Іспанія - Франція онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Іспанія - Франція 09.07.2024, Євро 2024

Протистояння між командою Іспанія та командою Франція проходитиме в рамках турніру по футболу: Євро 2024 2024 , матч почнеться на стадіоні Альянц Арена.

Дата проведення матчу: 09.07.2024

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Іспанія та командою Франція:

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Франція, тоді як команда Іспанія залишилася з поразкою . Зіткнення Іспанія та Франція у попередньому футбольному матчі 10.10.2021 закінчилось з наступним результатом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Іспанія

Країна: Испания

Тренер: Луис де ла Фуэнте



Минулий поєдинок команди Іспанія був зіграний проти Німеччина - 05.07.2024, у рамках турніру Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Іспанія.

Команда гостей

Назва: Франція

Країна: Франция

Тренер: Дидье Дешам



Попередній матч команди Франція був зіграний проти Португалія - 05.07.2024, у рамках чемпіонату Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Франція.

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