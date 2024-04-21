ЛНЗ - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Матч між командою ЛНЗ (Черкассы) та командою ФК Олександрія (Александрия) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Центральный стадион.
Дата проведення матчу: 12.08.2024
Час початку матчу: 15:30
Історія протистоянь між командами ЛНЗ (Черкассы) та командою ФК Олександрія (Александрия):
Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди ЛНЗ, тоді як команда ФК Олександрія залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Олександрія та ЛНЗ у попередньому футбольному матчі 21.04.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Andres Carrasco и Руслан Ротань розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: ЛНЗ (Черкассы)
Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб
Попередній поєдинок команди ЛНЗ був зіграний проти Лівий Берег - 04.08.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ЛНЗ.
Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Александрия (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань
Попередній поєдинок команди ФК Олександрія був зіграний проти Оболонь - 25.05.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.
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