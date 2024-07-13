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Динамо - Брондбю онлайн трансляція матчу

Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ - 14 липня 2024, 15:00
Рейтинг матчу:
Динамо
Киев
До початку
00 : 00 : 00
Брондбю
Брондбю
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
41%
Нічия
33%
Брондбю
26%
Останні матчі - Динамо
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025
13.07.2024 - 17:15 Динамо 2 - 2 Завершено Шальке Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025
10.07.2024 - 18:00 Динамо 0 - 0 Завершено Пандеборн Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.05.2024 - 15:30 Рух 1 - 2 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2023/2024
18.05.2024 - 15:30 Динамо 3 - 1 Завершено Кривбас В
Прем'єр-ліга 2023/2024
11.05.2024 - 18:00 Шахтар 1 - 0 Завершено Динамо П
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Останні матчі - Брондбю
Ліга конференцій 2022/2023
11.08.2022 - 20:15 Базель 2 - 1 Завершено Брондбю П
Ліга конференцій 2022/2023
04.08.2022 - 21:30 Брондбю 1 - 0 Завершено Базель В
Ліга конференцій 2022/2023
28.07.2022 - 21:00 Брондбю 4 - 0 Завершено Погонь В
Ліга конференцій 2022/2023
21.07.2022 - 19:30 Погонь 1 - 1 Завершено Брондбю Н
Ліга Європи УЄФА 2021/2022
09.12.2021 - 19:45 Спарта 2 - 0 Завершено Брондбю П
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Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
41%
Нічия
33%
Брондбю
26%
Трансляція
Запасні:
Інфо
Стартовий склад Динамо:
Запасні:
Інфо
Стартовий склад Брондбю:
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію контрольного матчу між Динамо та Брондбю.
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Останні матчі
Завершено 05:30 - Сьогодні Сан-Хосе Эртквейс Сан-Хосе Эртквейс 1 Спортинг Канзас-Сіті Спортинг Канзас-Сіті 2 Завершено 05:30 - Сьогодні Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1 Коламбус Крю Коламбус Крю 5 Завершено 05:25 - Сьогодні Портленд Тімберс Портленд Тімберс 3 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0 Завершено 04:30 - Сьогодні Колорадо Репідз Колорадо Репідз 1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1 Завершено 03:30 - Сьогодні Динамо Х'юстон Динамо Х'юстон 1 Міннесота Юнайтед Міннесота Юнайтед 1

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Анонс матчу Динамо - Брондбю 14.07.2024, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

Матч між командою Динамо (Киев) та командою Брондбю (Брондбю) проходитиме в рамках турніру по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025 .

Дата проведення матчу: 14.07.2024
Час початку матчу: 15:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Минулий матч команди Динамо був зіграний проти Шальке - 13.07.2024, у рамках турніру Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Брондбю (Брондбю)
Країна: Дания

Попередній поєдинок команди Брондбю був зіграний проти Базель - 11.08.2022, у рамках турніру Ліга конференцій 2022/2023 та закінчився перемогою команди Базель.

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