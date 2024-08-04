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Зоря - Інгулець онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 04 серпня 2024, 18:00 - Славутич-Арена
Рейтинг матчу:
Зоря
Луганск
До початку
00 : 00 : 00
Інгулець
Петрово
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
37%
Нічия
30%
Інгулець
33%
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings, FC Zorya Lugansk have won 4 times, there have been 1 draws while FC Ingulets Petrove have won 2 times. The goal difference is 12-5 in favour of FC Zorya Lugansk.
  • FC Ingulets Petrove have a winning streak of 7 matches.
  • FC Ingulets Petrove have a winning streak of 3 matches away from home.
  • FC Ingulets Petrove have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • FC Zorya Lugansk wins 1st half in 31% of their matches, FC Ingulets Petrove in 50% of their matches.
  • FC Zorya Lugansk wins 31% of halftimes, FC Ingulets Petrove wins 50%.
  • The winner of their last meeting was FC Zorya Lugansk.
  • On their last meeting FC Zorya Lugansk won by 2 goals.
  • When FC Zorya Lugansk leads 1-0 at home, they win in 60% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove leads 0-1 away, they win in 87% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • FC Ingulets Petrove's performance of the last 5 matches is better than FC Zorya Lugansk's.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 1 of their last 5 games against FC Ingulets Petrove (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Zorya Lugansk won 4, FC Ingulets Petrove won 1, 0 draws.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Ingulets Petrove.
  • FC Ingulets Petrove have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Zorya Lugansk.
  • FC Zorya Lugansk scores 2 goals in a match against FC Ingulets Petrove and FC Ingulets Petrove scores 0.4 goals against FC Zorya Lugansk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Zorya Lugansk and FC Ingulets Petrove is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Zorya Lugansk and FC Ingulets Petrove is 0.8.
  • FC Zorya Lugansk scores 1.12 goals when playing at home and FC Ingulets Petrove scores 1.57 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Зоря
4
Перемог
7
Ігор
2
Перемог
Інгулець
Прем'єр-ліга 2022/2023
20.05.2023 - 14:00 Зоря 2 - 0 Завершено Інгулець
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.11.2022 - 13:00 Інгулець 1 - 0 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2021/2022
05.12.2021 - 14:00 Зоря 1 - 0 Завершено Інгулець
Прем'єр-ліга 2021/2022
02.08.2021 - 19:30 Інгулець 1 - 5 Завершено Зоря
Останні матчі - Зоря
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.05.2024 - 15:30 Зоря 0 - 1 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2023/2024
19.05.2024 - 13:00 ЛНЗ 2 - 1 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2023/2024
13.05.2024 - 18:00 Зоря 1 - 1 Завершено Верес Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
09.05.2024 - 16:05 Колос 0 - 1 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2023/2024
05.05.2024 - 13:00 Полісся 1 - 1 Завершено Зоря Н
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Останні матчі - Інгулець
Перша ліга України 2023/2024
24.05.2024 - 13:00 Інгулець 2 - 1 Завершено Карпати В
Перша ліга України 2023/2024
18.05.2024 - 13:00 Епіцентр 1 - 3 Завершено Інгулець В
Перша ліга України 2023/2024
10.05.2024 - 14:00 Інгулець 3 - 0 Завершено Агробізнес В
Перша ліга України 2025
04.05.2024 - 14:00 Кудрівка-Нива 0 - 3 Завершено Інгулець В
Перша ліга України 2023/2024
27.04.2024 - 14:00 Інгулець 4 - 0 Завершено Прикарпаття В
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Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
37%
Нічия
30%
Інгулець
33%
Трансляція
Інфо
Арбітр матчу: Михайло Райда. Арбітр VAR: Володимир Новохатній
Головний тренер Інгульця: Василь Кобін
На лаві запасних: Сметанка, Вілівальд, Сидоренко, Мисик, Лісняк, Лосенко, Пушкарьов, Могильний, Чабан, Резепов
Інфо
Стартовий склад Інгульця: Паламарчук - Мельничук, Малиш, Шершень, Дубілей - Петько, П'ятов, Волохатий, Богунов, Білоцерковець - Козак
Головний тренер Зорі: Юрій Коваль
На лаві запасних: Сапутін, Мацапура, Батагов, Гусєв, Бугай, Хахльов, Слесар, Беніто, Горбач, Жуніор, К. Нваезе, Мічін
Інфо
Стартовий склад Зорі: Турбаєвський - Тронтель, А.Джордан, Ескінья, Вантух, Дришлюк - Я. Башич, Яцик, Кирюханцев - Антюх, Герреро
Матч пройде у Києві на стадіоні ім. Валерія Лобановського та розпочнеться о 18:00
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу першого туру Української Прем'єр-ліги, в якому зустрінуться Зоря та Інгулець
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Анонс матчу Зоря - Інгулець 04.08.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Зоря (Луганск) та командою Інгулець (Петрово) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Славутич-Арена.

Дата проведення матчу: 04.08.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Зоря (Луганск) та командою Інгулець (Петрово):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Зоря, тоді як команда Інгулець залишилася з поразкою . Зіткнення Зоря та Інгулець у попередньому футбольному матчі 20.05.2023 закінчилось з наступним результатом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Зоря - Інгулець можна подивитися 04.08.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Зоря - Інгулець, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Зоря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Юрий Коваль

Минулий матч команди Зоря був зіграний проти Колос - 25.05.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Колос.

Команда гостей

Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Ингулец (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец

Минулий матч команди Інгулець був зіграний проти Карпати - 24.05.2024, у рамках чемпіонату Перша ліга України 2023/2024 та закінчився перемогою команди Інгулець.

Слідкуйте за результатами матчу Зоря - Інгулець онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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