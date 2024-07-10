Нідерланди - Англія онлайн трансляція матчу

10.07.2024 в 10:14 Нідерланди – Англія. Анонс та прогноз матчу чемпіонату Європи на 10.07.24 UA-Футбол ділиться очікуваннями від зустрічі між Нідерландами та Англією у рамках півфіналу Євро-2024