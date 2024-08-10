Колос - Інгулець онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Колос (Ковалевка) та командою Інгулець (Петрово) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Колос.
Дата проведення матчу: 10.08.2024
Час початку матчу: 18:00
Історія протистоянь між Колос (Ковалевка) та командою Інгулець (Петрово):
Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Колос, тоді як команда Інгулець залишилася з поразкою . Зіткнення Інгулець та Колос у попередньому футбольному матчі 14.04.2023 закінчилось з таким рахунком: 0:1 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Александр Постеев и Василий Кобин розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк
Попередній матч команди Колос був зіграний проти Оболонь - 04.08.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Ингулец (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец
Минулий матч команди Інгулець був зіграний проти Зоря - 04.08.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Зоря.
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