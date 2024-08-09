  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Манчестер Сіті - Манчестер Юнайтед Дивитися онлайн
У тренді

Манчестер Сіті - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Суперкубок Англії - 10 серпня 2024, 17:00 - Уэмбли
Рейтинг матчу:
Манчестер Сіті
Манчестер
До початку
00 : 00 : 00
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
30%
Нічия
21%
Манчестер Юнайтед
48%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester City and Manchester United when Manchester City is playing at home is 0-1. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Manchester City and Manchester United is 0-1. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 29 meetings with Manchester City playing at home, Manchester City have won 12 times, there have been 2 draws while Manchester United have won 15 times. The goal difference is 46-41 in favour of Manchester City.
  • During the last 65 meetings, Manchester City have won 25 times, there have been 8 draws while Manchester United have won 32 times. The goal difference is 96-96 in favour of Manchester City.
  • Manchester City have lost 4 matches in a row.
  • Manchester City have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Manchester City have scored at least one goal for 17 consecutive matches.
  • Manchester City wins 1st half in 51% of their matches, Manchester United in 31% of their matches.
  • Manchester City wins 51% of halftimes, Manchester United wins 31%.
  • The winner of their last meeting was Manchester United.
  • On their last meeting Manchester United won by 1 goals.
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 86% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 73% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 40% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than Manchester City's.
  • In the last 5 meetings Manchester City won 3, Manchester United won 2, 0 draws.
  • Manchester City scores 2 goals in a match against Manchester United and Manchester United scores 1.2 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and Manchester United is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and Manchester United is 1.2.
  • Manchester City scores 2.58 goals when playing at home and Manchester United scores 1.67 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
17
Перемог
32
Ігор
11
Перемог
Манчестер Юнайтед
Кубок Англії 2023/2024
25.05.2024 - 17:00 Манчестер Сіті 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.03.2024 - 17:30 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
29.10.2023 - 17:30 Манчестер Юнайтед 0 - 3 Завершено Манчестер Сіті
Кубок Англії 2022/2023
03.06.2023 - 17:00 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Останні матчі - Манчестер Сіті
Кубок Англії 2023/2024
25.05.2024 - 17:00 Манчестер Сіті 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.05.2024 - 18:00 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
14.05.2024 - 22:00 Тоттенхем 0 - 2 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.05.2024 - 14:30 Фулгем 0 - 4 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.05.2024 - 19:30 Манчестер Сіті 5 - 1 Завершено Вулверхемптон В
Показати більше
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Кубок Англії 2023/2024
25.05.2024 - 17:00 Манчестер Сіті 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.05.2024 - 18:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 0 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
15.05.2024 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 2 Завершено Ньюкасл В
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.05.2024 - 18:30 Манчестер Юнайтед 0 - 1 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.05.2024 - 22:00 Крістал Пелес 4 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед П
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
30%
Нічия
21%
Манчестер Юнайтед
48%
Трансляція
Інфо
Заміни: Байіндір, Коллер, Еріксен, Мактоміней, Пеллістрі, Антоні, Гарначо, Санчо, Зіркзее
Інфо
"МЮ": 24. Онана, 5. Магуайр, 6. Мартінес, 7. Маунт, 8. Фернандеш, 10. Рашфорд, 16. Амад, 18. Каземіро, 20. Далот, 35. Еванс, 37. Мейну
Інфо
Заміни: Ортега, Карсон, Філліпс, Аке, Де Брюйне, Б. Сілва, Савіньо, Нуньєс, Каборе
Інфо
"Ман Сіті": 31. Едерсон, 82. Льюїс, 25. Аканджі, 3. Діаш (к), 24. Гвардіол, 8. Ковачич, 75. О`Райлі, 87. Макаті, 52. Бобб, 11. Доку, 9. Голанд
Інфо
Добрий день, пані та панове! В Англії стартує футбольний сезон, кампанія розпочнеться битвою Манчестера.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 14:00 - Сьогодні Локомотив Локомотив 2 Ворскла-2 Ворскла-2 3 Завершено 22:15 - Вчора Спортинг Спортинг 3 Rio Ave Rio Ave 1 Завершено 22:15 - Вчора Монца Монца 0 Зюйдтіроль Зюйдтіроль 0 Завершено 22:00 - Вчора Барнсли Барнсли 1 Мансфілд Таун Мансфілд Таун 2 Завершено 22:00 - Вчора Блекберн Роверс Блекберн Роверс 4 Derby County Derby County 2

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 грн На сайт
2 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу "Манчестер Сіті" - "Манчестер Юнайтед" 10.08.2024, Суперкубок Англії

Протистояння між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках турніру по футболу: Суперкубок Англії 2024 , матч пройде на стадіоні Уэмбли.

Дата проведення матчу: 10.08.2024
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Юнайтед", тоді як команда "Манчестер Сіті" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 25.05.2024 закінчилось з рахунком: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 10.08.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Суперкубок Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Попередній матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 25.05.2024, у рамках турніру Кубок Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Попередній поєдинок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 25.05.2024, у рамках чемпіонату Кубок Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Сіті" - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Суперкубок Англії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.