Реал - Аталанта онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Реал - "Аталанта" 14.08.2024, Суперкубок УЕФА

Протистояння між командою Реал (Мадрид) та командою "Аталанта" (Бергамо) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Суперкубок УЕФА 2024 , матч почнеться на стадіоні Национальный.

Дата проведення матчу: 14.08.2024

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Реал (Мадрид) та командою "Аталанта" (Бергамо):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда "Аталанта" залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та "Аталанта" у попередньому футбольному матчі 16.03.2021 закінчилось з наступним результатом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)

Рік заснування Реал (Мадрид): 1902

Країна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Попередній поєдинок команди Реал був зіграний проти "Боруссія" - 01.06.2024, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: "Аталанта" (Бергамо)

Рік заснування "Аталанта" (Бергамо): 1907

Країна: Италия

Тренер: Джан Пьеро Гасперини



Попередній поєдинок команди "Аталанта" був зіграний проти "Фіорентина" - 02.06.2024, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Фіорентина".

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