Верес - Карпати онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Верес - Карпати 03.08.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Верес (Ровно) та командою Карпати (Львов) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 03.08.2024

Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Верес (Ровно) та командою Карпати (Львов):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди Карпати, тоді як команда Верес залишилася з поразкою . Зіткнення Верес та Карпати у попередньому футбольному матчі 25.03.2023 закінчилось з наступним результатом: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Олег Шандрук и Владислав Лупашко розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Верес (Ровно)

Рік заснування Верес (Ровно): 2015

Країна: Украина

Тренер: Олег Шандрук



Минулий матч команди Верес був зіграний проти Епіцентр - 02.06.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Верес.

Команда гостей

Назва: Карпати (Львов)

Рік заснування Карпаты (Львов): 2021

Країна: Украина



Минулий поєдинок команди Карпати був зіграний проти Інгулець - 24.05.2024, у рамках турніру Перша ліга України 2023/2024 та закінчився перемогою команди Інгулець.

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