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Нідерланди - Туреччина онлайн трансляція матчу

Євро 2024 - 06 липня 2024, 22:00 - Олимпийский . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Клеман Тюрпен
Рейтинг матчу:
Нідерланди
До початку
00 : 00 : 00
Туреччина
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
44 Користувачів зробило свій вибір
Нідерланди
32%
Нічия
45%
Туреччина
23%
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Нідерланди
3
Перемог
6
Ігор
2
Перемог
Туреччина
Чемпіонат світу 2022
07.09.2021 - 21:45 Нідерланди 6 - 1 Завершено Туреччина
Чемпіонат світу 2022
24.03.2021 - 19:00 Туреччина 4 - 2 Завершено Нідерланди
Евро 2014/2015
06.09.2015 - 19:00 Туреччина 3 - 0 Завершено Нідерланди
Евро 2014/2015
28.03.2015 - 21:45 Нідерланди 1 - 1 Завершено Туреччина
Останні матчі - Нідерланди
Євро 2024 2024
02.07.2024 - 19:00 Румунія 0 - 3 Завершено Нідерланди В
Євро 2024 2024
25.06.2024 - 19:00 Нідерланди 2 - 3 Завершено Австрія П
Євро 2024 2024
21.06.2024 - 22:00 Нідерланди 0 - 0 Завершено Франція Н
Євро 2024 2024
16.06.2024 - 16:00 Польща 1 - 2 Завершено Нідерланди В
Міжнародні товариські матчі 2024
10.06.2024 - 21:45 Нідерланди 4 - 0 Завершено Ісландія В
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Останні матчі - Туреччина
Євро 2024 2024
02.07.2024 - 22:00 Австрія 1 - 2 Завершено Туреччина В
Євро 2024 2024
26.06.2024 - 22:00 Чехія 1 - 2 Завершено Туреччина В
Євро 2024 2024
22.06.2024 - 19:00 Туреччина 0 - 3 Завершено Португалія П
Євро 2024 2024
18.06.2024 - 19:00 Туреччина 3 - 1 Завершено Грузія В
Міжнародні товариські матчі 2024
10.06.2024 - 21:45 Польща 2 - 1 Завершено Туреччина П
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
44 Користувачів зробило свій вибір
Нідерланди
32%
Нічия
45%
Туреччина
23%
LIVE
Трансляція матчу Нідерланди - Туреччина
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
Інфо
Арбітр матчу з Франції: Клеман Тюрпен
Головний тренер Туреччини: Вінченцо Монтелла
На лаві запасних: Акгюн, Актюркоглу, Баїндір, Йокушлу, Каплан, Кахведжі, Кілічсой, Тосун, Чакір, Челік, Язіджі, Їлдірім
Інфо
Стартовий склад Туреччини (4-2-3-1): Гюнок - Кадіоглу, Бердакчі, Акайдин, Мюлдюр - Айхан, Озкан - Їлдіз, Чалханоглу, Їлмаз - Гюлер
Головний тренер Нідерландів: Рональд Куман
На лаві запасних: Бейлов, Блінд, Броббі, ван де Вен, Вегхорст, Вейналдум, Верман, Геертрейда, Гравенберх, Де Лігт, Зіркзе, Мален, Флеккен, Фрімпонг
Інфо
Стартовий склад Нідерландів (4-3-3): Вербруггген - Аке, Ван Дейк, Де Врей, Дюмфріс - Рейндерс, Сімонс, Схаутен - Гакпо, Депай, Бергвейн
Переможець сьогоднішнього матчу у півфіналі зустрінеться з переможцем матчу між збірними Англії та Швейцарії
Нідерланди доволі несподівано фінішували на третьому місці своєї групи, але потім впевнено пройшли Румунію (3:0). Туреччина тішилася другим місцем після групового етапу і в 1/8 фіналу доволі сенсаційно перемогли Австрію (2:1)
Матч пройде у Берліні на Олімпіаштадіоні та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції останнього чвертьфінального матчу Євро-2024, в якому зустрінуться збірні Нідерландів та Туреччини
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Останні матчі
Завершено 19:30 - Сьогодні Шахтар Шахтар 1 Хайдук Хайдук 1 Завершено 19:00 - Сьогодні Англія Англія 1 Швейцарія Швейцарія 1 Завершено 04:00 - Сьогодні Venezuela Venezuela 1 Канада Канада 1 Завершено 22:00 - Вчора Португалія Португалія 0 Франція Франція 1 Завершено 19:00 - Вчора Іспанія Іспанія 2 Німеччина Німеччина 1

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Анонс матчу Нідерланди - Туреччина 06.07.2024, Євро 2024

Протистояння між командою Нідерланди та командою Туреччина проходитиме в рамках турніру по футболу: Євро 2024 2024 , матч пройде на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 06.07.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Нідерланди та командою Туреччина:

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Нідерланди, тоді як команда Туреччина залишилася з поразкою . Зіткнення Нідерланди та Туреччина у попередньому футбольному матчі 07.09.2021 закінчилось з наступним результатом: 6:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Нідерланди - Туреччина можна подивитися 06.07.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Євро 2024. Текстову трансляцію матчу Нідерланди - Туреччина, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Нідерланди
Країна: Нидерланды
Тренер: Луи ван Гал

Попередній матч команди Нідерланди був зіграний проти Румунія - 02.07.2024, у рамках турніру Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Нідерланди.

Команда гостей

Назва: Туреччина
Країна: Турция
Тренер: Шенол Гюнеш

Минулий матч команди Туреччина був зіграний проти Австрія - 02.07.2024, у рамках чемпіонату Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Туреччина.

Слідкуйте за результатами матчу Нідерланди - Туреччина онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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