Оболонь - Колос онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Оболонь - Колос 04.08.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Оболонь (Киев) та командою Колос (Ковалевка) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Оболонь-Арена.

Дата проведення матчу: 04.08.2024

Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Оболонь (Киев) та командою Колос (Ковалевка):

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Колос та Оболонь у попередньому футбольному матчі 02.12.2023 закінчилось з рахунком: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Оболонь (Киев)

Рік заснування Оболонь (Киев): 2013

Країна: Украина

Тренер: Валерий Иващенко



Минулий поєдинок команди Оболонь був зіграний проти Лівий Берег - 02.06.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Колос (Ковалевка)

Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012

Країна: Украина

Тренер: Ярослав Вишняк



Попередній поєдинок команди Колос був зіграний проти Зоря - 25.05.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Колос.

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