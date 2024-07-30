Партизан - Динамо онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Партизан - Динамо 31.07.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Протистояння між командою Партизан (Белград) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Партизан.

Дата проведення матчу: 31.07.2024

Час початку матчу: 21:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Партизан (Белград) та командою Динамо (Киев):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Динамо, тоді як команда Партизан залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та Партизан у попередньому футбольному матчі 23.07.2024 закінчилось з таким рахунком: 6:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Партизан (Белград)

Рік заснування Партизан (Белград): 1945

Країна: Сербия

Тренер: Зоран Милинкович



Минулий поєдинок команди Партизан був зіграний проти Динамо - 23.07.2024, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)

Рік заснування Динамо (Киев): 1927

Країна: Украина

Тренер: Александр Шовковский



Минулий поєдинок команди Динамо був зіграний проти Партизан - 23.07.2024, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.

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