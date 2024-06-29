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Шахтар - Сараєво онлайн трансляція матчу

Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ - 29 червня 2024, 18:30
Рейтинг матчу:
Шахтар
Донецк
4 - 1
Матч завершено
Сараєво
Сараево
Хід матчу
Особисті зустрічі
Шахтар
2
Перемог
2
Ігор
0
Перемог
Сараєво
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025
29.06.2024 - 18:30 Шахтар 4 - 1 Завершено Сараєво
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
08.02.2023 - 16:34 Шахтар 4 - 0 Завершено Сараєво
Останні матчі - Шахтар
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025
29.06.2024 - 18:30 Шахтар 4 - 1 Завершено Сараєво В
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.05.2024 - 15:30 Полісся 2 - 0 Завершено Шахтар П
Кубок України 2023/2024
15.05.2024 - 19:00 Ворскла 1 - 2 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2023/2024
11.05.2024 - 18:00 Шахтар 1 - 0 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2023/2024
05.05.2024 - 18:00 Шахтар 3 - 0 Завершено Чорноморець В
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Останні матчі - Сараєво
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025
29.06.2024 - 18:30 Шахтар 4 - 1 Завершено Сараєво П
Ліга конференцій 2023/2024
20.07.2023 - 22:00 Сараєво 1 - 1 Завершено Торпедо Н
Ліга конференцій 2023/2024
13.07.2023 - 20:00 Торпедо 2 - 2 Завершено Сараєво Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
08.02.2023 - 16:34 Шахтар 4 - 0 Завершено Сараєво П
Ліга конференцій 2021/2022
15.07.2021 - 22:00 Сараєво 0 - 1 Завершено Мілсамі П
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Трансляція
Свисток
Занадто спокійно розібрався Шахтар із суперником. Навіть за умов того, що в другому таймі команда Пушича була максимально розбалансована. Забив за Сараєво знайомий нам бразилець Ренан, але на цьому фактично все для боснійського колективу.
Свисток
Усе! Матч завершено! 4:1! Без зайвих труднощів.
90+1'
Інфо
Арбітр дозволив командам провести на полі ще, як мінімум, 3 хв.
90'
Шахтар закриває гру контролем м'яча в центрі поля.
88'
Небезпечний момент
Поперечина! Удар від Нурковича з лівого флангу штрафного з рикошетом від захисника прилетів у верхній каркас воріт.
86'
Пошкодження в Егіналду після зіткнення перед чужим штрафним.
85'
Дальній постріл від Невертона з лівого флангу пішов суттєво повз ворота.
84'
Гоооол!!!
ГОЛ! Невертона запустили до лівого флангу штрафного передачею на хід, а той покотив на дальню під порожні для Егіналду.
81'
Заміна
Савченко гратиме замість Глущенка.
79'
Пошкодження в центральному колі зазнав Глущенко.
77'
Жовта картка
Педріньйо підкатом на лівому фланзі оборони зіграв у ноги супернику.
73'
Заміна
Дрозд з'явився на полі.
71'
Навіть замін особливо в Пушича не лишилось, аби освіжити гру.
69'
Інфо
Знову п'ють воду команди.
67'
Гоооол!!!
ГОЛ! Траоре з пенальті спрямував удар у центр воріт.
66'
Небезпечний момент
Пенальті! Невертон зіграв до лівого флангу штрафного на Педріньйо, а того на прийомі м'яча збив суперник.
65'
І знову Педріньйо пустив дальню передачу із свого краю поля за межу повз усіх партнерів.
63'
Навіс Педріньйо з лівого флангу полетів у спину всім партнерам у штрафному.
59'
У другому таймі Шахтар до атаки не поспішає взагалі, а суперники тримаються центральної лінії.
57'
Офсайд
Закидання до правого флангу штрафного з власної половини на Егіналду пішло до офсайду.
53'
Шахтар тримає м'яч на власній половині. Темп не високий.
50'
Гоооол!!!
ГОЛ! Ренан із штрафного з правого флангу поклав удар із штрафного в ближню дев'ятку.
48'
Інфо
Шахтар: Фесюн — Козік, Лацабідзе, Огарков, Педріньйо — Глущенко — Егіналду, Цуканов, Сігеєв, Невертон — Траоре.
47'
Будемо поступово дивитись, кого там поставив Пушич.
46'
Інфо
Новий склад від Шахтаря на другий тайм.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
Судячи по першому тайму, Шахтар у повному порядку. Аж не звично. На рівень вище за суперників, хоча ті вже готуються більше тижня. Два м'ячі на рахунку команди Пушича вже, а могло б бути й більше.
Свисток
