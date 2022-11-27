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Іспанія - Німеччина онлайн трансляція матчу

Євро 2024 - 05 липня 2024, 19:00 - Мерседес-Бенц Арена
Головний суддя: Тейлор, Энтони
Рейтинг матчу:
Іспанія
0 - 0
Оновити
24'
Німеччина
Хід матчу
8' Pedri Вийшов: Olmo, Dani 13' Антоніо Рюдігер
Хто переможе?
186 Користувачів зробило свій вибір
Іспанія
33%
Нічия
31%
Німеччина
36%
Особисті зустрічі
Іспанія
3
Перемог
8
Ігор
2
Перемог
Німеччина
Чемпіонат світу 2022
27.11.2022 - 21:00 Іспанія 1 - 1 Завершено Німеччина
Ліга Націй 2020/2021
17.11.2020 - 21:45 Іспанія 6 - 0 Завершено Німеччина
Ліга Націй 2021
03.09.2020 - 21:45 Німеччина 1 - 1 Завершено Іспанія
Євро U-21 2019/2020
30.06.2019 - 21:45 Іспанія 2 - 1 Завершено Німеччина
Останні матчі - Іспанія
Євро 2024 2024
30.06.2024 - 22:00 Іспанія 4 - 1 Завершено Грузія В
Євро 2024 2024
24.06.2024 - 22:00 Албанія 0 - 1 Завершено Іспанія В
Євро 2024 2024
20.06.2024 - 22:00 Іспанія 1 - 0 Завершено Італія В
Євро 2024 2024
15.06.2024 - 19:00 Іспанія 3 - 0 Завершено Хорватія В
Міжнародні товариські матчі 2024
08.06.2024 - 22:30 Іспанія 5 - 1 Завершено Північна Ірландія В
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Останні матчі - Німеччина
Євро 2024 2024
29.06.2024 - 22:00 Німеччина 2 - 0 Завершено Данія В
Євро 2024 2024
23.06.2024 - 22:00 Швейцарія 1 - 1 Завершено Німеччина Н
Євро 2024 2024
19.06.2024 - 19:00 Німеччина 2 - 0 Завершено Угорщина В
Євро 2024 2024
14.06.2024 - 22:00 Німеччина 5 - 1 Завершено Шотландія В
Міжнародні товариські матчі 2024
07.06.2024 - 21:45 Німеччина 2 - 1 Завершено Греція В
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Новини команд
Головні події
13'
Антоніо Рюдігер
Pedri
Вийшов: Olmo, Dani
8'
Хто переможе?
186 Користувачів зробило свій вибір
Іспанія
33%
Нічия
31%
Німеччина
36%
Склади команд
1
Simon, Unai
3
Cucurella, Marc
27
Laporte, Aymeric
3
Le Normand, Robin
2
Данiель Карвахаль
8
Ruiz, Fabian
16
Родрi
11
Williams, Nico
8
Pedri
27
Yamal, Lamine
19
Альваро Мората
1
Мануель Нойєр
6
Kimmich, Joshua
22
Антоніо Рюдігер
4
Tah, Jonathan
22
Raum, David
23
Емре Джан
8
Тонi Кроос
42
Musiala, Jamal
22
Ілкай Гюндоган
10
Лерой Сане
29
Havertz, Kai
Стартовий склад
  • 19
    Альваро Мората
    Форвард
  • 11
    Williams, Nico
    Форвард
  • 8
    Pedri
    Форвард
    8
  • 27
    Yamal, Lamine
    Форвард
  • 8
    Ruiz, Fabian
    Півзахисник
  • 16
    Родрi
    Захисник
  • 3
    Cucurella, Marc
    Захисник
  • 27
    Laporte, Aymeric
    Захисник
  • 3
    Le Normand, Robin
    Захисник
  • 2
    Данiель Карвахаль
    Захисник
  • 1
    Simon, Unai
    Воротар
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 42
    Musiala, Jamal
    Півзахисник
  • 22
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 10
    Лерой Сане
    Півзахисник
  • 23
    Емре Джан
    Півзахисник
  • 8
    Тонi Кроос
    Півзахисник
  • 6
    Kimmich, Joshua
    Захисник
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
    13
  • 4
    Tah, Jonathan
    Форвард
  • 22
    Raum, David
  • 1
    Мануель Нойєр
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • De La Fuente, Luis
  • Юлиан Нагельсманн
Статистика матчу
52%
Володіння м'ячем
48%
1
Удари в отвір
2
5
Штрафні
2
2
Сейви
1
1
Фоли
4
1
Офсайди
1
ЖК
1
3
Удари повз
1
Блоковано ударів
Live Zone
Трансляція
24'
Поштовх від Морати в спину Кімміху на лівому фланзі захисту.
23'
Небезпечний момент
Лапорт протягнув м'яч через лівий фланг і здалеку дав під ближню стійку, де Ноєр із другої спроби забрав м'яч.
21'
Небезпечний момент
