Карпати - Кривбас онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Карпати - Кривбас 11.08.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Карпати (Львов) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Украина.

Дата проведення матчу: 11.08.2024

Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Карпати (Львов) та командою Кривбас (Кривой Рог):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди Карпати, тоді як команда Кривбас залишилася з поразкою . Зіткнення Кривбас та Карпати у попередньому футбольному матчі 09.07.2023 закінчилось з такими результатами: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Карпати (Львов)

Рік заснування Карпати (Львов): 2021

Країна: Украина



Минулий поєдинок команди Карпати був зіграний проти Верес - 03.08.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Кривбас (Кривой Рог)

Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925

Країна: Украина

Тренер: Юрий Вернидуб



Минулий матч команди Кривбас був зіграний проти Вікторія - 08.08.2024, у рамках чемпіонату Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Вікторія.

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