гал

Минулий матч команди Нідерланди був зіграний проти Австрія - 25.06.2024, у рамках турніру Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Австрія.

Слідкуйте за результатами матчу Румунія - Нідерланди онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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