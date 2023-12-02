Оболонь - Колос онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Оболонь (Киев) та командою Колос (Ковалевка) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Оболонь-Арена.
Дата проведення матчу: 04.08.2024
Час початку матчу: 15:30
Історія протистоянь між командами Оболонь (Киев) та командою Колос (Ковалевка):
Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Колос та Оболонь у попередньому футбольному матчі 02.12.2023 закінчилось з рахунком: 0:0 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко
Минулий поєдинок команди Оболонь був зіграний проти Лівий Берег - 02.06.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.
Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк
Попередній поєдинок команди Колос був зіграний проти Зоря - 25.05.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Колос.
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