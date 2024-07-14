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Іспанія - Англія онлайн трансляція матчу

Євро 2024 - 14 липня 2024, 22:00 - Олимпийский . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Летексье, Франсуа
Рейтинг матчу:
Іспанія
0 - 0
Оновити
40'
Англія
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Хід матчу
25' Kane, Harry 31' Olmo, Dani
Хто переможе?
260 Користувачів зробило свій вибір
Іспанія
51%
Нічия
20%
Англія
29%
Цікаві факти
  • Spain have a winning streak of 8 matches.
  • Spain haven't lost in their last 9 games.
  • Spain have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • When Spain leads 1-0 at home, they win in 87% of their matches.
  • When Spain is down 0-1 home, they win 75% of their matches.
  • The most common result of matches between Spain and England is 1-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 5 meetings with Spain playing at home, Spain have won 3 times, there have been 0 draws while England have won 2 times. The goal difference is 8-5 in favour of Spain.
  • During the last 14 meetings, Spain have won 6 times, there have been 3 draws while England have won 5 times. The goal difference is 15-12 in favour of Spain.
  • England have a winning streak of 3 matches.
  • England haven't lost in their last 6 games.
  • Spain wins 1st half in 56% of their matches, England in 18% of their matches.
  • Spain wins 56% of halftimes, England wins 18%.
  • The winner of their last meeting was England.
  • On their last meeting England won by 1 goals.
  • When England leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When England is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • In UEFA Euro, Spain has better performance than England.
  • Spain's performance of the last 5 matches is better than England's.
  • In the last 5 meetings Spain won 2, England won 2, 1 draws.
  • Spain scores 1.6 goals in a match against England and England scores 1.4 goals against Spain (on average).
  • Average number of goals in meetings between Spain and England is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Spain and England is 1.4.
  • Spain scores 3 goals when playing at home and England scores 1.5 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Іспанія
1
Перемог
4
Ігор
1
Перемог
Англія
Ліга Націй 2018/2019
15.10.2018 - 21:45 Іспанія 2 - 3 Завершено Англія
Ліга Націй 2018/2019
08.09.2018 - 21:45 Англія 1 - 2 Завершено Іспанія
Контрольные матчи сборной 2016/2017
15.11.2016 - 22:00 Англія 2 - 2 Завершено Іспанія
Чемпіонат Австралії 2010/2011
12.06.2011 - 21:45 Іспанія 1 - 1 Завершено Англія
Останні матчі - Іспанія
Останні матчі - Англія
Новини команд
Головні події
Olmo, Dani
31'
25'
Kane, Harry
Хто переможе?
260 Користувачів зробило свій вибір
Іспанія
51%
Нічия
20%
Англія
29%
Склади команд
1
Simon, Unai
3
Cucurella, Marc
27
Laporte, Aymeric
3
Le Normand, Robin
2
Данiель Карвахаль
8
Ruiz, Fabian
16
Родрi
11
Williams, Nico
7
Olmo, Dani
27
Yamal, Lamine
19
Альваро Мората
1
Джордан Пікфорд
2
Кайл Уокер
5
Джон Стоунз
6
Guehi, Marc
7
Saka, Bukayo
37
Mainoo, Kobbie
41
Rice, Declan
23
Shaw, Luke
47
Foden, Phil
5
Bellingham, Jude
9
Kane, Harry
Стартовий склад
  • 19
    Альваро Мората
    Форвард
  • 11
    Williams, Nico
    Форвард
  • 7
    Olmo, Dani
    Півзахисник
    31
  • 27
    Yamal, Lamine
    Форвард
  • 8
    Ruiz, Fabian
    Півзахисник
  • 16
    Родрi
    Захисник
  • 3
    Cucurella, Marc
    Захисник
  • 27
    Laporte, Aymeric
    Захисник
  • 3
    Le Normand, Robin
    Захисник
  • 2
    Данiель Карвахаль
    Захисник
  • 1
    Simon, Unai
    Воротар
  • 9
    Kane, Harry
    25
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
  • 5
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
  • 7
    Saka, Bukayo
  • 37
    Mainoo, Kobbie
    Півзахисник
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 23
    Shaw, Luke
    Захисник
  • 2
    Кайл Уокер
    Захисник
  • 5
    Джон Стоунз
    Захисник
  • 6
    Guehi, Marc
    Захисник
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • De La Fuente, Luis
  • Гарет Саутгейт
Статистика матчу
66%
Володіння м'ячем
34%
4
Кутові
1
1
Удари повз
1
Блоковано ударів
1
2
Штрафні
5
5
Фоли
2
1
ЖК
1
1
Удари в отвір
Сейви
1
LIVE
