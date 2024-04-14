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Чорноморець - Зоря онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 10 серпня 2024, 15:30 - Черноморец
Головний суддя: Dmytro, Yevtukhov
Рейтинг матчу:
Чорноморець
Одесса
0 - 0
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перерыв
Зоря
Луганск
Хід матчу
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Чорноморець
40%
Нічия
23%
Зоря
37%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Chernomorets Odessa and FC Zorya Lugansk when FC Chernomorets Odessa is playing at home is 0-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 16 meetings with FC Chernomorets Odessa playing at home, FC Chernomorets Odessa have won 5 times, there have been 5 draws while FC Zorya Lugansk have won 6 times. The goal difference is 21-17 in favour of FC Zorya Lugansk.
  • During the last 32 meetings, FC Chernomorets Odessa have won 10 times, there have been 7 draws while FC Zorya Lugansk have won 15 times. The goal difference is 48-32 in favour of FC Zorya Lugansk.
  • Last season's matches: 0-0 (FC Chernomorets Odessa at home) and 1-0 (FC Zorya Lugansk at home).
  • FC Chernomorets Odessa wins 1st half in 32% of their matches, FC Zorya Lugansk in 31% of their matches.
  • FC Chernomorets Odessa wins 32% of halftimes, FC Zorya Lugansk wins 31%.
  • The winner of their last meeting was FC Zorya Lugansk.
  • On their last meeting FC Zorya Lugansk won by 1 goals.
  • When FC Chernomorets Odessa leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk leads 0-1 away, they win in 55% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Zorya Lugansk has better performance than FC Chernomorets Odessa.
  • FC Zorya Lugansk's performance of the last 5 matches is better than FC Chernomorets Odessa's.
  • FC Chernomorets Odessa has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 1 of their last 5 games against FC Chernomorets Odessa (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Chernomorets Odessa won 1, FC Zorya Lugansk won 3, 1 draws.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Chernomorets Odessa.
  • FC Chernomorets Odessa have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Zorya Lugansk.
  • FC Chernomorets Odessa scores 1 goals in a match against FC Zorya Lugansk and FC Zorya Lugansk scores 1.8 goals against FC Chernomorets Odessa (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Chernomorets Odessa and FC Zorya Lugansk is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Chernomorets Odessa and FC Zorya Lugansk is 1.8.
  • FC Chernomorets Odessa scores 1.56 goals when playing at home and FC Zorya Lugansk scores 1.14 goals when playing away (on average).
  • FC Chernomorets Odessa have lost 3 matches in a row.
  • FC Chernomorets Odessa have not managed to score in their last 3 matches.
Особисті зустрічі
Чорноморець
5
Перемог
24
Ігор
13
Перемог
Зоря
Прем'єр-ліга 2023/2024
14.04.2024 - 15:30 Зоря 1 - 0 Завершено Чорноморець
Кубок України 2023/2024
01.11.2023 - 15:00 Чорноморець 4 - 1 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2023/2024
30.09.2023 - 19:00 Чорноморець 0 - 0 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.04.2023 - 13:00 Зоря 3 - 1 Завершено Чорноморець
Останні матчі - Чорноморець
Прем'єр-ліга 2024/2025
03.08.2024 - 18:00 Кривбас 1 - 0 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.05.2024 - 15:30 Чорноморець 0 - 2 Завершено СК Дніпро-1 П
Прем'єр-ліга 2023/2024
19.05.2024 - 15:30 Рух 2 - 0 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.05.2024 - 15:30 Чорноморець 3 - 0 Завершено Металіст 1925 В
Прем'єр-ліга 2023/2024
05.05.2024 - 18:00 Шахтар 3 - 0 Завершено Чорноморець П
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Останні матчі - Зоря
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.08.2024 - 18:00 Зоря 2 - 1 Завершено Інгулець В
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.05.2024 - 15:30 Зоря 0 - 1 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2023/2024
19.05.2024 - 13:00 ЛНЗ 2 - 1 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2023/2024
13.05.2024 - 18:00 Зоря 1 - 1 Завершено Верес Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
09.05.2024 - 16:05 Колос 0 - 1 Завершено Зоря В
Показати більше
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Чорноморець
40%
Нічия
23%
Зоря
37%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Артур Рудько
    Воротар
  • 86
    Udod, Danylo
    Захисник
  • 5
    Savchenko, Roman
    Захисник
  • 2
    Богдан Бутко
    Захисник
  • 8
    Sporn, Jon
    Півзахисник
  • 27
    Vasyliev, Aleksandr
    Півзахисник
  • 11
    Popov, Kiril
    Форвард
  • 17
    Yanakov, Denys
    Форвард
  • 9
    Олексій Хобленко
    Форвард
  • 3
    Віталій Єрмаков
    Захисник
  • 77
    Kysil, Yaroslav
    Захисник
  • 30
    Turbaievskyi, Mykyta
    Воротар
