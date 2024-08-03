Ворскла - Шахтар онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Ворскла - Шахтар 04.08.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Ворскла (Полтава) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведення матчу: 04.08.2024

Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Ворскла (Полтава) та командою Шахтар (Донецк):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Шахтар, тоді як команда Ворскла залишилася з поразкою . Зіткнення Ворскла та Шахтар у попередньому футбольному матчі 15.05.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ворскла (Полтава)

Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955

Країна: Украина

Тренер: Сергей Долганский



Минулий матч команди Ворскла був зіграний проти ЛНЗ - 24.05.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди ЛНЗ.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)

Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936

Країна: Украина

Тренер: Маріно Пушич



Попередній поєдинок команди Шахтар був зіграний проти Динамо - 27.07.2024, у рамках турніру Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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