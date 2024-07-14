Іспанія - Англія онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Іспанія та командою Англія проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Євро 2024 2024 , матч відбудеться на стадіоні Олимпийский.
Дата проведення матчу: 14.07.2024
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь між командами Іспанія та командою Англія:
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Англія, тоді як команда Іспанія залишилася з поразкою . Зіткнення Іспанія та Англія у попередньому футбольному матчі 15.10.2018 закінчилось з таким рахунком: 2:3 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд De La Fuente, Luis и Гарет Саутгейт розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Іспанія
Країна: Испания
Тренер: Луис де ла Фуэнте
Минулий матч команди Іспанія був зіграний проти Франція - 09.07.2024, у рамках турніру Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Іспанія.
Назва: Англія
Країна: Англия
Тренер: Гарет Саутгейт
Попередній матч команди Англія був зіграний проти Нідерланди - 10.07.2024, у рамках турніру Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Англія.
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