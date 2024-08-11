  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Оболонь - Рух Дивитися онлайн
У тренді

Оболонь - Рух онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 11 серпня 2024, 13:00 - Оболонь-Арена
Головний суддя: Пасхал, Игорь
Рейтинг матчу:
Оболонь
Киев
0 - 4
Матч завершено
Рух
Львов
Хід матчу
19' Prytula, Ostap
55' Sych, Oleksii 58' Runic, Vasyl Вийшов: Sergeevich, Kvasnytsia Ilya 62' Віталій Груша Вийшов: Bliznichenko, Viktor 62' Владислав Приймак Вийшов: Павло Лук'янчук 67' Krasnopir, Igor 70' Lyakh, Rostislav Вийшов: Karabin, Yaroslav 81' Сергій Суханов 82' Руслан Черненко Вийшов: Vitenchuk, Vadym 82' Krasnopir, Igor 88' Sergeevich, Kvasnytsia Ilya 90' Karabin, Yaroslav
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Оболонь
31%
Нічия
41%
Рух
28%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Obolon Kyiv and FC Rukh Lviv when FC Obolon Kyiv is playing at home is 0-0. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Obolon Kyiv and FC Rukh Lviv is 0-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 8 meetings, FC Obolon Kyiv have won 2 times, there have been 4 draws while FC Rukh Lviv have won 2 times. The goal difference is 6-4 in favour of FC Obolon Kyiv.
  • FC Rukh Lviv's last away win against FC Obolon Kyiv was in 2018.
  • Last season's matches: 0-0 (FC Obolon Kyiv at home) and 2-2 (FC Rukh Lviv at home).
  • When playing at home, FC Obolon Kyiv have not lost to FC Rukh Lviv in their last 3 encounters.
  • FC Obolon Kyiv wins 1st half in 13% of their matches, FC Rukh Lviv in 22% of their matches.
  • FC Obolon Kyiv wins 13% of halftimes, FC Rukh Lviv wins 22%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When FC Obolon Kyiv leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When FC Obolon Kyiv is down 0-1 home, they win 10% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In Premier League, FC Rukh Lviv has better performance than FC Obolon Kyiv.
  • FC Obolon Kyiv's performance of the last 5 matches is better than FC Rukh Lviv's.
  • FC Obolon Kyiv have lost just 0 of their last 5 games against FC Rukh Lviv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Obolon Kyiv won 2, FC Rukh Lviv won 0, 3 draws.
  • FC Obolon Kyiv scores 1.2 goals in a match against FC Rukh Lviv and FC Rukh Lviv scores 0.4 goals against FC Obolon Kyiv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Obolon Kyiv and FC Rukh Lviv is 1.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Obolon Kyiv and FC Rukh Lviv is 0.8.
  • FC Obolon Kyiv scores 0.8 goals when playing at home and FC Rukh Lviv scores 1.48 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Оболонь
2
Перемог
8
Ігор
2
Перемог
Рух
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.08.2024 - 13:00 Оболонь 0 - 4 Завершено Рух
Прем'єр-ліга 2023/2024
11.05.2024 - 15:30 Оболонь 0 - 0 Завершено Рух
Прем'єр-ліга 2023/2024
06.11.2023 - 19:00 Рух 2 - 2 Завершено Оболонь
Перша ліга України 2019/2020
20.07.2020 - 19:00 Оболонь 0 - 0 Завершено Рух
Останні матчі - Оболонь
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.08.2024 - 13:00 Оболонь 0 - 4 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.08.2024 - 15:30 Оболонь 2 - 2 Завершено Колос Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
02.06.2024 - 16:00 Лівий Берег 1 - 1 Завершено Оболонь Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
