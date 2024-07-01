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Португалія - Словенія онлайн трансляція матчу

Євро 2024 - 01 липня 2024, 22:00 - Frankfurt Arena . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Даниеле Орсато
Рейтинг матчу:
Португалія
1 - 0
Матч завершено
Словенія
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Хід матчу Овертайм
32' Drkusic, Vanja 37' Karnicnik, Zan
65' Vitinha Вийшов: Jota, Diogo 74' Ян Млакар Вийшов: Йон Ґоренц-Станковіч 75' Sporar, Andraz Вийшов: Celar, Zan 76' Leao, Rafael Вийшов: Conceicao, Francisco 86' Stojanovic, Petar Вийшов: Verbic, Benjamin
Хто переможе?
113 Користувачів зробило свій вибір
Португалія
48%
Нічия
28%
Словенія
24%
Цікаві факти
  • Portugal have a winning streak of 3 matches.
  • Portugal have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • When Portugal leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Portugal is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
Особисті зустрічі
Португалія
1
Перемог
2
Ігор
1
Перемог
Словенія
Євро 2024 2024
01.07.2024 - 22:00 Португалія 1 - 0 Завершено Словенія
Міжнародні товариські матчі 2024
26.03.2024 - 21:45 Словенія 2 - 0 Завершено Португалія
Останні матчі - Португалія
Євро 2024 2024
01.07.2024 - 22:00 Португалія 1 - 0 Завершено Словенія В
Євро 2024 2024
26.06.2024 - 22:00 Грузія 2 - 0 Завершено Португалія П
Євро 2024 2024
22.06.2024 - 19:00 Туреччина 0 - 3 Завершено Португалія В
Євро 2024 2024
18.06.2024 - 22:00 Португалія 2 - 1 Завершено Чехія В
Міжнародні товариські матчі 2024
11.06.2024 - 21:45 Португалія 3 - 0 Завершено Ірландія В
Показати більше
Останні матчі - Словенія
Євро 2024 2024
01.07.2024 - 22:00 Португалія 1 - 0 Завершено Словенія П
Євро 2024 2024
25.06.2024 - 22:00 Англія 0 - 0 Завершено Словенія Н
Євро 2024 2024
20.06.2024 - 16:00 Словенія 1 - 1 Завершено Сербія Н
Євро 2024 2024
16.06.2024 - 19:00 Словенія 1 - 1 Завершено Данія Н
Міжнародні товариські матчі 2024
08.06.2024 - 16:00 Словенія 1 - 1 Завершено Болгарія Н
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Новини команд
Головні події
Пепе
Вийшов: Рубен Невеш
117'
Cancelo, Joao
Вийшов: Semedo, Nelson
117'
107'
Balkovec, Jure
Cancelo, Joao
107'
106'
Elsnik, Timi
Вийшов: Йосіп Ілічіч
106'
Bijol, Jaka
101'
Йон Ґоренц-Станковіч
86'
Stojanovic, Petar
Вийшов: Verbic, Benjamin
Leao, Rafael
Вийшов: Conceicao, Francisco
76'
75'
Sporar, Andraz
Вийшов: Celar, Zan
74'
Ян Млакар
Вийшов: Йон Ґоренц-Станковіч
Vitinha
Вийшов: Jota, Diogo
65'
37'
Karnicnik, Zan
32'
Drkusic, Vanja
Хто переможе?
113 Користувачів зробило свій вибір
Португалія
48%
Нічия
28%
Словенія
24%
Склади команд
22
Costa, Diogo
19
Mendes, Nuno
3
Пепе
4
Рубен Діаш
20
Cancelo, Joao
23
Vitinha
6
Palhinha, Joao
8
Fernandes, Bruno
17
Leao, Rafael
7
Крiштiану Роналду
10
Silva, Bernardo
1
Ян Облак
2
Karnicnik, Zan
21
Drkusic, Vanja
6
Bijol, Jaka
3
Balkovec, Jure
20
Stojanovic, Petar
22
Gnezda Cerin, Adam
10
Elsnik, Timi
17
Ян Млакар
9
Sporar, Andraz
11
Sesko, Benjamin
Стартовий склад
  • 17
    Leao, Rafael
    Форвард
    76
  • 7
    Крiштiану Роналду
    Форвард
  • 10
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
  • 23
    Vitinha
    Півзахисник
    65
  • 6
    Palhinha, Joao
    Півзахисник
