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ЛНЗ - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 12 серпня 2024, 15:30 - Центральный стадион
Головний суддя: Reznikov, Denys
Рейтинг матчу:
ЛНЗ
Черкассы
0 - 0
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перерыв
ФК Олександрія
Александрия
Хід матчу
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
ЛНЗ
32%
Нічия
29%
ФК Олександрія
38%
Цікаві факти
  • Last season's matches: 0-0 (LNZ Cherkasy at home) and 1-2 (FC Oleksandriya at home).
  • LNZ Cherkasy have a winning streak of 4 matches.
  • LNZ Cherkasy have won 3 home matches in a row.
  • FC Oleksandriya haven't lost in their last 5 games.
  • LNZ Cherkasy wins 1st half in 14% of their matches, FC Oleksandriya in 12% of their matches.
  • LNZ Cherkasy wins 14% of halftimes, FC Oleksandriya wins 12%.
  • The winner of their last meeting was LNZ Cherkasy.
  • On their last meeting LNZ Cherkasy won by 1 goals.
  • When LNZ Cherkasy leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When FC Oleksandriya leads 0-1 away, they win in 42% of their matches.
  • When LNZ Cherkasy is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When FC Oleksandriya is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, LNZ Cherkasy has better performance than FC Oleksandriya.
  • LNZ Cherkasy's performance of the last 5 matches is better than FC Oleksandriya's.
  • In the last 3 meetings LNZ Cherkasy won 1, FC Oleksandriya won 1, 1 draws.
  • LNZ Cherkasy scores 1 goals in a match against FC Oleksandriya and FC Oleksandriya scores 2 goals against LNZ Cherkasy (on average).
  • Average number of goals in meetings between LNZ Cherkasy and FC Oleksandriya is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between LNZ Cherkasy and FC Oleksandriya is 2.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • LNZ Cherkasy scores 1 goals when playing at home and FC Oleksandriya scores 1.06 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
ЛНЗ
1
Перемог
3
Ігор
1
Перемог
ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2023/2024
21.04.2024 - 15:30 ФК Олександрія 1 - 2 Завершено ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2023/2024
07.10.2023 - 16:20 ЛНЗ 0 - 0 Завершено ФК Олександрія
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
23.07.2023 - 17:00 ФК Олександрія 5 - 1 Завершено ЛНЗ
Останні матчі - ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.08.2024 - 13:00 ЛНЗ 1 - 0 Завершено Лівий Берег В
Прем'єр-ліга 2023/2024
24.05.2024 - 15:30 ЛНЗ 1 - 0 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2023/2024
19.05.2024 - 13:00 ЛНЗ 2 - 1 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2023/2024
13.05.2024 - 16:54 Колос 1 - 3 Завершено ЛНЗ В
Прем'єр-ліга 2023/2024
04.05.2024 - 15:48 Оболонь 1 - 0 Завершено ЛНЗ П
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Останні матчі - ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.05.2024 - 15:30 Оболонь 0 - 3 Завершено ФК Олександрія В
Прем'єр-ліга 2023/2024
19.05.2024 - 15:30 Верес 2 - 2 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.05.2024 - 13:00 ФК Олександрія 1 - 0 Завершено СК Дніпро-1 В
Прем'єр-ліга 2023/2024
04.05.2024 - 13:00 ФК Олександрія 2 - 2 Завершено Рух Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.04.2024 - 15:30 Колос 0 - 0 Завершено ФК Олександрія Н
Показати більше
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
ЛНЗ
32%
Нічия
29%
ФК Олександрія
38%
Склади команд
Стартовий склад
  • 21
    Kucherenko, Yevhenii
    Воротар
  • 33
    Putrya, Ilya
    Півзахисник
  • 5
    Salihu, Hajdin
    Захисник
  • 4
    Dajko, Ajdi
    Захисник
  • 11
    Геннадій Пасіч
    Півзахисник
  • 8
    Bar Arad
    Півзахисник
  • 15
    Jashari, Muharrem
    Півзахисник
  • 1
    Thill, Olivier
    Півзахисник
  • 16
    Денис Олійник
    Півзахисник
  • 90
    Assinor, Mark
    Форвард
  • 7
    Soares, Eynel
    Півзахисник
  • 11
    Shulianskyi, Artem
    Півзахисник
  • 9
    Олександр Філіпов
    Форвард
  • 33
    Bezerra, Juan Alvina
    Форвард
  • 71
    Shostak, Denys
    Півзахисник
  • 6
    Кирило Ковалець
    Півзахисник
  • 5
    Volodymyrovych, Ivan Kalyuzhny
  • 24
    Martinyuk, Oleksandr
    Захисник
  • 31
    Артем Шабанов
    Захисник
  • 30
    Юрій Копіна
    Півзахисник
  • 4
    Микита Кравченко
    Півзахисник
  • 44
    Yermakov, Georgiy
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Andres Carrasco
  • Руслан Ротань
Трансляція