29.05.2024 - 18:27 Оболонь 1 - 0 Завершено Лівий Берег В
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.05.2024 - 15:30 Оболонь 0 - 3 Завершено ФК Олександрія П
Показати більше
Останні матчі - Рух
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.08.2024 - 13:00 Оболонь 0 - 4 Завершено Рух В
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.05.2024 - 15:30 Рух 1 - 2 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2023/2024
19.05.2024 - 15:30 Рух 2 - 0 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2023/2024
11.05.2024 - 15:30 Оболонь 0 - 0 Завершено Рух Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
04.05.2024 - 13:00 ФК Олександрія 2 - 2 Завершено Рух Н
Показати більше
Головні події
90'
Karabin, Yaroslav ГООЛ!
88'
Sergeevich, Kvasnytsia Ilya ГООЛ!
Руслан Черненко
Вийшов: Vitenchuk, Vadym
82'
82'
Krasnopir, Igor
Сергій Суханов
81'
70'
Lyakh, Rostislav
Вийшов: Karabin, Yaroslav
67'
Krasnopir, Igor ГООЛ!
Віталій Груша
Вийшов: Bliznichenko, Viktor
62'
Владислав Приймак
Вийшов: Павло Лук'янчук
62'
58'
Runic, Vasyl
Вийшов: Sergeevich, Kvasnytsia Ilya
55'
Sych, Oleksii
19'
Prytula, Ostap ГООЛ!
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Оболонь
31%
Нічия
41%
Рух
28%
Склади команд
Стартовий склад
  • 23
    Олександр Рибка
    Воротар
  • 9
    Ігор Мединський
    Півзахисник
  • 2
    Karas, Danylo
    Захисник
  • 37
    Dubko, Valery
    Захисник
  • 5
    Олександр Осман
    Захисник
  • 4
    Тарас Мороз
    Захисник
  • 17
    Руслан Черненко
    Півзахисник
    82
  • 55
    Сергій Суханов
    Захисник
    81
  • 3
    Владислав Приймак
    Захисник
    62
  • 25
    Віталій Груша
    Півзахисник
    62
  • 8
    Ростислав Тарануха
    Півзахисник
  • 23
    Dmytro, Ledvii
    Воротар
  • 4
    Ruslanovych, Vitaliy
    Захисник
  • 29
    Didyk, Roman
    Півзахисник
  • 93
    Roman, Vitalii
    Захисник
  • 77
    Sych, Oleksii
    Півзахисник
    55
  • 15
    Pidgurskyi, Denys
    Півзахисник
  • 71
    Fedor, Oleg
    Півзахисник
  • 10
    Prytula, Ostap
    Півзахисник
    19
  • 11
    Runic, Vasyl
    Півзахисник
    58
  • 73
    Lyakh, Rostislav
    Форвард
    70
  • 95
    Krasnopir, Igor
    Форвард
    82 67
Запасні гравці
Тренери
  • Валерий Иващенко
  • Ponomarov, Vitaliy
Статистика матчу
ЖК
1
Трансляція
90+3'
Свисток
Усе, фінальний свисток! 4:0, Рух виносить Оболонь у Києві
90'
Гоооол!!!
Гооол! 4:0! Приниження! Контра Руха, Кляйвера вивели не найкращим пасом, але бразилець на фланзі поборовся, видряпав м'яч і переграв Рибку!
88'
Гоооол!!!
Гооол! 3:0! Дубко привіз на своїй половині, Кляйвер поборовся, трохи протягнув і скинув у зону на вільний удар Квасниці, який спокійно і розстріляв ворота!
87'
Кляйвер, який вийшов на заміну, доволі активний у Руха. Намагається зарекомендувати себе бразилець
85'
Атака Руху - непогана комбінація, вивели на удар Притулу, удар у якого відверто не вийшов
82'
Котиться до завершення гра. Поки що не видно, за рахунок чого Оболонь може переломити гру
81'
Заміна
Лях і Вітенчук замість Суханова і Черненка вийшли в Оболоні
80'
Штрафний для Руху. Метрів 30 до воріт. Вирішили пробити львів'яни, але удар прийшовся в стінку
78'
Заміна
Дос Сантос вийшов у Руха замість Краснопіра. Невже травма?
76'
Ух, Краснопір після зіткнення невдало ще й упав, лікарі на полі
75'
Ледвій дуже спокійний. Впевнено грає і в позиції ліберо. Виходить, коли потрібно
74'
Дубко пробив головою після кутового - вище. Здається, активізувалася Оболонь, але поки що цього мало