Трансляція матчу Іспанія - Англія
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Трансляція
37'
Карвахаль із правого флангу виконав подачу в голову супернику.
34'
Кутовий
Геї на дальній стійці перевів подачу кутового з правого флангу на дальній корнер.
32'
Беллінгема фолом зажував у центрі поля Родрі.
30'
Жовта картка
Високою ногою пішов перед чужим штрафним Ольмо проти Райса.
28'
Іспанці тримають м'яч у центрі поля.
25'
Жовта картка
Кейн зіграв прямою ногою проти Руїса перед чужим штрафним у підкаті.
24'
Саку збив на правому фланзі атаки Карвахаль.
23'
Пікфорд забрав до рук подачу від Ямала з правого флангу.
21'
Кукурелья на лівому фланзі атаки сфолив проти Фодена.
19'
Багато м'яча в центрі поля цими хвилинами.
17'
Є якесь просування в атаці від Англії.
16'
Пас назад від Стоунза на Пікфорда всіх налякав, але не більше того.
15'
Лапорт перевів простріл Вокера з правого флангу штрафного на кутовий.
13'
Небезпечний момент
Ле Норман через себе пробив на завершення подачі з кутового з лівого флангу від Вільямса, яку на нього скинув головою Родрі, але спрямував м'яч повз ворота.
13'
Вокер коліном налетів на елементи підтримки газону.
12'
Стоунз у підкаті перевів на кутовий удар Вільямса з лівого флангу штрафного.
10'
Родрі на правому фланзі оборони сфолив проти Беллінгема.
9'
Тепер уже Англія тримає м'яч у себе.
7'
Руїс вивів за межі штрафного м'яч, який на лівий фланг віддавали на Руїса.
6'
Іспанія контролює м'яч у центрі поля.
5'
Кутовий
Навіс кутового з лівого флангу від Ніко був невдалим.
5'
Стоунз на кутовий вибив подачу Вільямса з лівого флангу.
4'
Іспанці теж не надто багато дають суперникам створити.
3'
Щільна позиційна гра від Англії в пресингу.
2'
Іспанці пресингують на чужій половині.
1'
Іспанці провели першу атаку невдало.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Англія до цього виграла групу з Данією, Словенією та Сербією, а також вибила Словаччину (2:1), Швейцарію та Нідерланди (2:1).
Інфо
Іспанія до цього виграла групу з Італією, Хорватією та Албанією, а також вибила Грузію (4:1), Німеччину (2:1) та Францію (2:1).
Запасні: Рамсдейл, Гендерсон, Александер-Арнольд, Тріпп’єр, Конса, Данк, Галлагер, Тоуні, Гордон, Воткінс, Боуен, Езе, Гомес, Палмер, Вортон.
Англія: Пікфорд — Вокер, Стоунз, Геї — Сака, Мейну, Райс, Шоу — Фоден, Беллінгем — Кейн.
Запасні: Рая, Реміро, Фернандес, Вівіан, Меріно, Хоселу, Торрес, Грімальдо, Баена, Субіменді, Оярсабаль, Навас, Лопес.
Іспанія: Сімон — Карвахаль, Ле Норман, Лапорт, Кукурелья — Родрі, Руїс — Ямал, Ольмо, Вільямс — Мората.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Франсуа Летесьє (Франція) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію фінального поєдинку чемпіонату Європи-2024. На полі стадіону Олімпійський стадіон (Берлін, Німеччина) зіграють Іспанія та Англія.
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Анонс матчу Іспанія - Англія 14.07.2024, Євро 2024

Протистояння між командою Іспанія та командою Англія проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Євро 2024 2024 , матч відбудеться на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 14.07.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Іспанія та командою Англія:

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Англія, тоді як команда Іспанія залишилася з поразкою . Зіткнення Іспанія та Англія у попередньому футбольному матчі 15.10.2018 закінчилось з таким рахунком: 2:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд De La Fuente, Luis и Гарет Саутгейт розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Іспанія - Англія можна подивитися 14.07.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Євро 2024. Текстову трансляцію матчу Іспанія - Англія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Іспанія
Країна: Испания
Тренер: Луис де ла Фуэнте

Минулий матч команди Іспанія був зіграний проти Франція - 09.07.2024, у рамках турніру Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Іспанія.

Команда гостей

Назва: Англія
Країна: Англия
Тренер: Гарет Саутгейт

Попередній матч команди Англія був зіграний проти Нідерланди - 10.07.2024, у рамках турніру Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Англія.

Слідкуйте за результатами матчу Іспанія - Англія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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