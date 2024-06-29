Шахтар - Сараєво онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Шахтар (Донецк) та командою Сараєво (Сараево) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025 .
Дата проведення матчу: 29.06.2024
Час початку матчу: 18:30
Історія протистоянь між командами Шахтар (Донецк) та командою Сараєво (Сараево):
Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Шахтар, тоді як команда Сараєво залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та Сараєво у попередньому футбольному матчі 29.06.2024 закінчилось з рахунком: 4:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич
Попередній поєдинок команди Шахтар був зіграний проти Сараєво - 29.06.2024, у рамках турніру Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.
Назва: Сараєво (Сараево)
Країна: Босния и Герцеговина
Минулий поєдинок команди Сараєво був зіграний проти Шахтар - 29.06.2024, у рамках чемпіонату Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.
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