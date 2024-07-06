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Шахтар - Бачка Топола онлайн трансляція матчу

Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ - 11 липня 2024, 18:30
Рейтинг матчу:
Шахтар
Донецк
До початку
00 : 00 : 00
Бачка Топола
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
39%
Нічия
36%
Бачка Топола
25%
Останні матчі - Шахтар
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025
06.07.2024 - 19:30 Шахтар 1 - 1 Завершено Хайдук Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025
29.06.2024 - 18:30 Шахтар 4 - 1 Завершено Сараєво В
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.05.2024 - 15:30 Полісся 2 - 0 Завершено Шахтар П
Кубок України 2023/2024
15.05.2024 - 19:00 Ворскла 1 - 2 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2023/2024
11.05.2024 - 18:00 Шахтар 1 - 0 Завершено Динамо В
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Останні матчі - Бачка Топола
Ліга Європи УЄФА 2025
14.12.2023 - 22:00 Olympiakos Volou 1937 5 - 2 Завершено Бачка Топола П
Ліга Європи УЄФА 2019/2020
17.09.2020 - 22:00 Бачка Топола 6 - 7 Завершено Стяуа П
Ліга Європи УЄФА 2019/2020
27.08.2020 - 20:45 КС Петрокаб 0 - 2 Завершено Бачка Топола В
Клубні товариські матчі 2019/2020
22.07.2020 - 18:45 Пушкаш Академия 1 - 0 Завершено Бачка Топола П
Клубні товариські матчі 2019/2020
18.07.2020 - 21:45 Вашаш 0 - 0 Завершено Бачка Топола Н
Показати більше
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
39%
Нічия
36%
Бачка Топола
25%
Трансляція
Запасні: Кравець (в), Твардовський (в), Тобіас, Педро Енріке, Фарина, Козік, Савченко, Лацабідзе, Степаненко, Егіналду, Глущенко, Назарина, Педріньйо, Невертон.
Інфо
Стартовий склад Шахтаря: Різник (в), Траоре, Бондар, Судаков, Зубков, Азаров, Бондаренко, Матвієнко (к), Конопля, Марлон, Кевін. Головний тренер — Маріно Пушич.
Запасні:
Інфо
Стартовий склад Бачка-Тополи:
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція контрольного матчу Шахтар — Бачка-Топола.
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Останні матчі
Завершено 03:00 - Сьогодні Уругвай Уругвай 0 Colombia Colombia 1 Завершено 22:00 - Вчора Нідерланди Нідерланди 1 Англія Англія 2 Завершено 22:00 - Вчора Ауда Ауда 2 Б-36 Б-36 0 Завершено 21:45 - Вчора Динамо Динамо 0 Пюнік Пюнік 0 Завершено 21:00 - Вчора Вележ Вележ 1 Інтер Інтер 1

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Анонс матчу Шахтар - Бачка Топола 11.07.2024, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

Поєдинок між командою Шахтар (Донецк) та командою Бачка Топола проходитиме в рамках турніру по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025 .

Дата проведення матчу: 11.07.2024
Час початку матчу: 18:30

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Минулий матч команди Шахтар був зіграний проти Хайдук - 06.07.2024, у рамках турніру Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Бачка Топола

Минулий поєдинок команди Бачка Топола був зіграний проти - 14.12.2023, у рамках чемпіонату Ліга Європи УЄФА 2025 та закінчився перемогою команди .

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