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 19
    Mendes, Nuno
    Захисник
  • 3
    Пепе
    Захисник
    117
  • 4
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 20
    Cancelo, Joao
    117 107
  • 22
    Costa, Diogo
    Воротар
  • 9
    Sporar, Andraz
    Форвард
    75
  • 11
    Sesko, Benjamin
    Форвард
  • 20
    Stojanovic, Petar
    Півзахисник
    86
  • 22
    Gnezda Cerin, Adam
  • 10
    Elsnik, Timi
    Півзахисник
    106
  • 17
    Ян Млакар
    Форвард
    74
  • 2
    Karnicnik, Zan
    Захисник
    37
  • 21
    Drkusic, Vanja
    Захисник
    32
  • 6
    Bijol, Jaka
    106
  • 3
    Balkovec, Jure
    Захисник
    107
  • 1
    Ян Облак
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Роберто Мартинес
  • Матьяз Кек
Статистика матчу
70%
Володіння м'ячем
30%
7
Удари повз
4
21
Штрафні
12
11
Кутові
4
4
Офсайди
6
8
Фоли
15
1
ЖК
5
6
Удари в отвір
3
3
Сейви
6
3
Блоковано ударів
2
LIVE
Трансляція матчу Португалія - Словенія
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
Ми не побачили голів за 120 хвилин, але скільки ж емоцій подарував нам цей матч! Просто божевільний сценарій, однозначно увійде в історію.
Реалізований післяматчевий пенальті
Португалія у чвертьфіналі! Бернарду Сілва розвів мʼяч і воротаря по різних кутах.
Нереалізований післяматчевий пенальті
Третій поспіль сейв від Кошти, фантастика! Він витягнув цю команду на собі.
Реалізований післяматчевий пенальті
2-0! Фернандеш дуже впевнено переграв Облака, той навіть не впав.
Нереалізований післяматчевий пенальті
Кошта бере ще один пенальті! Вражаюче діє воротар Португалії в кінцівці.
Реалізований післяматчевий пенальті
Роналду змінив стиль виконання, реалізував пенальті та перепросив у вболівальників.
Нереалізований післяматчевий пенальті
Кошта забирає удар Ілічича!
Першими б’ють словенці.
120+2'
Свисток
Все, ігровий час завершено. Будуть пенальті.
117'
Заміна
Рубена Невеша та Семеду кинув у гру Мартінес. Пепе та Канселу свою справу зробили.
115'
Небезпечний момент
Щось неймовірне відбувається! Пепе на рівному місці подарував Шешко вихід сам на сам, але словенський нападник не вміє реалізовувати моменти, на щастя для всієї Португалії. Кошта просто зʼїв опонента. Ось так ледь не поховали легенди свою збірну.
110'
Жовта картка
А Мартінес на жовтій.
110'
Червона картка
Матяж Кек був вилучений в одному з епізодів, уже сидить на трибуні головний тренер збірної Словенії.
108'
Португальці тиснуть через стандарти, був навіть небезпечний удар, але Словенія відбилася.
107'
Жовта картка
Балковец завалив Канселу на газон, щоби зупинити його прохід флангом.
106'
Жовта картка
Бійол отримав жовту картку та пропустить наступний матч.
106'
Заміна
Ілічич замість Елсніка вийшов на поле. Легендарний Ілічич.
106'
Свисток
Другий екстра тайм розпочався.
Роналду плаче, вся команда його підбадьорює. Зарано плакати, збірна імені Кріштіану Роналду ще в грі.
106'
Свисток
Пауза, міняються половинами команди.
105'
Незабитий пенальті
РОНАЛДУ ПРОГРАЄ ДУЕЛЬ ОБЛАКУ! Словенець вгадує кут і рятує у найвідповідальніший момент.
103'
Небезпечний момент
Пенальті у ворота Словенії призначає арбітр! Хаос був у штрафному, Дркушич все ж фолив проти Жоти, хоч і не навмисне.
101'
Жовта картка
Горенц Станкович відверто хапав Пальїнью за футболку, щоб зірвати атаку.
100'
