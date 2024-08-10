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Колос - Інгулець онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 10 серпня 2024, 18:00 - Колос
Головний суддя: Afanasev, Oleksandr
Рейтинг матчу:
Колос
Ковалевка
0 - 0
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перерыв
Інгулець
Петрово
Хід матчу
41' Микита Бурда
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Колос
28%
Нічия
31%
Інгулець
41%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Kolos Kovalivka and FC Ingulets Petrove when Kolos Kovalivka is playing at home is 0-0. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Kolos Kovalivka and FC Ingulets Petrove is 0-0. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 5 meetings with Kolos Kovalivka playing at home, Kolos Kovalivka have won 1 times, there have been 4 draws while FC Ingulets Petrove have won 0 times. The goal difference is 3-2 in favour of Kolos Kovalivka.
  • During the last 12 meetings, Kolos Kovalivka have won 4 times, there have been 6 draws while FC Ingulets Petrove have won 2 times. The goal difference is 7-7 in favour of Kolos Kovalivka.
  • Kolos Kovalivka's last home win against FC Ingulets Petrove was in 2017.
  • Kolos Kovalivka have played 7 home matches in a row without winning.
  • FC Ingulets Petrove have a winning streak of 7 matches.
  • FC Ingulets Petrove have a winning streak of 3 matches away from home.
  • When playing at home, Kolos Kovalivka have not lost to FC Ingulets Petrove in their last 5 encounters.
  • FC Ingulets Petrove have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Kolos Kovalivka wins 1st half in 19% of their matches, FC Ingulets Petrove in 46% of their matches.
  • Kolos Kovalivka wins 19% of halftimes, FC Ingulets Petrove wins 46%.
  • The winner of their last meeting was Kolos Kovalivka.
  • On their last meeting Kolos Kovalivka won by 1 goals.
  • When Kolos Kovalivka leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove leads 0-1 away, they win in 87% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • FC Ingulets Petrove's performance of the last 5 matches is better than Kolos Kovalivka's.
  • Kolos Kovalivka have lost just 0 of their last 5 games against FC Ingulets Petrove (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Kolos Kovalivka won 2, FC Ingulets Petrove won 0, 3 draws.
  • Kolos Kovalivka have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Ingulets Petrove.
  • FC Ingulets Petrove have won just 0 of their last 5 Premier League games against Kolos Kovalivka.
  • Kolos Kovalivka scores 0.6 goals in a match against FC Ingulets Petrove and FC Ingulets Petrove scores 0 goals against Kolos Kovalivka (on average).
  • Average number of goals in meetings between Kolos Kovalivka and FC Ingulets Petrove is 0.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Kolos Kovalivka and FC Ingulets Petrove is 0.4.
  • Kolos Kovalivka scores 0.47 goals when playing at home and FC Ingulets Petrove scores 1.5 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Колос
4
Перемог
13
Ігор
3
Перемог
Інгулець
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.04.2023 - 14:00 Інгулець 0 - 1 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2022/2023
07.10.2022 - 17:00 Колос 0 - 0 Завершено Інгулець
Прем'єр-ліга 2021/2022
18.09.2021 - 14:00 Інгулець 0 - 2 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2020/2021
07.03.2021 - 19:30 Інгулець 0 - 0 Завершено Колос
Останні матчі - Колос
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.08.2024 - 15:30 Оболонь 2 - 2 Завершено Колос Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.05.2024 - 15:30 Зоря 0 - 1 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2023/2024
19.05.2024 - 15:30 ФК Минай 3 - 2 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2023/2024
13.05.2024 - 16:54 Колос 1 - 3 Завершено ЛНЗ П
Прем'єр-ліга 2023/2024
09.05.2024 - 16:05 Колос 0 - 1 Завершено Зоря П
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Останні матчі - Інгулець
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.08.2024 - 18:00 Зоря 2 - 1 Завершено Інгулець П
Перша ліга України 2023/2024
24.05.2024 - 13:00 Інгулець 2 - 1 Завершено Карпати В
Перша ліга України 2023/2024
18.05.2024 - 13:00 Епіцентр 1 - 3 Завершено Інгулець В
Перша ліга України 2023/2024
10.05.2024 - 14:00 Інгулець 3 - 0 Завершено Агробізнес В
Перша ліга України 2025
04.05.2024 - 14:00 Кудрівка-Нива 0 - 3 Завершено Інгулець В
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Головні події
Микита Бурда
41'
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Колос
28%
Нічия
31%
Інгулець
41%
Склади команд
Стартовий склад
  • 5
    Валерій Бондаренко
    Захисник
  • 6
    Микита Бурда
    Захисник
    41
  • 8
    Veleten, Vladyslav
