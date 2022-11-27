Іспанія - Німеччина онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Іспанія та командою Німеччина проходитиме в рамках турніру по футболу: Євро 2024 2024 , матч відбудеться на стадіоні Мерседес-Бенц Арена.
Дата проведення матчу: 05.07.2024
Час початку матчу: 19:00
Історія протистоянь між Іспанія та командою Німеччина:
Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Іспанія та Німеччина у попередньому футбольному матчі 27.11.2022 закінчилось з таким рахунком: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд De La Fuente, Luis и Юлиан Нагельсманн розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Іспанія
Країна: Испания
Тренер: Луис де ла Фуэнте
Попередній поєдинок команди Іспанія був зіграний проти Грузія - 30.06.2024, у рамках чемпіонату Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Іспанія.
Назва: Німеччина
Країна: Германия
Тренер: Ханси Флик
Минулий поєдинок команди Німеччина був зіграний проти Данія - 29.06.2024, у рамках чемпіонату Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Німеччина.
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