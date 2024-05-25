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Динамо - Пандеборн онлайн трансляція матчу

Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ - 10 липня 2024, 18:00
Рейтинг матчу:
Динамо
Киев
До початку
00 : 00 : 00
Пандеборн
Хто переможе?
44 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
41%
Нічия
25%
Пандеборн
34%
Останні матчі - Динамо
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.05.2024 - 15:30 Рух 1 - 2 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2023/2024
18.05.2024 - 15:30 Динамо 3 - 1 Завершено Кривбас В
Прем'єр-ліга 2023/2024
11.05.2024 - 18:00 Шахтар 1 - 0 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2023/2024
05.05.2024 - 15:30 Динамо 5 - 0 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2023/2024
01.05.2024 - 15:30 Динамо 3 - 0 Завершено Верес В
Показати більше
Хто переможе?
44 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
41%
Нічия
25%
Пандеборн
34%
Трансляція
Запасні: Ігнатенко (в), Вівчаренко, Дячук, Шепелєв, Волошин, Лонвейк, Андрієвський, Караваєв, Супряга, Царенко, Біловар.
Інфо
Стартовий склад Динамо: Нещерет (в), Попов, Пашко, Бражко, Ванат, Кабаєв, Малиш, Тимчик, Буяльський (к), Дубінчак, Піхальонок. Головний тренер — Олександр Шовковський.
Запасні:
Інфо
Стартовий склад Падерборна:
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію контрольного матчу Динамо — Падерборн.
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Останні матчі
Завершено 03:00 - Сьогодні Аргентина Аргентина 2 Канада Канада 0 Завершено 22:00 - Вчора Іспанія Іспанія 2 Франція Франція 1 Завершено 21:45 - Вчора Вікінгур Вікінгур 0 Шемрок Роверс Шемрок Роверс 0 Завершено 19:45 - Вчора Хамрун Спартанс Хамрун Спартанс 0 Лінкольн Ред Імпс Лінкольн Ред Імпс 1 Завершено 18:30 - Вчора Паневежис Паневежис 3 ХІК ХІК 0

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Анонс матчу Динамо - Пандеборн 10.07.2024, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

Матч між командою Динамо (Киев) та командою Пандеборн проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025 .

Дата проведення матчу: 10.07.2024
Час початку матчу: 18:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Минулий матч команди Динамо був зіграний проти Рух - 25.05.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Пандеборн
Рік заснування Пандеборн: 1985
Країна: Германия

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