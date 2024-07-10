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Нідерланди - Англія онлайн трансляція матчу

Євро 2024 - 10 липня 2024, 22:00 - Сигнал Идуна Парк . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Феликс Цвайер
Рейтинг матчу:
Нідерланди
0 - 0
Оновити
2'
Англія
Дивитись трансляцію
Хід матчу
Хто переможе?
102 Користувачів зробило свій вибір
Нідерланди
38%
Нічия
23%
Англія
39%
Цікаві факти
  • During the last 10 meetings, Netherlands have won 3 times, there have been 5 draws while England have won 2 times. The goal difference is 13-13 in favour of Netherlands.
  • England haven't lost in their last 5 games.
  • Netherlands wins 1st half in 40% of their matches, England in 20% of their matches.
  • Netherlands wins 40% of halftimes, England wins 20%.
  • The winner of their last meeting was Netherlands.
  • On their last meeting Netherlands won by 2 goals.
  • When Netherlands leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When England leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Netherlands is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When England is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Euro, England has better performance than Netherlands.
  • England's performance of the last 5 matches is better than Netherlands's.
  • Netherlands have lost just 1 of their last 5 games against England (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Netherlands won 3, England won 1, 1 draws.
  • Netherlands scores 2 goals in a match against England and England scores 1.4 goals against Netherlands (on average).
  • Average number of goals in meetings between Netherlands and England is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Netherlands and England is 0.8.
  • Netherlands scores 2.33 goals when playing at home and England scores 1.4 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Нідерланди
2
Перемог
3
Ігор
1
Перемог
Англія
Ліга Націй 2018
06.06.2019 - 21:45 Нідерланди 3 - 1 Завершено Англія
Контрольные матчи сборной 2017/2018
23.03.2018 - 21:45 Нідерланди 0 - 1 Завершено Англія
Контрольные матчи сборной 2015/2016
29.03.2016 - 22:00 Англія 1 - 2 Завершено Нідерланди
Останні матчі - Нідерланди
Останні матчі - Англія
Новини команд
Хто переможе?
102 Користувачів зробило свій вибір
Нідерланди
38%
Нічия
23%
Англія
39%
Склади команд
1
Verbruggen, Bart
6
Натан Аке
4
Вірджил ван Дейк
6
De Vrij, Stefan
2
Dumfries, Denzel
14
Reijnders, Tijani
7
Simons, Xavi
22
Schouten, Jerdy
18
Gakpo, Cody
10
Мемфіс Депай
21
Malen, Donyell
1
Джордан Пікфорд
2
Кайл Уокер
5
Джон Стоунз
6
Guehi, Marc
7
Saka, Bukayo
37
Mainoo, Kobbie
41
Rice, Declan
2
Кіран Тріпп'єр
47
Foden, Phil
5
Bellingham, Jude
9
Kane, Harry
Стартовий склад
  • 18
    Gakpo, Cody
    Форвард
  • 10
    Мемфіс Депай
    Форвард
  • 21
    Malen, Donyell
    Форвард
  • 14
    Reijnders, Tijani
    Півзахисник
  • 7
    Simons, Xavi
    Півзахисник
  • 22
    Schouten, Jerdy
  • 6
    Натан Аке
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 6
    De Vrij, Stefan
    Захисник
  • 2
    Dumfries, Denzel
  • 1
    Verbruggen, Bart
    Воротар
  • 9
    Kane, Harry
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
  • 5
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
  • 7
    Saka, Bukayo
  • 37
    Mainoo, Kobbie
    Півзахисник
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 2
    Кіран Тріпп'єр
    Захисник
  • 2
    Кайл Уокер
    Захисник
  • 5
    Джон Стоунз
    Захисник
  • 6
    Guehi, Marc
    Захисник
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Рональд Куман
  • Гарет Саутгейт
Статистика матчу
49%
Володіння м'ячем
51%
1
Штрафні
Фоли
1
LIVE
Трансляція матчу Нідерланди - Англія
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Live Zone
Трансляція
2'
Офсайд
Офсайд у Малена під час закидання до правого флангу атаки.
1'
Фол Кейна в центрі поля проти Гакпо.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Переможець гратиме в фіналі проти Іспанії.
Інфо
Англія до цього була першою в групі з Данією, Словенією та Сербією й вибивала Словаччину (2:1) та Швейцарію.
Інфо
Нідерланди до цього були третіми в групі з Австрією, Францією та Польщею й вибивали Румунію (3:0) та Туреччину (2:1).
Запасні: Рамсдейл, Гендерсон, Шоу, Конса, Александер-Арнольд, Данк, Галлагер, Тоуні, Гордон, Воткінс, Боуен, Езе, Гомес, Палмер, Вортон.
Англія: Пікфорд — Вокер, Стоунз, Геї — Сака, Мейну, Райс, Тріпп'єр — Фоден, Беллінгем — Кейн.
Запасні: Бейлов, Флеккен, Гертрейда, де Лігт, Вейналдум, Веггорст, Фрімпонг, ван де Вен, Веерман, Блінд, Броббі, Матсен, Зіркзе, Бергвейн, Гравенберх.
Нідерланди: Вербрюгген — Думфріс, де Врей, ван Дейк, Аке — Схаутен, Сімонс, Рейндерс — Мален, Депай, Гакпо.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Фелікс Цваєр (Берлін, Німеччина) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку півфінального поєдинку чемпіонату Європи-2024. На полі стадіону Зігналь Ідуна Парк (Дортмунд, Німеччина) зіграють Нідерланди та Англія.
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Анонс матчу Нідерланди - Англія 10.07.2024, Євро 2024

Матч між командою Нідерланди та командою Англія проходитиме в рамках турніру по футболу: Євро 2024 2024 , матч відбудеться на стадіоні Сигнал Идуна Парк.

Дата проведення матчу: 10.07.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Нідерланди та командою Англія:

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Нідерланди, тоді як команда Англія залишилася з поразкою . Зіткнення Нідерланди та Англія у попередньому футбольному матчі 06.06.2019 закінчилось з таким рахунком: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Рональд Куман и Гарет Саутгейт розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Нідерланди - Англія можна подивитися 10.07.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Євро 2024. Текстову трансляцію матчу Нідерланди - Англія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Нідерланди
Країна: Нидерланды
Тренер: Луи ван Гал

Попередній поєдинок команди Нідерланди був зіграний проти Туреччина - 06.07.2024, у рамках чемпіонату Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Нідерланди.

Команда гостей

Назва: Англія
Країна: Англия
Тренер: Гарет Саутгейт

Попередній поєдинок команди Англія був зіграний проти Швейцарія - 06.07.2024, у рамках турніру Євро 2024 2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Нідерланди - Англія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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