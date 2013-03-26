Румунія - Нідерланди онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Румунія - Нідерланди 02.07.2024, Євро 2024

Матч між командою Румунія та командою Нідерланди проходитиме в рамках турніру по футболу: Євро 2024 2024 , матч почнеться на стадіоні Альянц Арена.

Дата проведення матчу: 02.07.2024

Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Румунія та командою Нідерланди:

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Нідерланди, тоді як команда Румунія залишилася з поразкою . Зіткнення Нідерланди та Румунія у попередньому футбольному матчі 26.03.2013 закінчилось з таким рахунком: 4:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Эдуард Иорданеску и Рональд Куман розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Румунія - Нідерланди можна подивитися 02.07.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Євро 2024. Текстову трансляцію матчу Румунія - Нідерланди, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Румунія

Країна: Румыния



Минулий поєдинок команди Румунія був зіграний проти Словаччина - 26.06.2024, у рамках чемпіонату Євро 2024 2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Нідерланди

Країна: Нидерланды

Тренер: Луи ван Гал



Минулий матч команди Нідерланди був зіграний проти Австрія - 25.06.2024, у рамках турніру Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Австрія.

Слідкуйте за результатами матчу Румунія - Нідерланди онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Євро 2024 та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.