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Шахтар - Полісся онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 11 серпня 2024, 18:00 - Олимпийский
Головний суддя: Shandor, Oleksandr
Рейтинг матчу:
Шахтар
Донецк
0 - 0
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21'
Полісся
Житомир
Хід матчу
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
43%
Нічия
27%
Полісся
30%
Цікаві факти
  • Last season's matches: 0-0 (FC Shakhtar Donetsk at home) and 2-0 (FC Polissya Zhytomyr at home).
  • FC Shakhtar Donetsk haven't lost in any of their last 10 home matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 1st half in 50% of their matches, FC Polissya Zhytomyr in 21% of their matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 50% of halftimes, FC Polissya Zhytomyr wins 21%.
  • The winner of their last meeting was FC Polissya Zhytomyr.
  • On their last meeting FC Polissya Zhytomyr won by 2 goals.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When FC Polissya Zhytomyr leads 0-1 away, they win in 87% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 0-1 home, they win 22% of their matches.
  • When FC Polissya Zhytomyr is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In Premier League, FC Polissya Zhytomyr has better performance than FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 1.96 goals when playing at home and FC Polissya Zhytomyr scores 1.29 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Шахтар
0
Перемог
2
Ігор
1
Перемог
Полісся
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.05.2024 - 15:30 Полісся 2 - 0 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2023/2024
24.11.2023 - 19:00 Шахтар 0 - 0 Завершено Полісся
Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.08.2024 - 15:30 Ворскла 0 - 5 Завершено Шахтар В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025
27.07.2024 - 20:05 Шахтар 2 - 2 Завершено Динамо Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025
26.07.2024 - 20:00 Шахтар 0 - 1 Завершено Динамо П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025
20.07.2024 - 15:00 Шахтар 0 - 1 Завершено Ипсвич Таун П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025
17.07.2024 - 19:33 Шахтар 1 - 0 Завершено Бешикташ В
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Останні матчі - Полісся
Ліга конференцій 2024/2025
01.08.2024 - 19:00 Полісся 1 - 2 Завершено Олімпія П
Ліга конференцій 2024/2025
25.07.2024 - 20:00 Олімпія 2 - 0 Завершено Полісся П
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.05.2024 - 15:30 Полісся 2 - 0 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2023/2024
19.05.2024 - 15:30 Металіст 1925 3 - 3 Завершено Полісся Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
13.05.2024 - 13:20 Кривбас 0 - 1 Завершено Полісся В
Показати більше
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
43%
Нічия
27%
Полісся
30%
Склади команд
Стартовий склад
  • 2
    Traore, Lassina Franck
    Форвард
  • 77
    Bondar, Valerii
  • 10
    Sudakov, Georgiy
    Півзахисник
  • 13
    Pedrinho Azevedo
    Захисник
  • 21
    Bondarenko, Artem
    Півзахисник
  • 22
    Микола Матвієнко
    Захисник
  • 26
    Konoplya, Yukhym
    Захисник
  • 30
    Claudino, Marlon Gomes
    Півзахисник
  • 31
    Riznyk, Dmytro
  • 37
    Kevin
  • 38
    Pedrinho
    Півзахисник
  • 7
    Олександр Назаренко
    Півзахисник
  • 8
    Руслан Бабенко
    Півзахисник
  • 11
    Олексій Гуцуляк
    Форвард
  • 15
    Богдан Михайличенко
    Півзахисник
  • 23
    Євген Волинець
    Воротар
  • 29
    Smoliakov, Artem Hennadiiovych
  • 34
    Vialle
    Захисник
  • 37
    Costa, Talles
    Півзахисник
  • 44
    Сергій Чоботенко
    Захисник
  • 77
    Kushnirenko, Bogdan
    Захисник
  • 90
    Paixao
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Марино Пушич
  • Ashur, Imad
Трансляція
21'
Господарі поля контролюють м'яч, але довести атаки до логічного завершення не можуть. Непогано обороняються футболісти "Полісся".
18'
Заміна
Вимушена заміна у гостей. Замість Кушніренка на полі з'явився Крушинський.
15'
Арбітри вирішили, що захисник "Шахтаря" не порушував правила, тому пенальті не було призначено.
13'
Небезпечний момент
VAR переглядав епізод боротьби Пайшао та Бондаря у штрафній.
9'
Бондаренко пробивав зі штрафного, але влучив у стінку. Першим на добиванні опинився Судаков, але він пробив повз ворота.
6'
Після шикарної передачі Матвієнка м'яч не зміг обробити Кевін. Перспективна атака завершилася нічим.
4'
Дочекалися першого удару по воротам. М'яч після удару Кушніренка пролетів повз дальній кут.
2'
На перших хвилинах гості намагаються більше контролювати м'яч, але поки що без просування вперед.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
"Полісся" (запасні): Поспєлов, Кудрик, Шастал, Брістріч, Крушинський, Лєднєв, Мустафаєв, Майсурадзе, Мауана, Авраменко, Матіч
Інфо
"Полісся" (стартовий склад): Волинець - Смоляков, Чоботенко, Далстелла, Михайліченко - Бабенко, Талес, Кушніренко - Назаренко, Пайшао, Гуцуляк
Інфо
"Шахтар" (запасні): Фесюн, Франьїч, Степаненко, Егіналду,Тобіас, Грам, Глущенко, Швед, Сікан, Азаров, Назарина, Невертон
Інфо
"Шахтар" (стартовий склад): Різник - Конопля, Бондар, Матвієнко, Енріке - Марлон, Бондаренко, Судаков - Педріньйо, Траоре, Кевін
Інфо
"Шахтар" тиждень тому розгромив "Ворсклу" (5:0), а "Полісся" перший тур пропускало через участь у єврокубках. У минулому сезоні "гірники" в УПЛ двічі не змогли переграти житомирський колектив.
Вітаємо всіх прихильників українського футболу і запрошуємо на текстову трансляцію матчу другого туру УПЛ між "Шахтарем" та "Поліссям". Центральна гра туру розпочнеться о 18:00.
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Анонс матчу Шахтар - Полісся 11.08.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Шахтар (Донецк) та командою Полісся (Житомир) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 11.08.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Шахтар (Донецк) та командою Полісся (Житомир):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Полісся, тоді як команда Шахтар залишилася з поразкою . Зіткнення Полісся та Шахтар у попередньому футбольному матчі 25.05.2024 закінчилось з таким рахунком: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Марино Пушич и Ashur, Imad розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шахтар - Полісся можна подивитися 11.08.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Шахтар - Полісся, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Попередній матч команди Шахтар був зіграний проти Ворскла - 04.08.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полесье (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Сергей Шищенко

Попередній матч команди Полісся був зіграний проти Олімпія - 01.08.2024, у рамках чемпіонату Ліга конференцій 2024/2025 та закінчився перемогою команди Олімпія.

Слідкуйте за результатами матчу Шахтар - Полісся онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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