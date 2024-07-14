Динамо - Мамелоді Сандаунз онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Динамо - Мамелоді Сандаунз 17.07.2024, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

Матч між командою Динамо (Киев) та командою Мамелоді Сандаунз (Претория) проходитиме в рамках турніру по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025 .

Дата проведення матчу: 17.07.2024

Час початку матчу: 19:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)

Рік заснування Динамо (Киев): 1927

Країна: Украина

Тренер: Александр Шовковский



Минулий поєдинок команди Динамо був зіграний проти Брондбю - 14.07.2024, у рамках турніру Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Мамелоді Сандаунз (Претория)

Рік заснування Мамелоди Сандаунз (Претория): 1970

Країна: ЮАР



Попередній поєдинок команди Мамелоді Сандаунз був зіграний проти Чонбук Хенде Моторс - 14.12.2016, у рамках турніру Клубный чемпионат мира 2016/2017 та закінчився перемогою команди Чонбук Хенде Моторс.

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