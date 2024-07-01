Португалія - Словенія онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Португалія - Словенія 01.07.2024, Євро 2024

Протистояння між командою Португалія та командою Словенія проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Євро 2024 2024 , матч пройде на стадіоні Frankfurt Arena.

Дата проведення матчу: 01.07.2024

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Португалія та командою Словенія:

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Португалія, тоді як команда Словенія залишилася з поразкою . Зіткнення Португалія та Словенія у попередньому футбольному матчі 01.07.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Роберто Мартинес и Матьяз Кек розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Португалія

Країна: Португалия

Тренер: Фернанду Сантуш



Попередній матч команди Португалія був зіграний проти Словенія - 01.07.2024, у рамках турніру Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Португалія.

Команда гостей

Назва: Словенія

Країна: Словения



Минулий матч команди Словенія був зіграний проти Португалія - 01.07.2024, у рамках чемпіонату Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Португалія.

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