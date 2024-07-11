Шахтар - Сaykur Rizespor онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Шахтар - 14.07.2024, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

Поєдинок між командою Шахтар (Донецк) та командою (Ризе) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025 .

Дата проведення матчу: 14.07.2024

Час початку матчу: 18:10

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)

Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936

Країна: Украина

Тренер: Маріно Пушич



Попередній поєдинок команди Шахтар був зіграний проти Бачка Топола - 11.07.2024, у рамках турніру Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025 та закінчився перемогою команди Бачка Топола.

Команда гостей

Назва: (Ризе)

Рік заснування Ризеспор (Ризе): 1953

Країна: Турция

Тренер: Хикмет Караман



Попередній матч команди був зіграний проти Хатайспор - 26.05.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Туреччини 2023/2024 та закінчився перемогою команди Хатайспор.

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