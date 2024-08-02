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Верес - Карпати онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 03 серпня 2024, 15:30 - Авангард
Головний суддя: Kovalenko, Andrey
Рейтинг матчу:
Верес
Ровно
0 - 0
Оновити
14'
Карпати
Львов
Хід матчу
Хто переможе?
40 Користувачів зробило свій вибір
Верес
20%
Нічия
23%
Карпати
58%
Цікаві факти
  • Veres Rivne haven't lost in their last 6 games.
  • Veres Rivne haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • Veres Rivne have conceded a goal in each of their last 10 matches.
  • Veres Rivne have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Veres Rivne wins 1st half in 30% of their matches, Karpaty Lviv in 40% of their matches.
  • Veres Rivne wins 30% of halftimes, Karpaty Lviv wins 40%.
  • The winner of their last meeting was Veres Rivne.
  • On their last meeting Veres Rivne won by 1 goals.
  • When Veres Rivne leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When Karpaty Lviv leads 0-1 away, they win in 85% of their matches.
  • When Veres Rivne is down 0-1 home, they win 27% of their matches.
  • When Karpaty Lviv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Veres Rivne's performance of the last 5 matches is better than Karpaty Lviv's.
  • Veres Rivne have lost just 0 of their last 4 games against Karpaty Lviv (in all competitions).
  • In the last 4 meetings Veres Rivne won 3, Karpaty Lviv won 0, 1 draws.
  • Veres Rivne scores 3 goals in a match against Karpaty Lviv and Karpaty Lviv scores 1 goals against Veres Rivne (on average).
  • Average number of goals in meetings between Veres Rivne and Karpaty Lviv is 4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Veres Rivne and Karpaty Lviv is 1.
  • Veres Rivne scores 1.44 goals when playing at home and Karpaty Lviv scores 1.36 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Верес
1
Перемог
3
Ігор
1
Перемог
Карпати
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024
25.03.2023 - 14:00 Верес 0 - 3 Завершено Карпати
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
21.07.2022 - 17:00 Карпати 1 - 1 Завершено Верес
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
10.07.2021 - 17:00 Верес 2 - 1 Завершено Карпати
Останні матчі - Верес
Прем'єр-ліга 2023/2024
02.06.2024 - 17:00 Верес 3 - 1 Завершено Епіцентр В
Прем'єр-ліга 2023/2024
29.05.2024 - 15:30 Епіцентр 1 - 1 Завершено Верес Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.05.2024 - 15:30 Металіст 1925 1 - 2 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2023/2024
19.05.2024 - 15:30 Верес 2 - 2 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
13.05.2024 - 18:00 Зоря 1 - 1 Завершено Верес Н
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Останні матчі - Карпати
Перша ліга України 2023/2024
24.05.2024 - 13:00 Інгулець 2 - 1 Завершено Карпати П
Перша ліга України 2023/2024
18.05.2024 - 13:00 Карпати 3 - 3 Завершено Лівий Берег Н
Перша ліга України 2023/2024
11.05.2024 - 13:00 ФСК Маріуполь 1 - 2 Завершено Карпати В
Перша ліга України 2025
03.05.2024 - 13:15 Вікторія 0 - 0 Завершено Карпати Н
Перша ліга України 2023/2024
27.04.2024 - 12:30 СК Полтава 0 - 1 Завершено Карпати В
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Хто переможе?
40 Користувачів зробило свій вибір
Верес
20%
Нічия
23%
Карпати
58%
Склади команд
Стартовий склад
  • 23
    Андрій Кожухар
    Воротар
  • 33
    Роман Гончаренко
    Захисник
  • 3
    Vovchenko, Semen
    Півзахисник
  • 9
    Євгеній Морозко
    Форвард
  • 20
    Siqueira, Iago
    Півзахисник
  • 77
    Sharay, Vladislav
    Півзахисник
  • 11
    Dakhnovskyi, Vitaliy
    Півзахисник
  • 7
    Руслан Степанюк
    Форвард
  • 87
    Mrvaljevic, Marko
    Півзахисник
  • 17
    Yuriiovych, Protasevych Mykhailo
    Захисник
  • 10
    Dmytro Kliots
    Півзахисник
  • 35
    Kemkin, Oleksandr
    Воротар
  • 44
    Тарас Саків
    Захисник
  • 4
    Владислав Бабогло
    Захисник
  • 3
    Володимир Адамюк
    Захисник
  • 11
    Денис Мірошниченко
    Захисник
  • 23
    Alvarez, Pablo
    Півзахисник
  • 17
    Орест Кузик
    Півзахисник
  • 7
    Pidlepenets, Yevhen
    Форвард
  • 8
    Амбросій Чачуа
    Захисник
  • 26
    Kostenko, Yan
    Півзахисник
  • 10
    Neves Alves, Igor
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Олег Шандрук
  • Владислав Лупашко
Статистика матчу
ЖК
1
Трансляція
10'
Ще одна дальня спроба від Дахновського. Цього разу не влучив у площину.
10'
Жовта картка
Мірошніченко відмахнувся від Дахновського.
8'
Дахновський низом пробив з-за меж штрафного майданчика. Кемкіну довелося стелитися, щоб дістати мʼяч із кута.
5'
Чачуа вривався до штрафного з глибини, Підлепенець виконав на нього закидання. Кожухар вийшов з воріт і перехопив мʼяч.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Андрій Коваленко.
Запасні: Когут (в), Ющишин (в), Гакман, Чечер, Кучеров, Куція, Світюха, Годя, Баран, Гайдучик.
Інфо
Стартовий склад Вереса: Кожухар — Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Морозко, Кльоц, Сікейра, Шарай, Дахновський, Степанюк, Мрвальєвич. Головний тренер — Олег Шандрук.
Запасні: Кінарейкін (в), Домчак (в), Катрич, Векля, Полегенько, Шах, Клименко, Тлумак, Рябов, Стеніо, Сидун, Ломницький.
Інфо
Стартовий склад Карпат: Кемкін — Мірошніченко, Адамюк, Бабогло, Саків, Альварес, Підлепенець, Чачуа, Кузик, Костенко, Ігор Невес. Головний тренер — Владислав Лупашко.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 1-го туру УПЛ Верес – Карпати.
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Анонс матчу Верес - Карпати 03.08.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Верес (Ровно) та командою Карпати (Львов) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 03.08.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Верес (Ровно) та командою Карпати (Львов):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди Карпати, тоді як команда Верес залишилася з поразкою . Зіткнення Верес та Карпати у попередньому футбольному матчі 25.03.2023 закінчилось з наступним результатом: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Олег Шандрук и Владислав Лупашко розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Верес - Карпати можна подивитися 03.08.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Верес - Карпати, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Олег Шандрук

Минулий матч команди Верес був зіграний проти Епіцентр - 02.06.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Верес.

Команда гостей

Назва: Карпати (Львов)
Рік заснування Карпаты (Львов): 2021
Країна: Украина

Минулий поєдинок команди Карпати був зіграний проти Інгулець - 24.05.2024, у рамках турніру Перша ліга України 2023/2024 та закінчився перемогою команди Інгулець.

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