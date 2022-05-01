Шахтар - Хайдук онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Шахтар - Хайдук 06.07.2024, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

Матч між командою Шахтар (Донецк) та командою Хайдук (Сплит) проходитиме в рамках турніру по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025 .

Дата проведення матчу: 06.07.2024

Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Шахтар (Донецк) та командою Хайдук (Сплит):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Шахтар та Хайдук у попередньому футбольному матчі 01.05.2022 закінчилось з рахунком: 3:3 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)

Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936

Країна: Украина

Тренер: Маріно Пушич



Минулий поєдинок команди Шахтар був зіграний проти Сараєво - 29.06.2024, у рамках чемпіонату Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Хайдук (Сплит)

Рік заснування Хайдук (Сплит): 1911

Країна: Хорватия



Минулий матч команди Хайдук був зіграний проти Локомотіва - 25.05.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Хорватії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Хайдук.

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