Жота пробив головою з подачі Консейсау. Не дали захисники завдати акцентованого удару, чим полегшили завдання Облаку.
95'
Вербич обікрав Канселу, прокинув йому поміж ніг і, зблизившись із воротами, пробив. Мʼяч зачепив Діаша та пішов на кутовий.
91'
Свисток
Перший екстра тайм розпочався.
Ось так потихеньку, завдяки важкій праці Словенія переводить цей матч в овертайм. Найцікавіше попереду.
90+5'
Свисток
Основний час сплив.
90+1'
Інфо
Компенсовано 4 хвилини.
89'
Небезпечний момент
У Роналду був відмінний шанс вирвати перемогу для своєї команди! Жота вивів свого капітана на ударну позицію, але той пробив просто в голкіпера.
86'
Заміна
Вербич замінив Стояновича.
76'
Заміна
Консейсау вступив у гру, Леау пішов відпочивати.
74'
Заміна
Горенц Станкович і Целар вийшли на поле замість Млакара та Шпорара.
72'
Вчергове ми насолодилися фірмовим підходом Роналду до мʼяча для виконання штрафного. Результату поки немає, але були непогані спроби, варто визнати.
68'
Карнічнік віддавав досить перспективну передачу на хід Шпорару, але Кошта вийшов із воріт і перехопив її.
65'
Заміна
Вітінья поступився місцем на полі Жоті.
62'
Небезпечний момент
Багатомільйонний талант Шешко мав виходити один на один і перегравати Кошту, але не зміг навіть втекти від Пепе. Такі моменти не можна втрачати.
57'
Ох, як же самовіддано словенці кидаються під удар Вітіньї. Відзначимо, що в Португалії все більше моментів. В першу чергу завдяки активності Канселу на правому фланзі.
55'
Роналду знову бʼє на силу зі штрафного, Облак впевнено зайняв позицію і відбив цю спробу.
48'
Елснік залишився сам на дальньому куті та відгукнувся на подачу з кутового. Навіть спрямував мʼяч у площину, але слабенько, легко для Кошти.
47'
Небезпечний момент
Провал у захисті словенців і Сілва опиняється на ударній позиції. Ніхто не заважав Бернарду, але він відверто погано пробив.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Португалія ніби знає, як проходити словенський автобус, але їм щоразу чогось не вистачає. Можливо, бойових одиниць в атаці. Леау та Роналду не виправдовують своєю грою безумовну довіру тренера. Словенці тим часом кілька разів вкололи суперника в контратаках, їхній гол теж не варто виключати. Потенціал є, немає якісних рішень у підопічних Кека.
45+3'
Свисток
Перерва.
45+2'
Небезпечний момент
Пальїнья ледь не забив з-за меж штрафного! Здавалося, мʼяч після його удару йде точно в лівий нижній кут, але в останній момент він розминувся зі стійкою.
45+1'
Інфо
Додано 2 хвилини.
44'
Шешко приклався здалеку. У площину влучив, але Кошту особливо не потурбував.
39'
Черговий гострий випад словенців завершився нічим. Шпорар був близький до того, щоб завдати удару з небезпечної позиції, але Мендеш його випередив.
38'
Роналду продовжує забирати штрафні в партнерів. І якщо попередній стандарт був виконаний непогано, то в цьому випадку було одразу зрозуміло, що це не позиція під удар.
37'
Жовта картка
Карнічнік вирішив просто зупинити мʼяч рукою після того, як Леау знищив його один в один. Дивна поведінка.
34'
Непогана спроба прямого удару у воротарський кут від Кріштіану, але мʼяч пройшов трохи вище поперечини.
32'
Жовта картка
Леау жахливо контролював мʼяч, але йому пощастило обвести Дркушича та змусити того сфолити на жовту. Ще й штрафний буде з небезпечної позиції.
32'
