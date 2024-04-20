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Кривбас - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 03 серпня 2024, 18:00 - Stadium Girnyk
Головний суддя: Maksym, Kozyryatsky
Рейтинг матчу:
Кривбас
Кривой Рог
1 - 0
Оновити
перерыв
Чорноморець
Одесса
Хід матчу
6' Tverdokhlib, Yegor
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
41%
Нічия
22%
Чорноморець
38%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Chernomorets Odessa when FC Kryvbas Kriviy Rih is playing at home is 1-0. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Chernomorets Odessa is 1-0. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 9 meetings with FC Kryvbas Kriviy Rih playing at home, FC Kryvbas Kriviy Rih have won 5 times, there have been 1 draws while FC Chernomorets Odessa have won 3 times. The goal difference is 13-10 in favour of FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • During the last 19 meetings, FC Kryvbas Kriviy Rih have won 9 times, there have been 2 draws while FC Chernomorets Odessa have won 8 times. The goal difference is 26-25 in favour of FC Chernomorets Odessa.
  • Last season FC Kryvbas Kriviy Rih won both games against FC Chernomorets Odessa (1-0 at home and 2-1 away).
  • FC Chernomorets Odessa have lost 5 away matches in a row.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 1st half in 43% of their matches, FC Chernomorets Odessa in 32% of their matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 43% of halftimes, FC Chernomorets Odessa wins 32%.
  • The winner of their last meeting was FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • On their last meeting FC Kryvbas Kriviy Rih won by 1 goals.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 1-0 at home, they win in 71% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa leads 0-1 away, they win in 60% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 0-1 home, they win 16% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Kryvbas Kriviy Rih has better performance than FC Chernomorets Odessa.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih's performance of the last 5 matches is better than FC Chernomorets Odessa's.
  • FC Chernomorets Odessa has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • In the last 5 meetings FC Kryvbas Kriviy Rih won 3, FC Chernomorets Odessa won 2, 0 draws.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.4 goals in a match against FC Chernomorets Odessa and FC Chernomorets Odessa scores 1.2 goals against FC Kryvbas Kriviy Rih (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Chernomorets Odessa is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Chernomorets Odessa is 0.8.
  • Both teams lost their last match.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.95 goals when playing at home and FC Chernomorets Odessa scores 1.12 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Кривбас
3
Перемог
5
Ігор
2
Перемог
Чорноморець
Прем'єр-ліга 2023/2024
20.04.2024 - 15:50 Чорноморець 1 - 2 Завершено Кривбас
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.10.2023 - 17:00 Кривбас 1 - 0 Завершено Чорноморець
Кубок України 2023/2024
27.09.2023 - 17:00 Чорноморець 2 - 1 Завершено Кривбас
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.04.2023 - 15:30 Кривбас 2 - 3 Завершено Чорноморець
Останні матчі - Кривбас
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.05.2024 - 15:30 Кривбас 3 - 0 Завершено ФК Минай В
Прем'єр-ліга 2023/2024
18.05.2024 - 15:30 Динамо 3 - 1 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2023/2024
13.05.2024 - 13:20 Кривбас 0 - 1 Завершено Полісся П
Прем'єр-ліга 2023/2024
06.05.2024 - 13:35 СК Дніпро-1 1 - 0 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.04.2024 - 18:30 Кривбас 3 - 0 Завершено Металіст 1925 В
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Останні матчі - Чорноморець
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.05.2024 - 15:30 Чорноморець 0 - 2 Завершено СК Дніпро-1 П
Прем'єр-ліга 2023/2024
19.05.2024 - 15:30 Рух 2 - 0 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.05.2024 - 15:30 Чорноморець 3 - 0 Завершено Металіст 1925 В
Прем'єр-ліга 2023/2024
05.05.2024 - 18:00 Шахтар 3 - 0 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2023/2024
01.05.2024 - 13:00 Чорноморець 1 - 4 Завершено Шахтар П
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Головні події
ГООЛ! Tverdokhlib, Yegor
