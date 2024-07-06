Нідерланди - Туреччина онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Нідерланди - Туреччина 06.07.2024, Євро 2024

Протистояння між командою Нідерланди та командою Туреччина проходитиме в рамках турніру по футболу: Євро 2024 2024 , матч пройде на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 06.07.2024

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Нідерланди та командою Туреччина:

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Нідерланди, тоді як команда Туреччина залишилася з поразкою . Зіткнення Нідерланди та Туреччина у попередньому футбольному матчі 07.09.2021 закінчилось з наступним результатом: 6:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Нідерланди

Країна: Нидерланды

Тренер: Луи ван Гал



Попередній матч команди Нідерланди був зіграний проти Румунія - 02.07.2024, у рамках турніру Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Нідерланди.

Команда гостей

Назва: Туреччина

Країна: Турция

Тренер: Шенол Гюнеш



Минулий матч команди Туреччина був зіграний проти Австрія - 02.07.2024, у рамках чемпіонату Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Туреччина.

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