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Іспанія - Франція онлайн трансляція матчу

Євро 2024 - 09 липня 2024, 22:00 - Альянц Арена . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Винчич, Славко
Рейтинг матчу:
Іспанія
До початку
00 : 00 : 00
Франція
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Хто переможе?
112 Користувачів зробило свій вибір
Іспанія
54%
Нічия
21%
Франція
25%
Цікаві факти
  • During the last 14 meetings, Spain have won 5 times, there have been 2 draws while France have won 7 times.
  • Spain have a winning streak of 7 matches.
  • Spain haven't lost in their last 8 games.
  • France haven't lost in their last 8 games.
  • Spain have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Spain wins 1st half in 53% of their matches, France in 53% of their matches.
  • Spain wins 53% of halftimes, France wins 53%.
  • The winner of their last meeting was France.
  • On their last meeting France won by 1 goals.
  • When Spain leads 1-0 at home, they win in 87% of their matches.
  • When France leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Spain is down 0-1 home, they win 66% of their matches.
  • When France is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Euro, Spain has better performance than France.
  • Spain's performance of the last 5 matches is better than France's.
  • In the last 5 meetings Spain won 2, France won 2, 1 draws.
  • France have lost just 1 of their last 3 UEFA Euro games against Spain.
  • Spain have won just 1 of their last 3 UEFA Euro games against France.
  • Spain scores 1 goals in a match against France and France scores 0.8 goals against Spain (on average).
  • Average number of goals in meetings between Spain and France is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Spain and France is 0.2.
  • Spain scores 3.09 goals when playing at home and France scores 1 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Іспанія
4
Перемог
6
Ігор
1
Перемог
Франція
Ліга Націй 2020
10.10.2021 - 21:45 Іспанія 1 - 2 Завершено Франція
Євро U-21 2019/2020
27.06.2019 - 22:00 Іспанія 4 - 1 Завершено Франція
Контрольные матчи сборной 2016/2017
28.03.2017 - 22:00 Франція 0 - 2 Завершено Іспанія
Чемпионат мира FIFA 2012/2013
26.03.2013 - 22:00 Франція 0 - 1 Завершено Іспанія
Останні матчі - Іспанія
Останні матчі - Франція
Новини команд
Хто переможе?
112 Користувачів зробило свій вибір
Іспанія
54%
Нічия
21%
Франція
25%
LIVE
Трансляція матчу Іспанія - Франція
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Арбітр матчу зі Словенії: Славко Винчич
Головний тренер Франції: Дідьє Дешам
На лаві запасних: Ареола, Баркола, Грізманн, Жиру, Заїр-Емері, Камавінга, Клосс, Коман, Конате, Менді, Павар, Самба, Тюрам, Фофана
Стартовий склад Франції (4-3-3): Меньян - Ернандес, Саліба, Упамекано, Кунде - Рабіо, Чуамені, Канте - Мбаппе, Коло Муані, Дембеле
Головний тренер Іспанії: Луїс Де ла Фуенте
На лаві запасних: Баена, Вівіан, Грімальдо, Лопес, Меріно, Оярсабаль, Перес, Рая, Реміро, Субіменді, Торрес, Хоселу
Стартовий склад Іспанії (4-3-2-1): Сімон - Кукурелья, Ляпорт, Начо, Навас - Руїс, Родрі - Вільямс, Ольмо, Ямаль - Мората
Нагадаємо, що Іспанія зайняла перше місце своєї групи, у плей-офф впевнено здолала Грузію (4:1), а в чвертьфіналі обіграла Німеччину в екстратаймі (2:1). Французи вийшли з другого місця свого квартету, після чого мінімально здолали Бельгію (1:0), а у попередньому раунді пройшли Португалію у серії пенальті після нульової нічиї
Матч пройде у Мюнхені на Альянц Арені та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції першого півфінального матчу Євро-2024, в якому зустрінуться збірні Іспанії та Франції
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Анонс матчу Іспанія - Франція 09.07.2024, Євро 2024

Протистояння між командою Іспанія та командою Франція проходитиме в рамках турніру по футболу: Євро 2024 2024 , матч почнеться на стадіоні Альянц Арена.

Дата проведення матчу: 09.07.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Іспанія та командою Франція:

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Франція, тоді як команда Іспанія залишилася з поразкою . Зіткнення Іспанія та Франція у попередньому футбольному матчі 10.10.2021 закінчилось з наступним результатом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Іспанія
Країна: Испания
Тренер: Луис де ла Фуэнте

Минулий поєдинок команди Іспанія був зіграний проти Німеччина - 05.07.2024, у рамках турніру Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Іспанія.

Команда гостей

Назва: Франція
Країна: Франция
Тренер: Дидье Дешам

Попередній матч команди Франція був зіграний проти Португалія - 05.07.2024, у рамках чемпіонату Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Франція.

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