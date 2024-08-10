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Карпати - Кривбас онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 11 серпня 2024, 15:30 - Украина
Рейтинг матчу:
Карпати
Львов
До початку
00 : 00 : 00
Кривбас
Кривой Рог
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Карпати
28%
Нічия
31%
Кривбас
41%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Karpaty Lviv and FC Kryvbas Kriviy Rih is 1-1. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 7 meetings with Karpaty Lviv playing at home, Karpaty Lviv have won 5 times, there have been 1 draws while FC Kryvbas Kriviy Rih have won 1 times. The goal difference is 17-4 in favour of Karpaty Lviv.
  • During the last 14 meetings, Karpaty Lviv have won 7 times, there have been 4 draws while FC Kryvbas Kriviy Rih have won 3 times. The goal difference is 24-13 in favour of Karpaty Lviv.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih's last away win against Karpaty Lviv was in 2010.
  • When playing at home, Karpaty Lviv have not lost to FC Kryvbas Kriviy Rih in their last 3 encounters.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • Karpaty Lviv wins 1st half in 42% of their matches, FC Kryvbas Kriviy Rih in 47% of their matches.
  • Karpaty Lviv wins 42% of halftimes, FC Kryvbas Kriviy Rih wins 47%.
  • The winner of their last meeting was FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • On their last meeting FC Kryvbas Kriviy Rih won by 1 goals.
  • When Karpaty Lviv leads 1-0 at home, they win in 77% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 0-1 away, they win in 69% of their matches.
  • When Karpaty Lviv is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 1-0 away, they win 40% of their matches.
  • Karpaty Lviv have lost just 1 of their last 5 games against FC Kryvbas Kriviy Rih (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Karpaty Lviv won 3, FC Kryvbas Kriviy Rih won 1, 1 draws.
  • Karpaty Lviv have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have won just 1 of their last 5 Premier League games against Karpaty Lviv.
  • Karpaty Lviv scores 2.6 goals in a match against FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1 goals against Karpaty Lviv (on average).
  • Average number of goals in meetings between Karpaty Lviv and FC Kryvbas Kriviy Rih is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Karpaty Lviv and FC Kryvbas Kriviy Rih is 1.8.
  • Both teams lost their last match.
  • Karpaty Lviv scores 2.25 goals when playing at home and FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.79 goals when playing away (on average).
  • FC Kryvbas Kriviy Rih's performance of the last 5 matches is better than Karpaty Lviv's.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Карпати
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Кривбас
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
09.07.2023 - 18:00 Кривбас 0 - 1 Завершено Карпати
Останні матчі - Карпати
Прем'єр-ліга 2024/2025
03.08.2024 - 15:30 Верес 0 - 0 Завершено Карпати Н
Перша ліга України 2023/2024
24.05.2024 - 13:00 Інгулець 2 - 1 Завершено Карпати П
Перша ліга України 2023/2024
18.05.2024 - 13:00 Карпати 3 - 3 Завершено Лівий Берег Н
Перша ліга України 2023/2024
11.05.2024 - 13:00 ФСК Маріуполь 1 - 2 Завершено Карпати В
Перша ліга України 2025
03.05.2024 - 13:15 Вікторія 0 - 0 Завершено Карпати Н
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Останні матчі - Кривбас
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
08.08.2024 - 21:00 Кривбас 1 - 2 Завершено Вікторія П
Прем'єр-ліга 2024/2025
03.08.2024 - 18:00 Кривбас 1 - 0 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.05.2024 - 15:30 Кривбас 3 - 0 Завершено ФК Минай В
Прем'єр-ліга 2023/2024
18.05.2024 - 15:30 Динамо 3 - 1 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2023/2024
13.05.2024 - 13:20 Кривбас 0 - 1 Завершено Полісся П
Показати більше
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Карпати
28%
Нічия
31%
Кривбас
41%
Трансляція
Інфо
Арбітр матчу: Олексій Деревінський. Арбітр VAR: Михайло Райда
Головний тренер Кривбасу: Юрій Вернидуб
На лаві запасних: Хома, Маханьков, Дібанго, Понєдєльнік, Приходько, Бізімана, Аморозо, Соса, Микитишин, По Жан, Прінс, Снурніцин
Інфо
Стартовий склад Кривбаса: Кліщук - Драмбаєв, Стецьков, Романчук, Бандейра - Вакулко - Хомченовський, Луньов, Твердохліб, Кузик - Кожушко
Головний тренер Карпат: Владислав Лупашко
На лаві запасних: Кінарейкін, Тлумак, Рябов, Кузик, Очеретько, Векляк, Сидун, Катрич, Домчак, Занетті, Саків, Жан
Інфо
Стартовий склад Карпат: Кемкін - Мірошніченко, Адамюк, Бабогло, Полегенько - Альварес, Клименко, Чачуа, Шах, Підлепенець - Іґор Невес
Нагадаємо, що у матчі першого туру Карпати на виїзді розписали нульову нічию з Вересом і наразі займають дев'яту сходинку турнірної таблиці. Кривбас мінімально здолав Чорноморець на своєму полі і перед початком матчу займає п'яте місце
Матч пройде у Львові на стадіоні "Україна" та розпочнеться о 15:30
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу другого туру Української Прем'єр-ліги, в якому Карпати приймуть у гостях Кривбас
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Останні матчі
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Анонс матчу Карпати - Кривбас 11.08.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Карпати (Львов) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Украина.

Дата проведення матчу: 11.08.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Карпати (Львов) та командою Кривбас (Кривой Рог):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди Карпати, тоді як команда Кривбас залишилася з поразкою . Зіткнення Кривбас та Карпати у попередньому футбольному матчі 09.07.2023 закінчилось з такими результатами: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Карпати (Львов)
Рік заснування Карпати (Львов): 2021
Країна: Украина

Минулий поєдинок команди Карпати був зіграний проти Верес - 03.08.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Минулий матч команди Кривбас був зіграний проти Вікторія - 08.08.2024, у рамках чемпіонату Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Вікторія.

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