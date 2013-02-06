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Норвегія - Україна онлайн трансляція матчу

Євро U-19 - 18 липня 2024, 17:30
Рейтинг матчу:
Норвегія
0 - 0
Оновити
5'
Україна
Хід матчу
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Норвегія
22%
Нічия
24%
Україна
54%
Особисті зустрічі
Норвегія
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Україна
Контрольные матчи сборной 2012/2013
06.02.2013 - 19:00 Україна 2 - 0 Завершено Норвегія
Останні матчі - Норвегія
Міжнародні товариські матчі 2024
08.06.2024 - 20:30 Данія 3 - 1 Завершено Норвегія П
Міжнародні товариські матчі 2024
05.06.2024 - 20:00 Норвегія 3 - 0 Завершено Косово В
Міжнародні товариські матчі 2024
26.03.2024 - 20:00 Норвегія 1 - 1 Завершено Словаччина Н
Міжнародні товариські матчі 2024
22.03.2024 - 19:00 Норвегія 1 - 2 Завершено Чехія П
Євро 2024 2024
19.11.2023 - 21:45 Шотландія 3 - 3 Завершено Норвегія Н
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Останні матчі - Україна
Євро U-19 2024/2025
15.07.2024 - 21:00 Північна Ірландія 0 - 0 Завершено Україна Н
Євро 2024 2024
26.06.2024 - 19:00 Україна 0 - 0 Завершено Бельгія Н
Євро 2024 2024
21.06.2024 - 16:00 Словаччина 1 - 2 Завершено Україна В
Євро 2024 2024
17.06.2024 - 16:00 Румунія 3 - 0 Завершено Україна П
Міжнародні товариські матчі 2024
11.06.2024 - 19:00 Молдова 0 - 4 Завершено Україна В
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Новини команд
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Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Норвегія
22%
Нічия
24%
Україна
54%
Трансляція
2'
Фол Граноса на правому фланзі атаки України проти Ващенка.
1'
Як і обіцяли, норвежці тиснуть на старті зустрічі.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому матчі Норвегія програла проти Італії — 1:2.
Інфо
У першому матчі Україна зіграла внічию проти Північної Ірландії — 0:0.
Запасні: Бакус, Дрозд, Єрмачков, Дігтярь, Обіная, Шевченко, Синчук, Богданов, Цуканов.
Україна U-19: Крапивцов — Гусєв, Мельниченко, Михавко, Огарков — Ващенко — Тутєров, Гаджиєв, Кревсун, Маткевич — Пономаренко.
Запасні: Естрот, Гонстад, Рестен, К’єльсен, Еукленн, Банг-Кіттільсен, Педерсен, Браут, Стейнсет.
Норвегія U-19: Берсгейм — Лофтеснес-Б’юне, Гарам, Гольтен, Андерсен — Гелланн — Кілен, Гернес, Гранос, Еустбе — Фарос.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Генрік Налбандян (Вірменія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 2-го туру групового етапу чемпіонату Європи U-19 у рамках групи A. На полі стадіону Сів'ю (Белфаст, Північна Ірландія) зіграють Норвегія та Україна.
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Анонс матчу Норвегія - Україна 18.07.2024,

Протистояння між командою Норвегія та командою Україна проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: 2024/2025 .

Дата проведення матчу: 18.07.2024
Час початку матчу: 17:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Норвегія та командою Україна:

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Україна, тоді як команда Норвегія залишилася з поразкою . Зіткнення Україна та Норвегія у попередньому футбольному матчі 06.02.2013 закінчилось з таким рахунком: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Норвегія
Країна: Норвегия

Попередній поєдинок команди Норвегія був зіграний проти Данія - 08.06.2024, у рамках турніру Міжнародні товариські матчі 2024 та закінчився перемогою команди Данія.

Команда гостей

Назва: Україна
Країна: Украина
Тренер: Александр Петраков

Минулий поєдинок команди Україна був зіграний проти Північна Ірландія - 15.07.2024, у рамках турніру 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Норвегія - Україна онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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