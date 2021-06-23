Португалія - Франція онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Португалія та командою Франція проходитиме в рамках турніру по футболу: Євро 2024 2024 , матч відбудеться на стадіоні Фолькспаркштадион.
Дата проведення матчу: 05.07.2024
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь між командами Португалія та командою Франція:
Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Португалія та Франція у попередньому футбольному матчі 23.06.2021 закінчилось з рахунком: 2:2 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Роберто Мартинес и Дидье Дешам розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Португалія
Країна: Португалия
Тренер: Фернанду Сантуш
Попередній матч команди Португалія був зіграний проти Словенія - 01.07.2024, у рамках турніру Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Португалія.
Назва: Франція
Країна: Франция
Тренер: Дидье Дешам
Попередній матч команди Франція був зіграний проти Бельгія - 01.07.2024, у рамках турніру Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Франція.
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