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Оболонь - Колос онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 04 серпня 2024, 15:30 - Оболонь-Арена
Головний суддя: Виталий Романов
Рейтинг матчу:
Оболонь
Киев
До початку
00 : 00 : 00
Колос
Ковалевка
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Оболонь
27%
Нічия
32%
Колос
41%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Obolon Kyiv and Kolos Kovalivka is 0-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 6 meetings with FC Obolon Kyiv playing at home, FC Obolon Kyiv have won 1 times, there have been 3 draws while Kolos Kovalivka have won 2 times. The goal difference is 8-6 in favour of Kolos Kovalivka.
  • During the last 11 meetings, FC Obolon Kyiv have won 1 times, there have been 5 draws while Kolos Kovalivka have won 5 times. The goal difference is 14-8 in favour of Kolos Kovalivka.
  • FC Obolon Kyiv's last home win against Kolos Kovalivka was in 2016.
  • Last season's matches: 0-0 (FC Obolon Kyiv at home) and 0-0 (Kolos Kovalivka at home).
  • FC Obolon Kyiv wins 1st half in 13% of their matches, Kolos Kovalivka in 19% of their matches.
  • FC Obolon Kyiv wins 13% of halftimes, Kolos Kovalivka wins 19%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When FC Obolon Kyiv leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When FC Obolon Kyiv is down 0-1 home, they win 11% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Obolon Kyiv has better performance than Kolos Kovalivka.
  • FC Obolon Kyiv's performance of the last 5 matches is better than Kolos Kovalivka's.
  • Kolos Kovalivka have lost just 0 of their last 5 games against FC Obolon Kyiv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Obolon Kyiv won 0, Kolos Kovalivka won 2, 3 draws.
  • FC Obolon Kyiv scores 0.6 goals in a match against Kolos Kovalivka and Kolos Kovalivka scores 1 goals against FC Obolon Kyiv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Obolon Kyiv and Kolos Kovalivka is 1.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Obolon Kyiv and Kolos Kovalivka is 0.6.
  • FC Obolon Kyiv scores 0.74 goals when playing at home and Kolos Kovalivka scores 1 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Оболонь
1
Перемог
9
Ігор
5
Перемог
Колос
Прем'єр-ліга 2023/2024
02.12.2023 - 13:00 Колос 0 - 0 Завершено Оболонь
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.07.2023 - 17:00 Оболонь 0 - 0 Завершено Колос
Клубні товариські матчі 2019
10.07.2019 - 18:30 Оболонь 0 - 1 Завершено Колос
Первая лига Украины 2020
25.05.2019 - 17:00 Колос 3 - 2 Завершено Оболонь
Останні матчі - Оболонь
Прем'єр-ліга 2023/2024
02.06.2024 - 16:00 Лівий Берег 1 - 1 Завершено Оболонь Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
29.05.2024 - 18:27 Оболонь 1 - 0 Завершено Лівий Берег В
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.05.2024 - 15:30 Оболонь 0 - 3 Завершено ФК Олександрія П
Прем'єр-ліга 2023/2024
19.05.2024 - 16:45 Ворскла 3 - 1 Завершено Оболонь П
Прем'єр-ліга 2023/2024
11.05.2024 - 15:30 Оболонь 0 - 0 Завершено Рух Н
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Останні матчі - Колос
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.05.2024 - 15:30 Зоря 0 - 1 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2023/2024
19.05.2024 - 15:30 ФК Минай 3 - 2 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2023/2024
13.05.2024 - 16:54 Колос 1 - 3 Завершено ЛНЗ П
Прем'єр-ліга 2023/2024
09.05.2024 - 16:05 Колос 0 - 1 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2023/2024
05.05.2024 - 15:30 Динамо 5 - 0 Завершено Колос П
Показати більше
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Оболонь
27%
Нічия
32%
Колос
41%
Трансляція
Запасні: Горох, Мисак, Кукош, Поправка, Оріховський, Криворучко, Топалов, Велетень, Третьяков, Салабай, Паулаускас.
Колос: Пахолюк — Лучкевич, Бурда, Бондаренко, Цуріков — Гагно, Харатін, Демченко — Дієго, Безбородько, Алефіренко.
Запасні: Марченко, Лук’янчук, Приймак, Вітенчук, Лях, Козлов, Лящук.
Оболонь: Рибка — Карась, Курко, Дубко, Мединський — Мороз, Черненко — Груша, Слободян, Суханов — Тарануха.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Віталій Романов (Дніпро, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 1-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Оболонь-Арена (Київ, Україна) зіграють київська Оболонь та ковалівський Колос.
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Анонс матчу Оболонь - Колос 04.08.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Оболонь (Киев) та командою Колос (Ковалевка) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Оболонь-Арена.

Дата проведення матчу: 04.08.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Оболонь (Киев) та командою Колос (Ковалевка):

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Колос та Оболонь у попередньому футбольному матчі 02.12.2023 закінчилось з рахунком: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Оболонь - Колос можна подивитися 04.08.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Оболонь - Колос, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко

Минулий поєдинок команди Оболонь був зіграний проти Лівий Берег - 02.06.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Попередній поєдинок команди Колос був зіграний проти Зоря - 25.05.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Колос.

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