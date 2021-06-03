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Північна Ірландія - Україна онлайн трансляція матчу

Євро U-19 - 15 липня 2024, 21:00
Рейтинг матчу:
Північна Ірландія
0 - 0
Оновити
42'
Україна
Хід матчу
Хто переможе?
41 Користувачів зробило свій вибір
Північна Ірландія
22%
Нічия
27%
Україна
51%
Особисті зустрічі
Північна Ірландія
1
Перемог
3
Ігор
1
Перемог
Україна
Збірна України 2022
03.06.2021 - 21:00 Україна 1 - 0 Завершено Північна Ірландія
Молодіжна збірна 2016/2017
06.10.2016 - 18:30 Україна 1 - 1 Завершено Північна Ірландія
Евро 2015/2016
16.06.2016 - 19:00 Україна 0 - 2 Завершено Північна Ірландія
Останні матчі - Північна Ірландія
Міжнародні товариські матчі 2024
11.06.2024 - 21:45 Північна Ірландія 2 - 0 Завершено Андорра В
Міжнародні товариські матчі 2024
08.06.2024 - 22:30 Іспанія 5 - 1 Завершено Північна Ірландія П
Міжнародні товариські матчі 2024
26.03.2024 - 21:45 Шотландія 0 - 1 Завершено Північна Ірландія В
Міжнародні товариські матчі 2024
22.03.2024 - 21:45 Румунія 1 - 1 Завершено Північна Ірландія Н
Євро 2024 2024
20.11.2023 - 21:45 Північна Ірландія 2 - 0 Завершено Данія В
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Останні матчі - Україна
Євро 2024 2024
26.06.2024 - 19:00 Україна 0 - 0 Завершено Бельгія Н
Євро 2024 2024
21.06.2024 - 16:00 Словаччина 1 - 2 Завершено Україна В
Євро 2024 2024
17.06.2024 - 16:00 Румунія 3 - 0 Завершено Україна П
Міжнародні товариські матчі 2024
11.06.2024 - 19:00 Молдова 0 - 4 Завершено Україна В
Міжнародні товариські матчі 2024
07.06.2024 - 21:45 Польща 3 - 1 Завершено Україна П
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Хто переможе?
41 Користувачів зробило свій вибір
Північна Ірландія
22%
Нічия
27%
Україна
51%
Трансляція
34'
Маткевич взявся виконувати штрафний із досить небезпечної позиції. Не перебив стінку, добивання теж не вийшло.
30'
Небезпечний момент
Такі шанси треба реалізовувати! Богданов отримав зручний пас під удар від Синчука, але замість удару в кут запустив м'яч по центру воріт. Там знаходився голкіпер.
25'
Гаджиєв на швидкості вирвався на вільний простір і завдав ще одного удару з-за меж штрафного майданчика. Тепер Шарлесу вже довелося вступити в гру.
18'
Ващенко добряче приклався до м'яча, були всі шанси створити проблеми Шарлесу цим дальнім ударом, але один із захисників заблокував цю спробу.
14'
Синчук розібрався з опонентом на фланзі та знайшов у карному Маткевича. Той міг пробивати з небезпечної позиції, але не підлаштувався під м'яч.
12'
Гленфілд після подачі з кутового та скидання від партнера міг серйозно загрожувати воротам, якби не впевнена гра Крапивцова на виході.
7'
Пауза в грі. Огарков і Барр зіштовхнулися головами у боротьбі за верховий м'яч. Гравцям нададуть допомогу і вони повернуться на поле.
5'
Українці розпочали активніше, зараз трошки віддали ініціативу супернику.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Північна Ірландія бере участь у турнірі як країна-господар. Україна потрапила в фінальну частину завдяки впевненим перемогам над Швейцарією, Латвією та Північною Македонією.
Запасні: Манн (в), Атчесон, Гудман, Сміт, Стітт, Доерті Е., Доерті Дж., Еванс, Хемілтон.
Інфо
Стартовий склад Північної Ірландії: Шарлес (в), Леннон (к), Маккаліон, Бріггс, Томпсон, Маккалур, Трікетт, Барр, Гленфілд, Грем Нейтан, Моррісон. Головний тренер — Г. Маколі.
Запасні: Бакус (в), Дрозд, Єрмаков, Дігтяр, Обінайя, Шевченко, Тутєров.
Інфо
Стартовий склад України: Крапивцов (в), Огарков, Михавко, Мельниченко (к), Гусєв, Ващенко, Маткевич, Цуканов, Гаджиєв, Синчук, Богданов. Головний тренер — Дмитро Михайленко.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 1-го раунду групового етапу Євро U19 між Північною Ірландією і Україною.
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Останні матчі
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Анонс матчу Північна Ірландія - Україна 15.07.2024,

Поєдинок між командою Північна Ірландія та командою Україна проходитиме в рамках турніру по футболу: 2024/2025 .

Дата проведення матчу: 15.07.2024
Час початку матчу: 21:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Північна Ірландія та командою Україна:

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Україна, тоді як команда Північна Ірландія залишилася з поразкою . Зіткнення Україна та Північна Ірландія у попередньому футбольному матчі 03.06.2021 закінчилось з наступним результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Північна Ірландія - Україна можна подивитися 15.07.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат . Текстову трансляцію матчу Північна Ірландія - Україна, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Північна Ірландія
Країна: Северная Ирландия
Тренер: Майкл О’Нил

Попередній матч команди Північна Ірландія був зіграний проти Андорра - 11.06.2024, у рамках чемпіонату Міжнародні товариські матчі 2024 та закінчився перемогою команди Північна Ірландія.

Команда гостей

Назва: Україна
Країна: Украина
Тренер: Александр Петраков

Попередній поєдинок команди Україна був зіграний проти Бельгія - 26.06.2024, у рамках турніру Євро 2024 2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Північна Ірландія - Україна онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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