Свисток
Ідемо на перерву. 0:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+2'
Кравченко із стандарту з лівого флангу подав до центру штрафного, де не вийшов удар головою в Ковальця.
45'
Інфо
Наступний потрійний свисток арбітра прозвучить щонайменше через 3 хв.
44'
Офсайд
Офсайд був у Філіппова під час закидання до правого флангу штрафного, тож удар повз дальню стійку сенсу не мав.
42'
Офсайд
Піймали в офсайд Шулянського під час передачі на лівий фланг атаки.
40'
Небезпечний момент
Пасіч ударом із лівого флангу штрафного в ближній не змусив капітулювати Єрмакова.
38'
Небезпечний момент
Удар через себе від Шулянського завершив на дальньому боці штрафного подачу з правого флангу, але м'яч полетів до Ковальця, а від його голови — до рук воротаря.
36'
Небезпечний момент
Ассінор головою пробивав на завершення подачі з правого флангу від Олйника, але Єрмаков зловив м'яч.
34'
Щось із правим коліном у Путрі.
32'
Небезпечний момент
Олійник низом із лівого флангу штрафного з передачі Ассінора покотив м'яч у дальній кут, але захисник не дав статись голу на лінії.
30'
Саліху на чужій половині атакував із фолом Філіппов.
27'
Олійник двічі поспіль виконав невдалу подачу з лівого флангу.
25'
Копина від центральної лінії запустив закидання до чужого штрафного в руки Кучеренку.
23'
Кучеренко під тиском Філіппова в штрафному вибив м'яч у аут.
21'
Кравченко потужно пробив у стінку із штрафного в зоні перед чужими володіннями.
19'
Ейнел важко підвівся на ноги після боротьби проти Ковальця.
17'
Над воротами закрутив удар із лівого флангу штрафного Ейнел.
15'
Небезпечний момент
Яшарі перехопив м'яч на правому фланзі атаки, змістився, після чого пробив із центру здалеку над воротами.
13'
Не надто жваво залишають команди центр поля.
11'
Яшарі пропустив під ногою пас Тілля на правий фланг штрафного.
8'
Небезпечний момент
Шулянський зупинив на дальньому боці штрафного простріл із правого флангу від Безерри, але пробив абияк.
7'
Ривок Шулянського через лівого фланг атаки завершився передачею до рук воротаря.
5'
Гості почали виходити до контратак.
3'
Багато помилок від Олександрії вже за цей відтинок часу.
1'
ЛНЗ побіг атакувати з перших хвилин.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому турі ЛНЗ обіграв Лівий берег (1:0).
Запасні: Шевченко, Костишин, Мишньов, Базаєв, Логінов, Плакса, Ващенко, Скорко, Кампуш, Авагімян, Смирний, Погорілий.
Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Копина, Шабанов, Мартинюк — Ковалець, Калюжний, Шостак — Беззера, Філіппов, Шулянський.
Запасні: Пеньков, Самойленко, Стасюк, Муравський, Бойко, Молло, Наумець, Ангелов, Норенков.
ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Саліху, Дайко, Г. Пасіч — Яшарі, Бар, Тілль — Олійник, Ассінор, Ейнел.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Денис Резніков (Кам'янське, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 2-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Центральний (Черкаси, Україна) зіграють черкаський ЛНЗ та Олександрія.
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Анонс матчу ЛНЗ - ФК Олександрія 12.08.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою ЛНЗ (Черкассы) та командою ФК Олександрія (Александрия) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Центральный стадион.

Дата проведення матчу: 12.08.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами ЛНЗ (Черкассы) та командою ФК Олександрія (Александрия):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди ЛНЗ, тоді як команда ФК Олександрія залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Олександрія та ЛНЗ у попередньому футбольному матчі 21.04.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Andres Carrasco и Руслан Ротань розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ЛНЗ - ФК Олександрія можна подивитися 12.08.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ЛНЗ - ФК Олександрія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ЛНЗ (Черкассы)
Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Попередній поєдинок команди ЛНЗ був зіграний проти Лівий Берег - 04.08.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ЛНЗ.

Команда гостей

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Александрия (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Попередній поєдинок команди ФК Олександрія був зіграний проти Оболонь - 25.05.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

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