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Партизан - Динамо онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 31 липня 2024, 21:00 - Партизан
Рейтинг матчу:
Партизан
Белград
До початку
00 : 00 : 00
Динамо
Киев
Хто переможе?
72 Користувачів зробило свій вибір
Партизан
14%
Нічия
19%
Динамо
67%
Цікаві факти
  • FK Partizan Belgrade haven't won any of their last 3 games against FC Dynamo Kyiv.
  • The result of the first leg: FC Dynamo Kyiv - FK Partizan Belgrade 6-2.
  • FC Dynamo Kyiv have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • FK Partizan Belgrade wins 1st half in 33% of their matches, FC Dynamo Kyiv in 45% of their matches.
  • FK Partizan Belgrade wins 33% of halftimes, FC Dynamo Kyiv wins 45%.
  • The winner of their last meeting was FC Dynamo Kyiv.
  • On their last meeting FC Dynamo Kyiv won by 4 goals.
  • When FK Partizan Belgrade leads 1-0 at home, they win in 93% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv leads 0-1 away, they win in 69% of their matches.
  • When FK Partizan Belgrade is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • FC Dynamo Kyiv's performance of the last 5 matches is better than FK Partizan Belgrade's.
  • FC Dynamo Kyiv have lost just 0 of their last 3 games against FK Partizan Belgrade (in all competitions).
  • In the last 3 meetings FK Partizan Belgrade won 0, FC Dynamo Kyiv won 3, 0 draws.
  • FK Partizan Belgrade scores 1.67 goals in a match against FC Dynamo Kyiv and FC Dynamo Kyiv scores 4.33 goals against FK Partizan Belgrade (on average).
  • Average number of goals in meetings between FK Partizan Belgrade and FC Dynamo Kyiv is 6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FK Partizan Belgrade and FC Dynamo Kyiv is 3.33.
  • FK Partizan Belgrade scores 2 goals when playing at home and FC Dynamo Kyiv scores 1.95 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Партизан
0
Перемог
3
Ігор
3
Перемог
Динамо
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
23.07.2024 - 21:00 Динамо 6 - 2 Завершено Партизан
Ліга Європи УЄФА 2017/2018
07.12.2017 - 20:00 Динамо 4 - 1 Завершено Партизан
Ліга Європи УЄФА 2017/2018
28.09.2017 - 22:05 Партизан 2 - 3 Завершено Динамо
Останні матчі - Партизан
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
23.07.2024 - 21:00 Динамо 6 - 2 Завершено Партизан П
Ліга конференцій 2023/2024
31.08.2023 - 22:00 Партизан 0 - 1 Завершено Норшелланн П
Ліга конференцій 2023/2024
24.08.2023 - 19:30 Норшелланн 5 - 0 Завершено Партизан П
Ліга конференцій 2023/2024
17.08.2023 - 22:00 Партизан 2 - 0 Завершено Сабах В
Ліга конференцій 2023/2024
10.08.2023 - 19:00 Сабах 2 - 0 Завершено Партизан П
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Останні матчі - Динамо
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
23.07.2024 - 21:00 Динамо 6 - 2 Завершено Партизан В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025
18.07.2024 - 18:00 Динамо 2 - 3 Завершено Уніон П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025
17.07.2024 - 19:00 Динамо 1 - 0 Завершено Мамелоді Сандаунз В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025
14.07.2024 - 15:00 Динамо 4 - 0 Завершено Брондбю В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025
13.07.2024 - 17:15 Динамо 2 - 2 Завершено Шальке Н
Показати більше
Хто переможе?
72 Користувачів зробило свій вибір
Партизан
14%
Нічия
19%
Динамо
67%
Трансляція
Інфо
Арбітр — Марʼян Барбу (Румунія).
Запасні: Стеванович (в), де Медіна, Северіна, Стьєпанович, Антич, Йованович, Ковачевич, Натхо, Ніколич, Тріфунович, Щекич, Ібрагім.
Інфо
Стартовий склад Партизана: Йованович — Юрчевич, Маркович (к), Муякич, Філіпович — Овусу, Захід — Го, Калюлю, Лазаревич — Салданья. Головний тренер — Александар Станоєвич.
Запасні: Моргун (в), Нещерет (в), Андрієвський, Бражко, Біловар, Вівчаренко, Діалло, Кабаєв, Лонвейк, Малиш, Михавко, Супряга.
Інфо
Стартовий склад Динамо: Бущан — Дубінчак, Дячук, Попов, Караваєв — Шапаренко, Піхальонок — Волошин, Буяльский, Ярмоленко (к) — Ванат. Головний тренер — Олександр Шовковський.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу-відповіді 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів Партизан — Динамо.
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Останні матчі
Завершено 21:45 - Вчора КІ Клаксвік КІ Клаксвік 3 Мальме Мальме 2 Завершено 21:30 - Вчора Слован Слован 5 Цельє Цельє 0 Завершено 21:00 - Вчора Хамрун Спартанс Хамрун Спартанс 0 Балкані Балкані 2 Завершено 21:00 - Вчора ТНС ТНС 1 Ференцварош Ференцварош 2 Завершено 20:00 - Вчора Петрокуб Петрокуб 1 АПОЕЛ АПОЕЛ 1

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Анонс матчу Партизан - Динамо 31.07.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Протистояння між командою Партизан (Белград) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Партизан.

Дата проведення матчу: 31.07.2024
Час початку матчу: 21:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Партизан (Белград) та командою Динамо (Киев):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Динамо, тоді як команда Партизан залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та Партизан у попередньому футбольному матчі 23.07.2024 закінчилось з таким рахунком: 6:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Партизан - Динамо можна подивитися 31.07.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Партизан - Динамо, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Партизан (Белград)
Рік заснування Партизан (Белград): 1945
Країна: Сербия
Тренер: Зоран Милинкович

Минулий поєдинок команди Партизан був зіграний проти Динамо - 23.07.2024, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Минулий поєдинок команди Динамо був зіграний проти Партизан - 23.07.2024, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.

Слідкуйте за результатами матчу Партизан - Динамо онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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