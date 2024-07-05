Англія - Швейцарія онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Англія та командою Швейцарія проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Євро 2024 2024 , матч почнеться на стадіоні Меркур Шпиль-Арена.
Дата проведення матчу: 06.07.2024
Час початку матчу: 19:00
Історія протистоянь між клубами Англія та командою Швейцарія:
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Англія, тоді як команда Швейцарія залишилася з поразкою . Зіткнення Англія та Швейцарія у попередньому футбольному матчі 26.03.2022 закінчилось з таким рахунком: 2:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Гарет Саутгейт и Мурат Якин розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Англія
Країна: Англия
Тренер: Гарет Саутгейт
Попередній поєдинок команди Англія був зіграний проти Словаччина - 30.06.2024, у рамках турніру Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Англія.
Назва: Швейцарія
Країна: Швейцария
Тренер: Мурат Якин
Попередній поєдинок команди Швейцарія був зіграний проти Італія - 29.06.2024, у рамках чемпіонату Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Швейцарія.
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