На лінії воріт забрав Сімон удар головою від Гаверца на завершення подачі Кімміха з правого флангу.
19'
Офсайд
Кімміх в офсайді отримав переведення на правий фланг від Рюдігера.
18'
Лапорт вибив у аут простріл Сане з правого флангу.
16'
Небезпечний момент
Руїс здалеку в зоні перед штрафним пробив повз ліву стійку.
14'
Небезпечний момент
Удар низом від Ямала із штрафного полетів повз праву стійку.
13'
Жовта картка
Ольмо збив перед власним штрафним Рюдігер.
12'
Вільямс атакував на лівому фланзі атаки Кімміха з фолом.
11'
Сімон на ближній забрав простріл із Раума з лівого флангу.
10'
Офсайд
Морату залишили в офсайді під час передачі на лівий фланг.
8'
Заміна
Ольмо вийшов замість Педрі.
7'
Педрі таки травмувався.
6'
Німеччина грає в режимі ганозокосарки.
4'
Педрі з фолом грубо зустрів Кроос у центрі поля.
2'
Щось не так із Кукурельєю під час зіткнення з Джаном.
1'
Небезпечний момент
Мората зупинив під удар Педрі передачу з лівого флангу, але той низом спрямував м'яч до рук Ноєру.
1'
Рюдігер невдало закинув м'яч у лінію атаки.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Переможець гратиме проти переможця пари Португалія — Франція.
Інфо
Німеччина до цього виграла групу з Швейцарією, Угорщиною та Шотландією, а також вибила Данію (2:0).
Інфо
Іспанія до цього виграла групу з Італією, Хорватією та Албанією, а також вибила Грузію (4:1).
Запасні: Бауманн, тер Штеген, Гросс, Фюллькруг, Фюріх, Мюллер, Беєр, Шлоттербек, Антон, Вірц, Міттельштедт, Генріхс, Андріх, Кох, Ундав.
Німеччина: Ноєр — Кімміх, Рюдігер, Та, Раум — Джан, Кроос — Сане, Гюндоган, Мусіала — Гаверц.
Запасні: Рая, Реміро, Начо, Вівіан, Меріно, Хоселу, Ольмо, Ферран Торрес, Грімальдо, Баена, Субіменді, Оярсабаль, Навас, Фермін, Перес.
Іспанія: Сімон — Карвахаль, Ле Норман, Лапорт, Кукурелья — Родрі, Педрі, Руїс — Ямал, Мората, Вільямс.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Ентоні Тейлор (Вайсеншейв, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку чвертьфінального поєдинку чемпіонату Європи-2024. На полі стадіону Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Німеччина) зіграють Іспанія та Німеччина.
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Анонс матчу Іспанія - Німеччина 05.07.2024, Євро 2024

Поєдинок між командою Іспанія та командою Німеччина проходитиме в рамках турніру по футболу: Євро 2024 2024 , матч відбудеться на стадіоні Мерседес-Бенц Арена.

Дата проведення матчу: 05.07.2024
Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Іспанія та командою Німеччина:

Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Іспанія та Німеччина у попередньому футбольному матчі 27.11.2022 закінчилось з таким рахунком: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд De La Fuente, Luis и Юлиан Нагельсманн розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Іспанія - Німеччина можна подивитися 05.07.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Євро 2024. Текстову трансляцію матчу Іспанія - Німеччина, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Іспанія
Країна: Испания
Тренер: Луис де ла Фуэнте

Попередній поєдинок команди Іспанія був зіграний проти Грузія - 30.06.2024, у рамках чемпіонату Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Іспанія.

Команда гостей

Назва: Німеччина
Країна: Германия
Тренер: Ханси Флик

Минулий поєдинок команди Німеччина був зіграний проти Данія - 29.06.2024, у рамках чемпіонату Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Німеччина.

Слідкуйте за результатами матчу Іспанія - Німеччина онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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