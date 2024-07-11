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Шахтар - Сaykur Rizespor онлайн трансляція матчу

Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ - 14 липня 2024, 18:10
Рейтинг матчу:
Шахтар
Донецк
До початку
00 : 00 : 00
Сaykur Rizespor
Ризе
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
40%
Нічия
32%
Сaykur Rizespor
28%
Останні матчі - Шахтар
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025
11.07.2024 - 18:30 Шахтар 0 - 1 Завершено Бачка Топола П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025
06.07.2024 - 19:30 Шахтар 1 - 1 Завершено Хайдук Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025
29.06.2024 - 18:30 Шахтар 4 - 1 Завершено Сараєво В
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.05.2024 - 15:30 Полісся 2 - 0 Завершено Шахтар П
Кубок України 2023/2024
15.05.2024 - 19:00 Ворскла 1 - 2 Завершено Шахтар В
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Останні матчі - Сaykur Rizespor
Чемпіонат Туреччини 2023/2024
26.05.2024 - 19:00 Хатайспор 2 - 0 Завершено Сaykur Rizespor П
Чемпіонат Туреччини 2023/2024
18.05.2024 - 19:00 Сaykur Rizespor 0 - 0 Завершено Касімпаша Н
Чемпіонат Туреччини 2023/2024
12.05.2024 - 19:00 Пендикспор 2 - 1 Завершено Сaykur Rizespor П
Чемпіонат Туреччини 2023/2024
03.05.2024 - 20:00 Бешикташ 3 - 2 Завершено Сaykur Rizespor П
Чемпіонат Туреччини 2023/2024
28.04.2024 - 19:00 Сaykur Rizespor 2 - 2 Завершено Анкарагюджю Н
Показати більше
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
40%
Нічия
32%
Сaykur Rizespor
28%
Трансляція
Інфо
Запасні Шахтаря: Різник, Баглай, Бондар, Азаров, Матвієнко, Конопля, Савченко, Лацабідзе, Судаков, Зубков, Глущенко, Марлон, Кевін, Траоре
Інфо
Стартовий склад "Шахтаря": Твардовський, Вінісіус, Франіч, Фаріна, Педро Енріке, Степаненко, Назарина, Педріньо, Швед, Невертон, Егіналду
Зазначимо, що Різеспор у минулому сезоні чемпіонату Туреччини посів 9-те місце
Нагадаємо, що це буде 4-й спаринг гірників на зборах у Словенії. У перших трьох гірники обіграли Сараєво 4:1, поступилися клубу Бачка Топола 0:1 і зіграли внічию з Хайдуком 1:1.
Інфо
Матч розпочнеться о 18:00!
Добрий вечір усім любителям українського футболу. В якості розігріву перед фіналом Євро-2024 UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн товариського матчу, в якому Шахтар зіграє з турецьким Різеспором.
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Анонс матчу Шахтар - 14.07.2024, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

Поєдинок між командою Шахтар (Донецк) та командою (Ризе) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025 .

Дата проведення матчу: 14.07.2024
Час початку матчу: 18:10

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Попередній поєдинок команди Шахтар був зіграний проти Бачка Топола - 11.07.2024, у рамках турніру Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025 та закінчився перемогою команди Бачка Топола.

Команда гостей

Назва: (Ризе)
Рік заснування Ризеспор (Ризе): 1953
Країна: Турция
Тренер: Хикмет Караман

Попередній матч команди був зіграний проти Хатайспор - 26.05.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Туреччини 2023/2024 та закінчився перемогою команди Хатайспор.

Слідкуйте за результатами матчу Шахтар - онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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