Шахтар - Бачка Топола онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Шахтар - Бачка Топола 11.07.2024, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

Поєдинок між командою Шахтар (Донецк) та командою Бачка Топола проходитиме в рамках турніру по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025 .

Дата проведення матчу: 11.07.2024

Час початку матчу: 18:30

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)

Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936

Країна: Украина

Тренер: Маріно Пушич



Минулий матч команди Шахтар був зіграний проти Хайдук - 06.07.2024, у рамках турніру Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Бачка Топола



Минулий поєдинок команди Бачка Топола був зіграний проти - 14.12.2023, у рамках чемпіонату Ліга Європи УЄФА 2025 та закінчився перемогою команди .

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