Португалія - Франція онлайн трансляція матчу

Португалія достроково виграла групу з Туреччиною, Грузією і Чехією, а на першій стадії плей-оф перемогла Словенію по пенальті. Франція посіла друге місце в групі з Австрією, Нідерландами та Польщею, після чого розібралася з Бельгією в 1/8.