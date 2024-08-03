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Ворскла - Шахтар онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 04 серпня 2024, 15:30 - Ворскла имени Алексея Бутовского
Головний суддя: Balakin, Mikola
Рейтинг матчу:
Ворскла
Полтава
До початку
00 : 00 : 00
Шахтар
Донецк
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
22%
Нічия
22%
Шахтар
56%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Vorskla Poltava and FC Shakhtar Donetsk is 0-1. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 23 meetings with FC Vorskla Poltava playing at home, FC Vorskla Poltava have won 4 times, there have been 3 draws while FC Shakhtar Donetsk have won 16 times. The goal difference is 37-11 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • During the last 45 meetings, FC Vorskla Poltava have won 7 times, there have been 6 draws while FC Shakhtar Donetsk have won 32 times. The goal difference is 82-30 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • Last season's matches: 0-1 (FC Vorskla Poltava at home) and 1-2 (FC Shakhtar Donetsk at home).
  • FC Vorskla Poltava have conceded a goal in each of their last 9 matches.
  • FC Vorskla Poltava wins 1st half in 32% of their matches, FC Shakhtar Donetsk in 48% of their matches.
  • FC Vorskla Poltava wins 32% of halftimes, FC Shakhtar Donetsk wins 48%.
  • The winner of their last meeting was FC Shakhtar Donetsk.
  • On their last meeting FC Shakhtar Donetsk won by 1 goals.
  • When FC Vorskla Poltava leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava is down 0-1 home, they win 10% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk has better performance than FC Vorskla Poltava.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than FC Vorskla Poltava's.
  • In the last 5 meetings FC Vorskla Poltava won 2, FC Shakhtar Donetsk won 3, 0 draws.
  • FC Vorskla Poltava scores 1.4 goals in a match against FC Shakhtar Donetsk and FC Shakhtar Donetsk scores 1.6 goals against FC Vorskla Poltava (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Vorskla Poltava and FC Shakhtar Donetsk is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Vorskla Poltava and FC Shakhtar Donetsk is 1.
  • FC Vorskla Poltava scores 1.35 goals when playing at home and FC Shakhtar Donetsk scores 2.04 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ворскла
5
Перемог
29
Ігор
21
Перемог
Шахтар
Кубок України 2023/2024
15.05.2024 - 19:00 Ворскла 1 - 2 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2023/2024
14.04.2024 - 13:00 Ворскла 0 - 1 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2023/2024
30.09.2023 - 17:00 Шахтар 1 - 2 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.06.2023 - 15:00 Ворскла 2 - 1 Завершено Шахтар
Останні матчі - Ворскла
Прем'єр-ліга 2023/2024
24.05.2024 - 15:30 ЛНЗ 1 - 0 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2023/2024
19.05.2024 - 16:45 Ворскла 3 - 1 Завершено Оболонь В
Кубок України 2023/2024
15.05.2024 - 19:00 Ворскла 1 - 2 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2023/2024
11.05.2024 - 13:00 Ворскла 2 - 3 Завершено ФК Минай П
Прем'єр-ліга 2023/2024
04.05.2024 - 18:00 Металіст 1925 3 - 2 Завершено Ворскла П
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Останні матчі - Шахтар
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025
27.07.2024 - 20:05 Шахтар 2 - 2 Завершено Динамо Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025
26.07.2024 - 20:00 Шахтар 0 - 1 Завершено Динамо П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025
20.07.2024 - 15:00 Шахтар 0 - 1 Завершено Ипсвич Таун П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025
17.07.2024 - 19:33 Шахтар 1 - 0 Завершено Бешикташ В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025
14.07.2024 - 18:15 Шахтар 5 - 0 Завершено Сaykur Rizespor В
Показати більше
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
22%
Нічия
22%
Шахтар
56%
Трансляція
Інфо
Арбітр — Микола Балакін.
Запасні: Домолега (в), Єрмолов (в), Бацула, Крупський, Мякушко, Скляр, Ндукве, Прус, Ієде, Черниш.
Інфо
Стартовий склад Ворскли: Ісенко — Чорноморець, Гучек, Павлюк, Пердута (к) — Челядін, Шкрієль, Хрипчук — Нестеренко, Ковталюк, Кане. Головний тренер — Сергій Долганський.
Запасні: Фесюн (в), Франьїч, Степаненко, Егіналду, Криськів, Швед, Сікан, Тобіас, Грам, Глущенко, Педріньйо, Невертон.
Інфо
Стартовий склад Шахтаря: Різник — Педро Енріке, Матвієнко (к), Бондар, Конопля — Бондаренко — Кевін, Судаков, Марлон, Зубков — Траоре. Головний тренер — Маріно Пушич.
Ремейк фіналу Кубка. UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 1-го раунду УПЛ між Ворсклою та Шахтарем.
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Анонс матчу Ворскла - Шахтар 04.08.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Ворскла (Полтава) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведення матчу: 04.08.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Ворскла (Полтава) та командою Шахтар (Донецк):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Шахтар, тоді як команда Ворскла залишилася з поразкою . Зіткнення Ворскла та Шахтар у попередньому футбольному матчі 15.05.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ворскла - Шахтар можна подивитися 04.08.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Ворскла - Шахтар, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Сергей Долганский

Минулий матч команди Ворскла був зіграний проти ЛНЗ - 24.05.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди ЛНЗ.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Попередній поєдинок команди Шахтар був зіграний проти Динамо - 27.07.2024, у рамках турніру Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Ворскла - Шахтар онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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