Ідемо на перерву. 2:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45'
Фол проти Сікана на правому фланзі атаки.
44'
Протистояння на футбольному полі в цьому таймі триватиме ще, як мінімум, 1 хв.
41'
Спокійно контролює м'яч у центрі поля Шахтар.
39'
Постійно збивається гра не короткі перерви.
37'
Небезпечний момент
Матанович із штрафного в центральній зоні пробив у праву дев'ятку, але Різник витягнув на кутовий.
35'
Жовта картка
Марлон підкатом біля центрального кола зіграв у ноги супернику.
33'
Мехмедович зупинив передачу з лівого флангу, але з розвороту просто покотив м'яч до рук Різнику.
31'
Гоооол!!!
ГОЛ! Швед із правого флангу штрафного покотив під удар Криськіву, той влучив у воротаря, але одразу добив відскок у порожні.
30'
Жовта картка
Хтось із гравців Сараєва отримав картку за грубий підкат на лівому фланзі атаки.
28'
Дальній постріл Унушича із зони перед штрафним блокували захисники на кутовий.
26'
Небезпечний момент
Штанга! Дальній удар із правого флангу від Бондаренка з рикошетом від захисника полетів у протилежний каркас воріт.
25'
Кевін перехопив м'яч на чужій половині, але одразу запустив дальній удар над воротами.
24'
Інфо
Відновилась гра.
22'
Інфо
Пішли пити воду.
21'
Спокійно розбиває атаки суперників у відповідь Шахтар.
19'
Криськів із лицьової на правому фланзі штрафного прострілював у центр, але Марлона перед ударом випередив захисник. Кутовий.
17'
Бондаренко зупинив підкатом просування до лівого флангу штрафного з м'ячем від Олівейри.
16'
Сараєво ледь не в першій позиційній атаці на чужій половині.
14'
Пресинг від Шахтаря на чужій половині.
12'
Гоооол!!!
ГОЛ! Кевін на дальній стійці головою скинув подачу з правого флангу від Вінісіуса, а Сікан розстріляв ворота.
10'
Швед заробив кутовий на завершення ривку правим флангом.
8'
Небезпечний момент
Поперечина! Назарина на виконання поклав штрафний із лівого флангу у верхній каркас.
7'
Матанович збив Криськіва на правому фланзі оборони.
6'
Шахтар не віддає м'яч під контроль суперників.
5'
Закидання на лівий фланг атаки Кевін не наздогнав.
4'
Пошкодження голови в Криськіва після боротьби в центрі поля.
2'
Подачу з правого флангу від Вінісіуса блокували.
1'
Шахтар тримає м'яч на старті зустрічі.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Роцков, Муйкич, К'ремех, Гуляшвілі, Беганович, Сольдо, Тіро, Гамжич, Нуркович, Андушич, Целік, Джорджевич.
Сараєво: Рогич, Унушич, Йович, Джурічкович, Дуракович, Алаймович, Юларджия, Матанович, Мехмедович, Олівейра, Рістич.
Запасні: Твардовський, Фесюн, Педріньйо, Козік, Савченко, Дрозд, Лацабідзе, Огарков, Егіналду, Глущенко, Цуканов, Сігеєв, Невертон, Траоре.
Шахтар: Різник — Вінісіус, Назарина, Фарина, Азарові — Криськів — Швед, Бондаренко, Марлон, Кевін — Сікан.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію товариського матчу. На полі стадіону Стожіце (Любляна, Словенія) зіграють донецький Шахтар та боснійський Сараєво.
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Анонс матчу Шахтар - Сараєво 29.06.2024, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

Поєдинок між командою Шахтар (Донецк) та командою Сараєво (Сараево) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025 .

Дата проведення матчу: 29.06.2024
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Шахтар (Донецк) та командою Сараєво (Сараево):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Шахтар, тоді як команда Сараєво залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та Сараєво у попередньому футбольному матчі 29.06.2024 закінчилось з рахунком: 4:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шахтар - Сараєво можна подивитися 29.06.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ. Текстову трансляцію матчу Шахтар - Сараєво, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Попередній поєдинок команди Шахтар був зіграний проти Сараєво - 29.06.2024, у рамках турніру Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Сараєво (Сараево)
Країна: Босния и Герцеговина

Минулий поєдинок команди Сараєво був зіграний проти Шахтар - 29.06.2024, у рамках чемпіонату Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.

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