Роналду високо вистрибнув і завдав удар головою, але Дркушич не поступається в боротьбі своєму зірковому опоненту. Пом’якшив удар і мʼяч прийшов у руки Облаку.
31'
Мендеш вирізав геніальну діагональ на Фернандеша, який вбігав у штрафний майданчик. Бруну ніби непогано прийняв грудьми, але захисник все ж заволодів мʼячем.
25'
Словенія трохи заспокоїла суперника. Вже не виникає момент за моментом, вимальовується контргра у номінальних гостей.
20'
У Словенії регулярно з’являються нагоди для контратак, але вони поки не можуть зв’язати кілька вдалих дій і швидко втрачають мʼяч.
13'
Небезпечний момент
Це вже дуже близько до голу! Сілва виконав хороший навіс, проте ані Роналду, ані Фернандеш не зуміли замкнути його. Щастить словенцям.
8'
Спекотно біля воріт Словенії, Португалія тисне. Роналду отримав мʼяч у карному, але словенці не дали йому часу на прийняття рішення.
5'
Діаш отримав мʼяч на кутовому та пробив з гострого кута. Влучив у сітку з зовнішнього боку.
4'
Леау міг замикати дальню стійку після подачі Фернандеша, якби не вдала гра Карнічніка.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Даніеле Орсато (Італія).
Запасні: Са (в), Патрісіу (в), Далот, Жота, Фелікс, Консейсау, Жоау Невеш, Рубен Невеш, Нету, Нуньєш, Перейра, Рамуш, Семеду, Сілва, Інасіу.
Інфо
Стартовий склад Португалії: Кошта — Мендеш, Пепе, Діаш, Канселу — Вітінья, Пальїнья, Фернандеш — Леау, Роналду (к), Сілва. Головний тренер — Роберто Мартінес.
Запасні: Белец (в), Векич (в), Блажич, Брекало, Вербич, Віпотнік, Горенц Станкович, Желькович, Жугель, Куртич, Ловрич, Хорват, Целар, Ілічич.
Інфо
Стартовий склад Словенії: Облак (к) — Балковец, Бійол, Дркушич, Карнічнік — Млакар, Елснік, Гнезда Черін, Стоянович — Шешко, Шпорар. Головний тренер — Матяж Кек.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 1/8 фіналу Євро-2024 між Португалією і Словенією.
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Анонс матчу Португалія - Словенія 01.07.2024, Євро 2024

Протистояння між командою Португалія та командою Словенія проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Євро 2024 2024 , матч пройде на стадіоні Frankfurt Arena.

Дата проведення матчу: 01.07.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Португалія та командою Словенія:

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Португалія, тоді як команда Словенія залишилася з поразкою . Зіткнення Португалія та Словенія у попередньому футбольному матчі 01.07.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Роберто Мартинес и Матьяз Кек розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Португалія - Словенія можна подивитися 01.07.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Євро 2024. Текстову трансляцію матчу Португалія - Словенія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Португалія
Країна: Португалия
Тренер: Фернанду Сантуш

Попередній матч команди Португалія був зіграний проти Словенія - 01.07.2024, у рамках турніру Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Португалія.

Команда гостей

Назва: Словенія
Країна: Словения

Минулий матч команди Словенія був зіграний проти Португалія - 01.07.2024, у рамках чемпіонату Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Португалія.

Слідкуйте за результатами матчу Португалія - Словенія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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