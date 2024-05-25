Динамо - Пандеборн онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Динамо - Пандеборн 10.07.2024, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

Матч між командою Динамо (Киев) та командою Пандеборн проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025 .

Дата проведення матчу: 10.07.2024

Час початку матчу: 18:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)

Рік заснування Динамо (Киев): 1927

Країна: Украина

Тренер: Александр Шовковский



Минулий матч команди Динамо був зіграний проти Рух - 25.05.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Пандеборн

Рік заснування Пандеборн: 1985

Країна: Германия



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