  • 47
    Роман Вантух
    Форвард
  • 32
    Trontelj, Zan
    Півзахисник
  • 55
    Da Silva Cordeiro, Anderson Jordan
    Захисник
  • 25
    Nwanze, Christopher
    Захисник
  • 21
    Basic, Jakov
    Захисник
  • 22
    Micin, Petar
    Форвард
  • 5
    Yatsyk, Oleksandr
    Півзахисник
  • 7
    Денис Антюх
    Півзахисник
  • 70
    Kyryukhantsev, Igor
    Захисник
  • 39
    Guerrero, Eduardo
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Бабич, Александр
  • Koval, Yuriy
Статистика матчу
1
ЖК
Трансляція
45'
Інфо
Арбітр дозволив командам провести на полі ще, як мінімум, 2 хв.
43'
Янаков картинно впав на лівому фланзі штрафного в боротьбі проти Джордана.
40'
Шпорн у зоні перед штрафним пробив у захисника здалеку. Кутовий.
38'
Жовта картка
Кисіль фолом на лівому фланзі в підкаті збив Яцика.
36'
Небезпечний момент
Подача з лівого флангу пішла на дальню на голову Джордану, але той пробив до рук Рудька.
33'
Суто контроль м'яча в атаці від Зорі в першому таймі.
31'
Небезпечний момент
Турбаєвський потягнув на кутовий дальній постріл Янакова з лівого флангу під ліву стійку.
29'
Небезпечний момент
Яцик перед воротарським перевів у дотик подачу з лівого флангу штрафного від Мічина над воротами.
27'
Мічин на лівому фланзі штрафного скинув під удар Антюху, а той пробив по ногах супернику замість м'яча.
25'
Діагональ від Тронтеля з правого флангу на Вантуха була невдалою.
22'
Повз трьох на лівому фланзі м'яч до штрафного Янаков завести до штрафного так і не зумів.
20'
Небезпечний момент
Кирюханцев із правого флангу штрафного покотив назад у центр на Герреро, той бив низом у ближній у дотик, але Рудько витягнув.
19'
Невдале закидання на хід на правий фланг атаки на Бутка.
17'
Кутовий
Зоря з правого флангу виконала подачу кутового на дальній бік чужих володінь, але до Джордана скидання не дійшло.
15'
Пас на хід Хобленку до лівого флангу атаки Єрмаков спрямував за бокову.
13'
Янаков у дотик зіграв на лівому фланзі штрафного в центр, але там був першим Турбаєвський.
12'
Небезпечний момент
Кисіль із лівого флангу зіграв у центр на Попова, той продовжив на Бутка, але партнер пробив над воротами.
10'
Дощ та яскраве сонце — Одеса в своєму репертуарі.
8'
Небезпечний момент
Турбаєвський розібрався з ударом низом із зони перед штрафним від Янакова в лівий кут.
6'
Небезпечний момент
Мічин розігнав Вантуха до лівого флангу штрафного, той прострілив у центр, Герреро завершував, але захисник блокував на кутовий.
5'
Луганці наразі просто відбиваються.
3'
Удод запустив невдале закидання до правого флангу штрафного від центру поля.
1'
Утримання м'яча від Чорноморця на початку гри.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Зоря в першому турі обіграла Інгулець (2:1).
Інфо
Чорноморець у першому турі програв Кривбасу (0:1).
Запасні: Сапутін, Мацапура, Ескінья, Бугай, Хахльов, Дришлюк, Жуніньйо, Кораблін, Вакула, Беніто, Гусєв, Горбач.
Зоря: Турбаєвський — Тронтель, Джордан, Нваезе, Вантух — Кирюханцев, Башич, Яцик, Мічин — Герреро, Антюх.
Запасні: Вічний, Калин, Габелок, Пшеничнюк, Лотоцький, Арсич.
Чорноморець: Рудько — Бутко, Удод, Савченко, Кисіль — Васильєв, Єрмаков, Шпорн — Попов, Хобленко, Янаков.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Дмитро Євтухов (Дніпро, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 2-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Чорноморець (Одеса, Україна) зіграють одеський Чорноморець та луганська Зоря.
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Анонс матчу Чорноморець - Зоря 10.08.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Чорноморець (Одесса) та командою Зоря (Луганск) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Черноморец.

Дата проведення матчу: 10.08.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Чорноморець (Одесса) та командою Зоря (Луганск):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Зоря, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення Зоря та Чорноморець у попередньому футбольному матчі 14.04.2024 закінчилось з рахунком: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Бабич, Александр и Koval, Yuriy розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Чорноморець - Зоря можна подивитися 10.08.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Чорноморець - Зоря, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Чорноморець (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Минулий матч команди Чорноморець був зіграний проти Кривбас - 03.08.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Команда гостей

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Заря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Юрий Коваль

Минулий поєдинок команди Зоря був зіграний проти Інгулець - 04.08.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Зоря.

Слідкуйте за результатами матчу Чорноморець - Зоря онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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