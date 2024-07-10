Нідерланди - Англія онлайн трансляція матчу

Матч між командою Нідерланди та командою Англія проходитиме в рамках турніру по футболу: Євро 2024 2024 , матч відбудеться на стадіоні Сигнал Идуна Парк.
Дата проведення матчу: 10.07.2024
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь між клубами Нідерланди та командою Англія:
Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Нідерланди, тоді як команда Англія залишилася з поразкою . Зіткнення Нідерланди та Англія у попередньому футбольному матчі 06.06.2019 закінчилось з таким рахунком: 3:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Рональд Куман и Гарет Саутгейт розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Нідерланди
Країна: Нидерланды
Тренер: Луи ван Гал
Попередній поєдинок команди Нідерланди був зіграний проти Туреччина - 06.07.2024, у рамках чемпіонату Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Нідерланди.
Назва: Англія
Країна: Англия
Тренер: Гарет Саутгейт
Попередній поєдинок команди Англія був зіграний проти Швейцарія - 06.07.2024, у рамках турніру Євро 2024 2024 та закінчився нічиєю.
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