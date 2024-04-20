Кривбас - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Кривбас - Чорноморець 03.08.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Stadium Girnyk.

Дата проведення матчу: 03.08.2024

Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Кривбас (Кривой Рог) та командою Чорноморець (Одесса):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Кривбас, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення Чорноморець та Кривбас у попередньому футбольному матчі 20.04.2024 закінчилось з таким рахунком: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Вернидуб, Юрий и Бабич, Александр розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Кривбас (Кривой Рог)

Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925

Країна: Украина

Тренер: Юрий Вернидуб



Попередній матч команди Кривбас був зіграний проти ФК Минай - 25.05.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Команда гостей

Назва: Чорноморець (Одесса)

Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936

Країна: Украина

Тренер: Роман Григорчук



Минулий поєдинок команди Чорноморець був зіграний проти СК Дніпро-1 - 25.05.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

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