6'
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
41%
Нічия
22%
Чорноморець
38%
Склади команд
Стартовий склад
  • 33
    Андрій Кліщук
    Воротар
  • 25
    Fonseca, Rafael
    Захисник
  • 3
    Romanchuk, Oleksandr
    Півзахисник
  • 5
    Тимур Стецьков
    Захисник
  • 55
    Dibango, Yvan
    Захисник
  • 22
    Юрій Вакулко
    Півзахисник
  • 21
    Kuzyk, Denys
    Захисник
  • 14
    Lunov, Maksym
    Форвард
  • 10
    Дмитро Хомченовський
    Півзахисник
  • 80
    Adu, Prince Kwabena
    Форвард
  • 11
    Tverdokhlib, Yegor
    Півзахисник
    6
  • 1
    Артур Рудько
    Воротар
  • 3
    Віталій Єрмаков
    Захисник
  • 2
    Богдан Бутко
    Захисник
  • 27
    Vasyliev, Aleksandr
    Півзахисник
  • 86
    Udod, Danylo
    Захисник
  • 5
    Savchenko, Roman
    Захисник
  • 8
    Sporn, Jon
    Півзахисник
  • 9
    Олексій Хобленко
    Форвард
  • 17
    Yanakov, Denys
    Форвард
  • 22
    Arsic, Vladimir
    Захисник
  • 11
    Popov, Kiril
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Вернидуб, Юрий
  • Бабич, Александр
Трансляція
38'
Янаков подавав із лівого флангу й на рівному місці травмувався.
35'
Діагональ Арсича до правого флангу атаки полетіла до суперників.
33'
Аду низом пустив удар із правого флангу штрафного повз дальню стійку.
32'
Шпорн прихопив руками Луньова в боротьбі на лівому фланзі захисту.
27'
Господарі не відпускають суперників тиском на чужій половині.
25'
Із навісом із правого флангу від Янакова на ближній розібрались захисники.
23'
Небезпечний момент
Твердохліб знову замикав дальню під час подачі з правого флангу від Бандейри, але не влучив зльоту по воротах.
22'
Небезпечний момент
Дібанго головою в центрі штрафного з подачі з лівого флангу від Дібанго пробив до рук Рудька.
20'
Проти Кузика на лівому фланзі оборони сфолив Шпорн.
17'
Свою подачу з правого флангу Вакула спрямував на голову захиснику.
14'
Небезпечний момент
Штанга! Стецьков наважився на дальній удар із лівого флангу, але поцілив у протилежний каркас воріт.
12'
Удар від Бандейри здалеку з правого флангу полетів абикуди.
10'
Бандейра ногою зачепив голову Янакова в боротьбі поблизу центрального кола.
8'
Інфо
М'яч було зараховано.
6'
Гоооол!!!
ГОЛ! На самоті на дальній стійці головою завершив подачу з правого флангу від Кузика Твердохліб.
5'
Чорноморець досі в атаку так і не ходив.
3'
Поштовх у спину від Прінса проти Савченка перед чужим штрафним.
1'
Дібанго одразу прихопив за руку Удода на лівому фланзі атаки.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Вічний, Лотоцький, Калин, Габелок, Пшеничнюк.
Чорноморець: Рудько — Бутко, Удод, Савченко, Єрмаков — Шпорн, Арсич, Васильєв — Янаков, Хобленко, Попов.
Запасні: Маханьков, Хома, Драмбаєв, Понєдєльнік, Приходько, Бізімана, Аморозо, Соса, Микитишин, По, Оче, Кожушко.
Кривбас: Кліщук — Бандейра, Романчук, Стецьков, Дібанго — Вакулко — Д. Кузик, Луньов, Твердохліб, Хомченовський — Прінс.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Максим Козиряцький (Запоріжжя, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 1-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Гірник (Кривий Ріг, Україна) зіграють криворізький Кривбас та одеський Чорноморець.
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Анонс матчу Кривбас - Чорноморець 03.08.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Stadium Girnyk.

Дата проведення матчу: 03.08.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Кривбас (Кривой Рог) та командою Чорноморець (Одесса):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Кривбас, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення Чорноморець та Кривбас у попередньому футбольному матчі 20.04.2024 закінчилось з таким рахунком: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Вернидуб, Юрий и Бабич, Александр розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Кривбас - Чорноморець можна подивитися 03.08.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Кривбас - Чорноморець, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Попередній матч команди Кривбас був зіграний проти ФК Минай - 25.05.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Команда гостей

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Минулий поєдинок команди Чорноморець був зіграний проти СК Дніпро-1 - 25.05.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

Слідкуйте за результатами матчу Кривбас - Чорноморець онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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