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Шахтар - Хайдук онлайн трансляція матчу

Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ - 06 липня 2024, 19:30
Рейтинг матчу:
Шахтар
Донецк
0 - 1
Оновити
23'
Хайдук
Сплит
Хід матчу
Хто переможе?
40 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
23%
Нічия
35%
Хайдук
43%
Особисті зустрічі
Шахтар
0
Перемог
2
Ігор
1
Перемог
Хайдук
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
01.05.2022 - 16:00 Шахтар 3 - 3 Завершено Хайдук
Клубні товариські матчі 2019
22.01.2019 - 16:00 Шахтар 1 - 4 Завершено Хайдук
Останні матчі - Шахтар
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025
29.06.2024 - 18:30 Шахтар 4 - 1 Завершено Сараєво В
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.05.2024 - 15:30 Полісся 2 - 0 Завершено Шахтар П
Кубок України 2023/2024
15.05.2024 - 19:00 Ворскла 1 - 2 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2023/2024
11.05.2024 - 18:00 Шахтар 1 - 0 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2023/2024
05.05.2024 - 18:00 Шахтар 3 - 0 Завершено Чорноморець В
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Останні матчі - Хайдук
Чемпіонат Хорватії 2023/2024
25.05.2024 - 20:10 Локомотіва 2 - 5 Завершено Хайдук В
Чемпіонат Хорватії 2023/2024
19.05.2024 - 18:00 Хайдук 2 - 1 Завершено Гориця В
Чемпіонат Хорватії 2023/2024
12.05.2024 - 20:10 Істра 1 - 1 Завершено Хайдук Н
Чемпіонат Хорватії 2023/2024
05.05.2024 - 18:00 Хайдук 0 - 1 Завершено Вараждін П
Чемпіонат Хорватії 2023/2024
27.04.2024 - 20:10 Хайдук 5 - 1 Завершено Рудеш В
Показати більше
Хто переможе?
40 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
23%
Нічия
35%
Хайдук
43%
Трансляція
20'
Повільний темп, обидві команди під навантаженнями й проводять лише другий свій спаринг.
13'
Гоооол!!!
Хайдук відкрив рахунок! Запресингували суперника біля карного, в кілька передач вивели на удар Сахіті, а той переграв Різника.
6'
Небезпечний момент
Марлон увірвався на ближню стійку й потилицею переправив подачу Шведа з кутового в площину. Якби не винос захисника з лінії, рахунок уже було б відкрито.
2'
Небезпечний момент
Небезпечний момент у Хайдука! Калік завдяки довгій передачі вийшов на зручну позицію та пробив злету. Трохи вище перекладини пройшов мʼяч.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Запасні: Твардовський (в), Фесюн (в), Педріньйо, Козік, Савченко, Дрозд, Лацабідзе, Огарков, Егіналду, Глущенко, Цуканов, Сігєєв, Очеретько, Сікан,
Інфо
Стартовий склад Шахтаря: Різник (в), Траоре, Криськів, Швед, Азаров, Тобіас, Бондаренко (к), Фарина, Назарина, Марлон, Кевін. Головний тренер — Маріно Пушич.
Запасні: Булян (в), Калінич (в), Прпич, Шошич, Мелняк, Елез, Брайкович, Хргович, Дурдов, Юрак, Скелін, Скоко, Антунович.
Інфо
Стартовий склад Хайдука: Лучич (в), Діалло, Калік, Сігур, Лівая (к), Муфі, Пукштас, Уремович, Цапан, Шарлія, Сахіті. Головний тренер — Дженнаро Гаттузо.
«Гірники» продовжують збір. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція контрольного матчу між Шахтарем і Хайдуком.
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Останні матчі
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Анонс матчу Шахтар - Хайдук 06.07.2024, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

Матч між командою Шахтар (Донецк) та командою Хайдук (Сплит) проходитиме в рамках турніру по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025 .

Дата проведення матчу: 06.07.2024
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Шахтар (Донецк) та командою Хайдук (Сплит):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Шахтар та Хайдук у попередньому футбольному матчі 01.05.2022 закінчилось з рахунком: 3:3 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Минулий поєдинок команди Шахтар був зіграний проти Сараєво - 29.06.2024, у рамках чемпіонату Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Хайдук (Сплит)
Рік заснування Хайдук (Сплит): 1911
Країна: Хорватия

Минулий матч команди Хайдук був зіграний проти Локомотіва - 25.05.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Хорватії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Хайдук.

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