72'
Штрафний для Оболоні на фланзі. Черненко в стилі Шевченка москалям крутив у штрафний. Ніхто до верхового м'яча не дотягнувся, і мимо пішло
70'
Заміна
Карабін замість Ляха вийшов у Руха
68'
Гоооол!!!
Гооол! 2:0! Краснопір забиває колишнім! Сич на фланзі накрутив двох суперників, прострілив у штрафну, де Краснопір прийняв, розвернувся і влучно пробив!
66'
Не найцікавіша зараз гра. А Віталій Пономарьов кричить своїм, що потрібно активніше пропонувати себе
64'
Кутовий
Кутовий для Оболоні. Тарануха навіть пробив головою після навісу, але вийшло свічкою і набагато вище
62'
Заміна
Відповідь від Іващенка. Подвійна заміна в Оболоні. Лук'янчук і Блізніченко вийшли замість Груші та Приймака
60'
Помилка у когось із захисників Оболоні. Роман промчав, у підсумку, по флангу, але ось простріл нормальний не віддав
57'
Заміна
Перша заміна у нас. Квасниця вийшов замість Руніча у Руха
56'
Черненко класно прибрав двох суперників, але пробив правда дуже мимо
54'
Жовта картка
Спокійна гра у нас. А ось Сич відверто заштовхав Суханова, отримав жовту
51'
Непогану флангову атаку розігнали рухівці, але Дубко перервав небезпечний простріл у штрафну
50'
Тарануха дуже активно пресингував Ледвія. Бажання у лідера Оболоні не позичати
49'
Продовжується в нас течія, як у першому таймі. Деяка перевага в Оболоні. Але без моментів
46'
Здається, без замін у нас у перерві
46'
Свисток
Розпочався другий тайм!
Загалом, рівна гра в першому таймі. Може, навіть із деякою перевагою Оболоні. Втім, свій гол Рух забив у середині тайму з пенальті, після чого став грати за рахунком і поки що цілком успішно
45+3'
Свисток
Все, свисток на перерву! 1:0 для Руху після першого тайму!
45+1'
Небезпечний момент
М'яч у штрафному зрикошетив у руку Карасю. Гравці Руху акцентують на цьому увагу, але Пасхал пенальті не дав
45'
Інфо
2 хвилини компенсовано до першого тайму
44'
Пішло закидання у штрафну на Тарануху. Упав Ростислав у штрафній, сам упав. Намагався намалювати пенальті. Пощастило, що суддя жовту не виписав
43'
А ось Краснопір поки що непомітний. Абсолютно
42'
Кутовий
Кутовий для Оболоні. Спокійно знімають повітря захисники Руху
40'
Якась творча криза зараз в обох команд. Утім, для "Руху" така гра йде на користь
39'
А час іде. Потихеньку справа йде до завершення першого тайму
37'
Небезпечний момент
Ох, Тарануха проскочив Дідика, вивалювався на кіпера Руха, але затягнув з ударом! Але, суддя там фол в атаці побачив. Тарануха не протестує. Мабуть, все-таки підштовхував він суперника
34'
Володіє ініціативою Оболонь. Або це Рух не проти грати другим номером. Утім, загострень небагато
31'
Небезпечний момент
Момент у Оболоні! Після кутового м'яч другим темпом прийшов до Суханова, той на замаху прибрав захисника, і як же класно пробив! Але трохи мимо! Але момент прекрасний вийшов!
30'
А Черненко зі штрафного вирішив пробити метрів із 40-ка. Дуже нетчоно
29'
Суханова взяли в коробочку два гравці "Руху". Лікарі на полі
28'
Впав дещо темп гри. Багато боротьби, а от із гостротою - не дуже добре
26'
У Іващенка є претензії не тільки до суддів, а й до своїх гравців. Висловлює тренер пивоварів
23'
Ледвій класно ногою віддав на 50 метрів на Ляха, от тільки Ростислав нічого цікавого з цієї ситуації не придумав
21'
Тепер Оболоні потрібно активізуватися. Чи ні?
19'
Гоооол!!!
І Притула чітко та спокійно реалізує точку! 1:0 для Руха!
18'
Жовта картка
Жовта головному тренеру Оболоні
17'
Небезпечний момент
