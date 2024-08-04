Зоря - Інгулець онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Зоря - Інгулець 04.08.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Зоря (Луганск) та командою Інгулець (Петрово) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Славутич-Арена.

Дата проведення матчу: 04.08.2024

Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Зоря (Луганск) та командою Інгулець (Петрово):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Зоря, тоді як команда Інгулець залишилася з поразкою . Зіткнення Зоря та Інгулець у попередньому футбольному матчі 20.05.2023 закінчилось з наступним результатом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Зоря (Луганск)

Рік заснування Зоря (Луганск): 1923

Країна: Украина

Тренер: Юрий Коваль



Минулий матч команди Зоря був зіграний проти Колос - 25.05.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Колос.

Команда гостей

Назва: Інгулець (Петрово)

Рік заснування Ингулец (Петрово): 2013

Країна: Украина

Тренер: Сергей Ковалец



Минулий матч команди Інгулець був зіграний проти Карпати - 24.05.2024, у рамках чемпіонату Перша ліга України 2023/2024 та закінчився перемогою команди Інгулець.

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