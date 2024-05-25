Шахтар - Полісся онлайн трансляція матчу

Матч між командою Шахтар (Донецк) та командою Полісся (Житомир) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Олимпийский.
Дата проведення матчу: 11.08.2024
Час початку матчу: 18:00
Історія протистоянь між командами Шахтар (Донецк) та командою Полісся (Житомир):
Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Полісся, тоді як команда Шахтар залишилася з поразкою . Зіткнення Полісся та Шахтар у попередньому футбольному матчі 25.05.2024 закінчилось з таким рахунком: 2:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Марино Пушич и Ashur, Imad розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич
Попередній матч команди Шахтар був зіграний проти Ворскла - 04.08.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.
Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полесье (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Сергей Шищенко
Попередній матч команди Полісся був зіграний проти Олімпія - 01.08.2024, у рамках чемпіонату Ліга конференцій 2024/2025 та закінчився перемогою команди Олімпія.
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