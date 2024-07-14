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Динамо - Мамелоді Сандаунз онлайн трансляція матчу

Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ - 17 липня 2024, 19:00
Рейтинг матчу:
Динамо
Киев
До початку
00 : 00 : 00
Мамелоді Сандаунз
Претория
Хто переможе?
47 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
40%
Нічия
19%
Мамелоді Сандаунз
40%
Останні матчі - Динамо
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025
14.07.2024 - 15:00 Динамо 4 - 0 Завершено Брондбю В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025
13.07.2024 - 17:15 Динамо 2 - 2 Завершено Шальке Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025
10.07.2024 - 18:00 Динамо 0 - 0 Завершено Пандеборн Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.05.2024 - 15:30 Рух 1 - 2 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2023/2024
18.05.2024 - 15:30 Динамо 3 - 1 Завершено Кривбас В
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Останні матчі - Мамелоді Сандаунз
Клубный чемпионат мира 2016/2017
14.12.2016 - 09:30 Чонбук Хенде Моторс 4 - 1 Завершено Мамелоді Сандаунз П
Клубный чемпионат мира 2016/2017
11.12.2016 - 12:30 Мамелоді Сандаунз 0 - 2 Завершено Касіма Антлерс П
Показати більше
Хто переможе?
47 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
40%
Нічия
19%
Мамелоді Сандаунз
40%
Трансляція
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку товариського матчу. На полі стадіону Bewegungspark (Вергль, Австрія) зіграють Динамо Київ та південноафриканський Мамелоді Сандаунз.
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Останні матчі
Завершено 22:00 - Вчора Шемрок Роверс Шемрок Роверс 2 Вікінгур Вікінгур 1 Завершено 20:00 - Вчора Цельє Цельє 2 Флора Флора 1 Завершено 19:00 - Вчора Пюнік Пюнік 0 Динамо Динамо 1 Завершено 19:00 - Вчора ХІК ХІК 1 Паневежис Паневежис 1 Завершено 19:00 - Вчора Лінкольн Ред Імпс Лінкольн Ред Імпс 0 Хамрун Спартанс Хамрун Спартанс 1

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Анонс матчу Динамо - Мамелоді Сандаунз 17.07.2024, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

Матч між командою Динамо (Киев) та командою Мамелоді Сандаунз (Претория) проходитиме в рамках турніру по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025 .

Дата проведення матчу: 17.07.2024
Час початку матчу: 19:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Динамо - Мамелоді Сандаунз можна подивитися 17.07.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ. Текстову трансляцію матчу Динамо - Мамелоді Сандаунз, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Минулий поєдинок команди Динамо був зіграний проти Брондбю - 14.07.2024, у рамках турніру Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Мамелоді Сандаунз (Претория)
Рік заснування Мамелоди Сандаунз (Претория): 1970
Країна: ЮАР

Попередній поєдинок команди Мамелоді Сандаунз був зіграний проти Чонбук Хенде Моторс - 14.12.2016, у рамках турніру Клубный чемпионат мира 2016/2017 та закінчився перемогою команди Чонбук Хенде Моторс.

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