Норвегія - Україна онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Норвегія - Україна 18.07.2024,

Протистояння між командою Норвегія та командою Україна проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: 2024/2025 .

Дата проведення матчу: 18.07.2024

Час початку матчу: 17:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Норвегія та командою Україна:

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Україна, тоді як команда Норвегія залишилася з поразкою . Зіткнення Україна та Норвегія у попередньому футбольному матчі 06.02.2013 закінчилось з таким рахунком: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Норвегія

Країна: Норвегия



Попередній поєдинок команди Норвегія був зіграний проти Данія - 08.06.2024, у рамках турніру Міжнародні товариські матчі 2024 та закінчився перемогою команди Данія.

Команда гостей

Назва: Україна

Країна: Украина

Тренер: Александр Петраков



Минулий поєдинок команди Україна був зіграний проти Північна Ірландія - 15.07.2024, у рамках турніру 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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