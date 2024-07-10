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Динамо - Шальке онлайн трансляція матчу

Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ - 13 липня 2024, 17:15
Рейтинг матчу:
Динамо
Киев
1 - 0
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17'
Шальке
Гельзенкирхен
Хід матчу
Хто переможе?
44 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
41%
Нічия
27%
Шальке
32%
Останні матчі - Динамо
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025
10.07.2024 - 18:00 Динамо 0 - 0 Завершено Пандеборн Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.05.2024 - 15:30 Рух 1 - 2 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2023/2024
18.05.2024 - 15:30 Динамо 3 - 1 Завершено Кривбас В
Прем'єр-ліга 2023/2024
11.05.2024 - 18:00 Шахтар 1 - 0 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2023/2024
05.05.2024 - 15:30 Динамо 5 - 0 Завершено Колос В
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Останні матчі - Шальке
Кубок Німеччини 2023/2024
31.10.2023 - 19:00 Санкт-Паулі 2 - 1 Завершено Шальке П
Кубок Німеччини 2023/2024
11.08.2023 - 21:45 Айнтрахт 1 - 3 Завершено Шальке В
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
27.05.2023 - 16:30 РБ Лейпциг 4 - 2 Завершено Шальке П
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
20.05.2023 - 16:30 Шальке 2 - 2 Завершено Айнтрахт Н
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
13.05.2023 - 16:30 Баварія 6 - 0 Завершено Шальке П
Показати більше
Хто переможе?
44 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
41%
Нічия
27%
Шальке
32%
Трансляція
11'
Кияни пару хвилин катали м'яч у центрі поля та все закінчилося неточним пасом уперед на загострення
8'
Дячук - Малиш - пара центрбеків Динамо сьогодні виглядає дуже експериментальною
6'
Після навісу зі штрафного ще один удар по воротах Бущана - несильно, та й кіпер на місці вдало вибрав позицію
5'
Динамо відповіло своєю непоганою атакою, в кілька передач вивели Буяльського на удар, але у дарунок у Віталія не дуже вийшов - несильно і прямо у воротаря
3'
Небезпечний момент
Ох, момент у Шальке – перший удар від німців Бущан тягне, але потім гравець на добиванні з гострого кута зарядив у штангу!
2'
Поки що все спокійно. Варто відзначити, що візуально поле здається важким - Австрію останніми днями заливають дощі
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Динамо сьогодні гратиме у новому, синьо-жовтому комплекті форми
Українські діти виводять команди на матч Приємний нюанс поєдинку
Запасні Динамо: Нещерет, Ігнатенко, Вівчаренко, Попов, Бражко, Шепелєв, Волошин, Шапаренко, Ванат, Караваєв, Кабаєв, Біловар, Піхальонок
Інфо
Стартовий склад Динамо: Бущан, Дячук, Ярмоленко, Лонвейк, Андрієвський, Малиш, Тимчик, Буяльський, Супряга, Царенко, Дубінчак
Також відзначимо, що Шальке зараз мешкає у Бундеслізі 2, де минулого сезону команда фінішувала на 10-му місці
Інфо
Наш матч розпочнеться о 17:15
Динамо продовжує свої літні збори в Австрії і сьогоднішній матч стане другим літнім спарингом киян. У першому команда Шовковського розписала нульову нічию з Пандеборном
Добрий вечір всім! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн товариського матчу, в якому київське Динамо зіграє з німецьким Шальке
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Завершено 21:00 - 11.07.2024 Ботєв Ботєв 2 Марібор Марібор 1 Завершено 20:00 - 11.07.2024 Торпедо Торпедо 1 Тірана Тірана 1 Завершено 20:00 - 11.07.2024 Torpedo-BelAZ Torpedo-BelAZ 2 Мілсамі Мілсамі 4 Завершено 20:00 - 11.07.2024 Ружомберок Ружомберок 5 Тобол Тобол 2 Завершено 20:00 - 11.07.2024 Шериф Шериф 0 Зіря Зіря 1

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Анонс матчу Динамо - Шальке 13.07.2024, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

Поєдинок між командою Динамо (Киев) та командою Шальке (Гельзенкирхен) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025 .

Дата проведення матчу: 13.07.2024
Час початку матчу: 17:15

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Динамо - Шальке можна подивитися 13.07.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ. Текстову трансляцію матчу Динамо - Шальке, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Попередній поєдинок команди Динамо був зіграний проти Пандеборн - 10.07.2024, у рамках турніру Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Шальке (Гельзенкирхен)
Рік заснування Шальке (Гельзенкирхен): 1904
Країна: Германия
Тренер: Томас Рейс

Минулий поєдинок команди Шальке був зіграний проти Санкт-Паулі - 31.10.2023, у рамках чемпіонату Кубок Німеччини 2023/2024 та закінчився перемогою команди Санкт-Паулі.

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