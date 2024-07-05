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Англія - Швейцарія онлайн трансляція матчу

Євро 2024 - 06 липня 2024, 19:00 - Меркур Шпиль-Арена . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Даниеле Орсато
Рейтинг матчу:
Англія
До початку
00 : 00 : 00
Швейцарія
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
69 Користувачів зробило свій вибір
Англія
41%
Нічия
36%
Швейцарія
23%
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Англія
3
Перемог
4
Ігор
0
Перемог
Швейцарія
Міжнародні товариські матчі 2022
26.03.2022 - 19:30 Англія 2 - 1 Завершено Швейцарія
Ліга Націй 2020
09.06.2019 - 16:00 Швейцарія 0 - 0 Завершено Англія
Евро 2014/2015
08.09.2015 - 21:45 Англія 2 - 0 Завершено Швейцарія
Евро 2014/2015
08.09.2014 - 21:45 Швейцарія 0 - 2 Завершено Англія
Останні матчі - Англія
Євро 2024 2024
30.06.2024 - 19:00 Англія 2 - 1 Завершено Словаччина В
Євро 2024 2024
25.06.2024 - 22:00 Англія 0 - 0 Завершено Словенія Н
Євро 2024 2024
20.06.2024 - 19:00 Данія 1 - 1 Завершено Англія Н
Євро 2024 2024
16.06.2024 - 22:00 Сербія 0 - 1 Завершено Англія В
Міжнародні товариські матчі 2024
07.06.2024 - 21:45 Англія 0 - 1 Завершено Ісландія П
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Останні матчі - Швейцарія
Євро 2024 2024
29.06.2024 - 19:00 Швейцарія 2 - 0 Завершено Італія В
Євро 2024 2024
23.06.2024 - 22:00 Швейцарія 1 - 1 Завершено Німеччина Н
Євро 2024 2024
19.06.2024 - 22:00 Шотландія 1 - 1 Завершено Швейцарія Н
Євро 2024 2024
15.06.2024 - 16:00 Угорщина 1 - 3 Завершено Швейцарія В
Міжнародні товариські матчі 2024
08.06.2024 - 19:00 Швейцарія 1 - 1 Завершено Австрія Н
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Хто переможе?
69 Користувачів зробило свій вибір
Англія
41%
Нічия
36%
Швейцарія
23%
Склади команд
1
Джордан Пікфорд
4
Konsa, Ezri
5
Джон Стоунз
2
Кайл Уокер
7
Saka, Bukayo
41
Rice, Declan
37
Mainoo, Kobbie
2
Кіран Тріпп'єр
47
Foden, Phil
9
Kane, Harry
5
Bellingham, Jude
1
Sommer, Yann
5
Schar, Fabian
25
Мануель Аканджі
13
Рікардо Родрігес
26
Rieder, Fabian
8
Freuler, Remo
34
Ґраніт Джака
20
Aebischer, Michel
11
Ndoye, Dan
36
Embolo, Breel
16
Vargas, Ruben
Стартовий склад
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
  • 9
    Kane, Harry
  • 5
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
  • 7
    Saka, Bukayo
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 37
    Mainoo, Kobbie
    Півзахисник
  • 2
    Кіран Тріпп'єр
    Захисник
  • 4
    Konsa, Ezri
  • 5
    Джон Стоунз
    Захисник
  • 2
    Кайл Уокер
    Захисник
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
  • 11
    Ndoye, Dan
    Форвард
  • 36
    Embolo, Breel
  • 16
    Vargas, Ruben
  • 26
    Rieder, Fabian
    Півзахисник
  • 8
    Freuler, Remo
    Півзахисник
  • 34
    Ґраніт Джака
    Півзахисник
  • 20
    Aebischer, Michel
    Півзахисник
  • 5
    Schar, Fabian
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
  • 13
    Рікардо Родрігес
    Захисник
  • 1
    Sommer, Yann
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Гарет Саутгейт
  • Мурат Якин
LIVE
Трансляція матчу Англія - Швейцарія
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Інфо
Переможець гратиме проти сильнішого з пари Нідерланди — Туреччина.
Інфо
Швейцарія була другою в групі A з Німеччиною, Угорщиною та Шотландією в складі, після чого вибила Італію (2:0).
Інфо
Англія виграла групу C із Данією, Словенією та Сербією в складі, після чого вибила Словаччину в овертаймі (2:1).
Запасні: Мвого, Кобель, Стергіу, Відмер, Ельведі, Закарія, Окафор, Штеффен, Цубер, Цезігер, С’єрро, Дуа, Шакірі, Яшарі, Амдуні.
Швейцарія: Зоммер — Шер, Аканджі, Родрігес — Рідер, Фройлер, Джака, Ебішер — Варгас, Ндоє — Емболо.
Запасні: Рамсдейл, Гендерсон, Шоу, Александер-Арнольд, Данк, Галлагер, Тоуні, Гордон, Воткінс, Боуен, Езе, Гомес, Палмер, Вортон.
Англія: Пікфорд — Вокер, Стоунз, Конса — Тріпп'єр, Мейну, Райс, Сака — Беллінгем, Фоден — Кейн.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Даніеле Орсато (Чіо, Італія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку чвертьфінального поєдинку чемпіонату Європи-2024. На полі стадіону Меркур Шпільарена (Дюссельдорф, Німеччина) зіграють Англія та Швейцарія.
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Останні матчі
Завершено 04:00 - Сьогодні Venezuela Venezuela 1 Канада Канада 1 Завершено 22:00 - Вчора Португалія Португалія 0 Франція Франція 1 Завершено 19:00 - Вчора Іспанія Іспанія 2 Німеччина Німеччина 1 Завершено 05:40 - Вчора Лос-Анджелес Гелаксі Лос-Анджелес Гелаксі 1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2 Завершено 04:30 - Вчора Колорадо Репідз Колорадо Репідз 2 Спортинг Канзас-Сіті Спортинг Канзас-Сіті 1

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Анонс матчу Англія - Швейцарія 06.07.2024, Євро 2024

Поєдинок між командою Англія та командою Швейцарія проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Євро 2024 2024 , матч почнеться на стадіоні Меркур Шпиль-Арена.

Дата проведення матчу: 06.07.2024
Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Англія та командою Швейцарія:

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Англія, тоді як команда Швейцарія залишилася з поразкою . Зіткнення Англія та Швейцарія у попередньому футбольному матчі 26.03.2022 закінчилось з таким рахунком: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Гарет Саутгейт и Мурат Якин розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Англія - Швейцарія можна подивитися 06.07.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Євро 2024. Текстову трансляцію матчу Англія - Швейцарія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Англія
Країна: Англия
Тренер: Гарет Саутгейт

Попередній поєдинок команди Англія був зіграний проти Словаччина - 30.06.2024, у рамках турніру Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Англія.

Команда гостей

Назва: Швейцарія
Країна: Швейцария
Тренер: Мурат Якин

Попередній поєдинок команди Швейцарія був зіграний проти Італія - 29.06.2024, у рамках чемпіонату Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Швейцарія.

Слідкуйте за результатами матчу Англія - Швейцарія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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