    Півзахисник
  • 9
    Андрій Цуріков
    Півзахисник
  • 10
    Павло Оріховський
    Півзахисник
  • 17
    Salabay, Anton Alexandrovich
  • 20
    Gagnidze, Nika
    Півзахисник
  • 21
    Ігор Харатін
    Півзахисник
  • 27
    Валерій Лучкевич
    Захисник
  • 31
    Vladyslavovich, Pakholiuk Ivan
    Воротар
  • 77
    Alefirenko, Daniil
    Півзахисник
  • 2
    Станіслав-Нурі Малюк
    Захисник
  • 4
    Dubiley, Vitaly
    Захисник
  • 8
    Олександр П'ятов
    Півзахисник
  • 10
    Олександр Козак
    Півзахисник
  • 11
    Bogunov, Yaroslav
  • 12
    Олексій Паламарчук
    Воротар
  • 20
    Volokhatyi, Roman Andreevich
    Півзахисник
  • 22
    Belotserkovets, Vladimir
    Півзахисник
  • 23
    Shershen, Mykhaylo
    Захисник
  • 32
    Сергій Петько
    Півзахисник
  • 91
    Melnychuk, Maksym
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Александр Постеев
  • Василий Кобин
Статистика матчу
1
ЖК
Трансляція
45+3'
Свисток
Перерва.
45+1'
Інфо
Додано 2 хвилини.
41'
Жовта картка
Бурда втратив мʼяч на рівному місці та порушив правила, щоб виправити ситуацію.
39'
Небезпечний момент
Який же сильний сейв здійснив Пахолюк! Волохатий розстрілював ворота з меж штрафного, але кіпер Колоса прочитав епізод, заздалегідь почав зміщуватися правіше та дістав мʼяч із верхнього кута.
35'
Козак завдяки вдалому відскоку від захисника увійшов до карного та намагався з лівої вразити ближній кут. Як слід не влучив по мʼячу. Зрозуміло, що це не було небезпечно.
32'
Серйозна активізація від Інгульця, схоже, стала неочікуваністю для Колоса. Все більше входжень до штрафного, проблеми починаються на етапі останнього пасу/удару.
29'
Небезпечний момент
Ще один шанс у Інгульця! Білоцерковець продемонстрував відмінний перший дотик і швидкість, прострілив від лицьової в центр, але його партнер пролетів повз мʼяч.
27'
Дуже непогану контратаку провели гості, але на фінальному етапі вона загальмувала. Закінчилося все неточним ударом Богунова.
24'
Лучкевич своєю активністю заробив кутовий, який завершився ударом головою від Гагнідзе. Без особливої загрози воротам.
21'
Велетень на швидкості увійшов до штрафного та виконав м’який навіс на Салабая. Центрфорвард Колоса намагався в падінні завдати удару, але зміг лише злегка зачепити мʼяч.
16'
Офсайд
Довго дивилися відео, у підсумку зафіксували офсайд. Він був перед тим, як Паламарчук влетів у ногу Велетня.
13'
Небезпечний момент
Атака продолжилась и Цуриков мог забивать слета, воспользовавшись подачей на дальнюю штангу, но не попал в створ.
12'
Класна індивідуальна дія від Лучкевича — і одразу небезпечний штрафний. Зі стандарту виникла перша гострота. Інгулець відбився, але будуть переглядати епізод на предмет порушення правил.
10'
Не вражає Колос у позиційній атаці. Простір є, не вистачає якості, щоб ним скористатися.
4'
Колос контролює мʼяч 80% часу, якщо не більше. Контратак від Інгульця ми поки не бачили.
1'
Свисток
Матч розпочався.
У першому турі Колос на останніх хвилинах врятував нічию з Оболонню, а Інгулець навпаки поступився Зорі в компенсований час.
Інфо
Арбітр — Олександр Афанасьєв.
Запасні: Горох (в), Мисак (в), Безбородько, Демченко, Криворучко, Кукош, Паулаускас, Поправка, Топалов, Третяков.
Інфо
Стартовий склад Колос: Пахолюк — Цуріков, Бондаренко, Бурда, Лучкевич — Харатін, Гагнідзе, Оріховський — Алефіренко, Салабай, Велетень. Головний тренер — Олександр Поздєєв.
Запасні: Жилкін (в), Вілівальд, Лосенко, Лісняк, Мисик, Могильний, Пушкарьов, Резепов, Сидоренко, Чабан.
Інфо
Стартовий склад Інгульця: Паламарчук — Мельничук, Малиш, Петько, Шершень, Дубілей — Богунов, Пʼятов, Волохатий, Білоцерковець — Козак. Головний тренер — Василь Кобін.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 2-го туру УПЛ Колос – Інгулець.
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Анонс матчу Колос - Інгулець 10.08.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Колос (Ковалевка) та командою Інгулець (Петрово) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Колос.

Дата проведення матчу: 10.08.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Колос (Ковалевка) та командою Інгулець (Петрово):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Колос, тоді як команда Інгулець залишилася з поразкою . Зіткнення Інгулець та Колос у попередньому футбольному матчі 14.04.2023 закінчилось з таким рахунком: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Александр Постеев и Василий Кобин розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Попередній матч команди Колос був зіграний проти Оболонь - 04.08.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Ингулец (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец

Минулий матч команди Інгулець був зіграний проти Зоря - 04.08.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Зоря.

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