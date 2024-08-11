Оболонь - Рух онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Оболонь (Киев) та командою Рух (Львов) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Оболонь-Арена.
Дата проведення матчу: 11.08.2024
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь між командами Оболонь (Киев) та командою Рух (Львов):
Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Рух, тоді як команда Оболонь залишилася з поразкою . Зіткнення Оболонь та Рух у попередньому футбольному матчі 11.08.2024 закінчилось з такими результатами: 0:4 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Валерий Иващенко и Ponomarov, Vitaliy розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко
Попередній поєдинок команди Оболонь був зіграний проти Рух - 11.08.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рух.
Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев
Минулий матч команди Рух був зіграний проти Оболонь - 11.08.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рух.
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