Кутовий для Руху. І це пенальті! Після метушні Осман дав по ногах Холоду! Тренерський штаб господарів матюкається в прямому ефірі!
15'
Осман проскочив двох суперників на фланзі, і Сич змушений фолити, щоб не пускати гравця в штрафну
14'
Приблизно рівна гра в останні хвилини. Може, з невеликою перевагою Оболоні
12'
А на трибунах делегація Зорі з тренерами на чолі. Луганчанам через тур грати з Рухом
11'
Знову Оболонь намагається пробитися флангом, але знову суддя свистить фол в атаці
9'
Мединський навісив із флангу, Тарануха виграв повітря і пробив головою, щоправда прямо в Ледвія
7'
Дідик помилився в боротьбі з Таранухою. Але суддя побачив там фол в атаці. Пощастило Руху
5'
Інфо
А Таллеса сьогодні немає, тому що "Рух" веде переговори щодо гравця із закордонним клубом. Така ось інформація
3'
Рух відповів комбінацією з ударом Ляха. Теж було цікаво, хоч і мимо
2'
І відразу Оболонь загострила - після навісу з флангу м'яч знайшов Тарануху, але форвард не дуже вдало обробив круглого
1'
Свисток
Матч розпочався!
Виходять команди на поле
Інфо
Запасні Руха: Ванівський, Квасниця, Габріель, Карабін, Семотюк, Товарницький
Інфо
Стартовий склад Руха: Ледвій, Холод, Дідик, Роман, Сич, Підгурський, Федор, Притула, Руніч, Лях, Краснопір
Інфо
Запасні Оболоні: Федорівський, Марченко, Блізніченко, Вітенчук, Козлов, Курко, Лях, Лящук, Чернов
Інфо
Стартовий склад Оболоні: Рибка, Мединський, Карась, Дубко, Осман, Мороз, Черненко, Суханов, Приймак, Груша, Тарануха
Рух свій матч 1-го туру з Поліссям не грав, а Оболонь зіграла внічию 2:2 з Колосом
Інфо
Гра розпочнеться о 13:00, судити матч буде Ігор Пасхал
Добрий день усім любителям українського футболу! UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн матчу 2-го туру УПЛ, в якому Оболонь прийме Рух
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 14:00 - Сьогодні Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен 0 Монако Монако 0 Завершено 13:15 - Сьогодні Спарта Спарта 0 Хераклес Хераклес 0 Завершено 22:30 - Вчора Порту Порту 3 Жил Вісенте Жил Вісенте 0 Завершено 22:15 - Вчора Наполі Наполі 0 Модена Модена 0 Завершено 22:00 - Вчора Істра Істра 2 Гориця Гориця 1

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 грн На сайт
2 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Оболонь - Рух 11.08.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Оболонь (Киев) та командою Рух (Львов) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Оболонь-Арена.

Дата проведення матчу: 11.08.2024
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Оболонь (Киев) та командою Рух (Львов):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Рух, тоді як команда Оболонь залишилася з поразкою . Зіткнення Оболонь та Рух у попередньому футбольному матчі 11.08.2024 закінчилось з такими результатами: 0:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Валерий Иващенко и Ponomarov, Vitaliy розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Оболонь - Рух можна подивитися 11.08.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Оболонь - Рух, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко

Попередній поєдинок команди Оболонь був зіграний проти Рух - 11.08.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рух.

Команда гостей

Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

Минулий матч команди Рух був зіграний проти Оболонь - 11.08.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рух.

Слідкуйте за результатами матчу Оболонь - Рух онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.