Оболонь - Рух онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Оболонь - Рух 11.08.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Оболонь (Киев) та командою Рух (Львов) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Оболонь-Арена.

Дата проведення матчу: 11.08.2024

Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Оболонь (Киев) та командою Рух (Львов):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Рух, тоді як команда Оболонь залишилася з поразкою . Зіткнення Оболонь та Рух у попередньому футбольному матчі 11.08.2024 закінчилось з такими результатами: 0:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Валерий Иващенко и Ponomarov, Vitaliy розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Оболонь (Киев)

Рік заснування Оболонь (Киев): 2013

Країна: Украина

Тренер: Валерий Иващенко



Попередній поєдинок команди Оболонь був зіграний проти Рух - 11.08.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рух.

Команда гостей

Назва: Рух (Львов)

Рік заснування Рух (Львов): 2003

Країна: Украина

Тренер: Виталий Пономарев



Минулий матч команди Рух був зіграний проти Оболонь - 11.08.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рух.

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