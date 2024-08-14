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Реал - Аталанта онлайн трансляція матчу

Суперкубок УЕФА - 14 серпня 2024, 22:00 - Национальный
Головний суддя: Сандро Шарер
Рейтинг матчу:
Реал
Мадрид
До початку
00 : 00 : 00
Аталанта
Бергамо
Хто переможе?
50 Користувачів зробило свій вибір
Реал
56%
Нічия
26%
Аталанта
18%
Цікаві факти
  • Atalanta BC have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Real Madrid wins 1st half in 45% of their matches, Atalanta BC in 44% of their matches.
  • Real Madrid wins 45% of halftimes, Atalanta BC wins 44%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 2 goals.
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When Atalanta BC leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 87% of their matches.
  • When Atalanta BC is down 1-0 away, they win 13% of their matches.
  • Real Madrid scores 2.63 goals when playing at home and Atalanta BC scores 1.6 goals when playing away (on average).
  • Atalanta BC haven't won in their last 4 games.
  • In UEFA Super Cup, Real Madrid has better performance than Atalanta BC.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Atalanta BC's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал
2
Перемог
2
Ігор
0
Перемог
Аталанта
Ліга чемпіонів УЄФА 2020/2021
16.03.2021 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершено Аталанта
Ліга чемпіонів УЄФА 2020/2021
24.02.2021 - 22:00 Аталанта 0 - 1 Завершено Реал
Останні матчі - Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
01.06.2024 - 22:00 Боруссія 0 - 2 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
25.05.2024 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершено Бетіс Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
19.05.2024 - 20:00 Вільярреал 4 - 4 Завершено Реал Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
14.05.2024 - 22:30 Реал 5 - 0 Завершено Алавес В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
11.05.2024 - 19:30 Гранада 0 - 4 Завершено Реал В
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Останні матчі - Аталанта
Чемпіонат Італії 2023/2024
02.06.2024 - 19:00 Аталанта 2 - 3 Завершено Фіорентина П
Чемпіонат Італії 2023/2024
26.05.2024 - 19:00 Аталанта 3 - 0 Завершено Торіно В
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
22.05.2024 - 22:00 Аталанта 3 - 0 Завершено Байєр В
Чемпіонат Італії 2023/2024
18.05.2024 - 19:00 Лечче 0 - 2 Завершено Аталанта В
Кубок Італії 2023/2024
15.05.2024 - 22:00 Аталанта 0 - 1 Завершено Ювентус П
Показати більше
Хто переможе?
50 Користувачів зробило свій вибір
Реал
56%
Нічия
26%
Аталанта
18%
Трансляція
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу за Суперкубок УЄФА між Реал Мадридом та Аталантою
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Останні матчі
Завершено 19:00 - Сьогодні Фегервар Фегервар 0 Омонія Омонія 1 Завершено 22:00 - Вчора Шеффілд Юнайтед Шеффілд Юнайтед 4 Рексем Рексем 2 Завершено 21:45 - Вчора Рейнджерс Рейнджерс 0 Динамо Динамо 2 Завершено 21:45 - Вчора Уотфорд Уотфорд 5 Мілтон Кінс Донс Мілтон Кінс Донс 0 Завершено 21:45 - Вчора Суонсі Суонсі 3 Джіллінгем Джіллінгем 1

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Анонс матчу Реал - "Аталанта" 14.08.2024, Суперкубок УЕФА

Протистояння між командою Реал (Мадрид) та командою "Аталанта" (Бергамо) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Суперкубок УЕФА 2024 , матч почнеться на стадіоні Национальный.

Дата проведення матчу: 14.08.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Реал (Мадрид) та командою "Аталанта" (Бергамо):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда "Аталанта" залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та "Аталанта" у попередньому футбольному матчі 16.03.2021 закінчилось з наступним результатом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - "Аталанта" можна подивитися 14.08.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Суперкубок УЕФА. Текстову трансляцію матчу Реал - "Аталанта", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Попередній поєдинок команди Реал був зіграний проти "Боруссія" - 01.06.2024, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: "Аталанта" (Бергамо)
Рік заснування "Аталанта" (Бергамо): 1907
Країна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Попередній поєдинок команди "Аталанта" був зіграний проти "Фіорентина" - 02.06.2024, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Фіорентина".

Слідкуйте за результатами матчу Реал - "Аталанта" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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