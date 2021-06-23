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Португалія - Франція онлайн трансляція матчу

Євро 2024 - 05 липня 2024, 22:00 - Фолькспаркштадион
Головний суддя: Оливер, Майкл
Рейтинг матчу:
Португалія
0 - 0
Оновити
28'
Франція
Хід матчу
Хто переможе?
207 Користувачів зробило свій вибір
Португалія
38%
Нічия
28%
Франція
34%
Особисті зустрічі
Португалія
1
Перемог
4
Ігор
1
Перемог
Франція
Євро 2024 2021
23.06.2021 - 22:00 Португалія 2 - 2 Завершено Франція
Ліга Націй 2020/2021
14.11.2020 - 21:45 Португалія 0 - 1 Завершено Франція
Ліга Націй 2021
11.10.2020 - 21:45 Франція 0 - 0 Завершено Португалія
Евро 2015/2016
10.07.2016 - 22:00 Португалія 1 - 0 Завершено Франція
Останні матчі - Португалія
Євро 2024 2024
01.07.2024 - 22:00 Португалія 1 - 0 Завершено Словенія В
Євро 2024 2024
26.06.2024 - 22:00 Грузія 2 - 0 Завершено Португалія П
Євро 2024 2024
22.06.2024 - 19:00 Туреччина 0 - 3 Завершено Португалія В
Євро 2024 2024
18.06.2024 - 22:00 Португалія 2 - 1 Завершено Чехія В
Міжнародні товариські матчі 2024
11.06.2024 - 21:45 Португалія 3 - 0 Завершено Ірландія В
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Останні матчі - Франція
Євро 2024 2024
01.07.2024 - 19:00 Франція 1 - 0 Завершено Бельгія В
Євро 2024 2024
25.06.2024 - 19:00 Франція 1 - 1 Завершено Польща Н
Євро 2024 2024
21.06.2024 - 22:00 Нідерланди 0 - 0 Завершено Франція Н
Євро 2024 2024
17.06.2024 - 22:00 Австрія 0 - 1 Завершено Франція В
Міжнародні товариські матчі 2024
09.06.2024 - 22:15 Франція 0 - 0 Завершено Канада Н
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
207 Користувачів зробило свій вибір
Португалія
38%
Нічия
28%
Франція
34%
Склади команд
99
Costa, Diogo
25
Mendes, Nuno
3
Рубен Діаш
3
Пепе
7
Cancelo, Joao
8
Fernandes, Bruno
26
Palhinha, Joao
17
Vitinha
10
Leao, Rafael
7
Крiштiану Роналду
20
Silva, Bernardo
16
Maignan, Mike
23
Kounde, Jules
2
Upamecano, Dayot
2
Saliba, William
19
Hernandez, Theo
7
Н'Голо Канте
18
Tchouameni, Aurelien
12
Camavinga, Eduardo
7
Антуан Грiзманн
23
Kolo Muani, Randal
9
Кіліан Мбаппе
Стартовий склад
  • 10
    Leao, Rafael
    Форвард
  • 7
    Крiштiану Роналду
    Форвард
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 26
    Palhinha, Joao
    Півзахисник
  • 17
    Vitinha
    Півзахисник
  • 25
    Mendes, Nuno
    Захисник
  • 3
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 3
    Пепе
    Захисник
  • 7
    Cancelo, Joao
  • 99
    Costa, Diogo
    Воротар
  • 23
    Kolo Muani, Randal
    Форвард
  • 9
    Кіліан Мбаппе
    Форвард
  • 7
    Антуан Грiзманн
    Півзахисник
  • 7
    Н'Голо Канте
    Півзахисник
  • 18
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 12
    Camavinga, Eduardo
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 2
    Upamecano, Dayot
    Захисник
  • 2
    Saliba, William
    Захисник
  • 19
    Hernandez, Theo
  • 16
    Maignan, Mike
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Роберто Мартинес
  • Дидье Дешам
Статистика матчу
1
Штрафні
2
2
Фоли
1
66%
Володіння м'ячем
34%
1
Удари повз
4
Кутові
Удари в отвір
1
1
Блоковано ударів
1
Сейви
Live Zone
Трансляція
20'
Як же потужно вистрілив Ернандес з дальньої дистанції! Перше серйозне випробування для Кошти в сьогоднішньому матчі.
25'
Гойдалки продовжуються. Після періоду активності португальців Франція знову перехопила ініціативу. Щоправда, жодна з команд досі не створила бодай один повноцінний гольовий момент.
16'
Фернандеш побачив перед собою вільну зону, увійшов туди і завдав удару. До воріт було приблизно 25 метрів, мʼяч із рикошетом пішов на кутовий. Стандартом не вдалося скористатися.
11'
Леау красиво підключив Мендеша на фланзі, але Нуну виконав вкрай невдалий навіс. Меньян поглядом провів мʼяч за межі поля.
10'
Фернандеш невдало подав зі штрафного, Кунде вибив мʼяч на кутовий.
6'
Швидко змінилася картина гри. Португалія забрала собі мʼяч і катає його в районі центрального кола.
1'
Свисток
Матч розпочався.
3'
Франція вмикає максимальну агресію. З перших хвилин ідуть в атаку, високо зустрічають.
Інфо
Арбітр — Майкл Олівер (Англія).
Запасні: Са (в), Патрісіу (в), Далот, Жота, Фелікс, Консейсау, Жоау Невеш, Рубен Невеш, Нету, Нуньєш, Перейра, Рамуш, Семеду, Сілва, Інасіу.
Інфо
Стартовий склад Португалії: Кошта — Мендеш, Діаш, Пепе, Канселу — Фернандеш, Пальїнья, Вітінья — Леау, Роналду (к), Сілва. Головний тренер — Роберто Мартінес.
Запасні: Ареоля (в), Самба (в), Барколя, Дембеле, Жиру, Заїр-Емері, Клосс, Коман, Конате, Менді, Павар, Тюрам, Фофана.
Інфо
Стартовий склад Франції: Меньян — Ернандес, Саліба, Упамекано, Кунде — Камавінга, Чуамені, Канте — Грізманн — Мбаппе, Коло Муані. Головний тренер — Дідьє Дешам.
Португалія достроково виграла групу з Туреччиною, Грузією і Чехією, а на першій стадії плей-оф перемогла Словенію по пенальті. Франція посіла друге місце в групі з Австрією, Нідерландами та Польщею, після чого розібралася з Бельгією в 1/8.
Роналду проти Мбаппе. UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 1/4 фіналу Євро-2024 між Португалією і Францією.
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Анонс матчу Португалія - Франція 05.07.2024, Євро 2024

Протистояння між командою Португалія та командою Франція проходитиме в рамках турніру по футболу: Євро 2024 2024 , матч відбудеться на стадіоні Фолькспаркштадион.

Дата проведення матчу: 05.07.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Португалія та командою Франція:

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Португалія та Франція у попередньому футбольному матчі 23.06.2021 закінчилось з рахунком: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Роберто Мартинес и Дидье Дешам розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Португалія - Франція можна подивитися 05.07.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Євро 2024. Текстову трансляцію матчу Португалія - Франція, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Португалія
Країна: Португалия
Тренер: Фернанду Сантуш

Попередній матч команди Португалія був зіграний проти Словенія - 01.07.2024, у рамках турніру Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Португалія.

Команда гостей

Назва: Франція
Країна: Франция
Тренер: Дидье Дешам

Попередній матч команди Франція був зіграний проти Бельгія - 01.07.2024, у рамках турніру Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Франція.

Слідкуйте за результатами матчу Португалія - Франція онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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