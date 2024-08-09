Манчестер Сіті - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Манчестер Сіті" - "Манчестер Юнайтед" 10.08.2024, Суперкубок Англії

Протистояння між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках турніру по футболу: Суперкубок Англії 2024 , матч пройде на стадіоні Уэмбли.

Дата проведення матчу: 10.08.2024

Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Юнайтед", тоді як команда "Манчестер Сіті" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 25.05.2024 закінчилось з рахунком: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880

Країна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Попередній матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 25.05.2024, у рамках турніру Кубок Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878

Країна: Англия

Тренер: Эрик тен Хаг



Попередній поєдинок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 25.05.2024, у рамках чемпіонату Кубок Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

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