Україна - Італія онлайн трансляція матчу

Матч між командою Україна та командою Італія проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: 2024/2025 .
Дата проведення матчу: 21.07.2024
Час початку матчу: 21:00
Історія протистоянь між командами Україна та командою Італія:
Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Україна та Італія у попередньому футбольному матчі 20.11.2023 закінчилось з рахунком: 0:0 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Україна
Країна: Украина
Тренер: Александр Петраков
Минулий матч команди Україна був зіграний проти Норвегія - 18.07.2024, у рамках турніру 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Назва: Італія
Країна: Италия
Тренер: Роберто Манчини
Минулий поєдинок команди Італія був зіграний проти Швейцарія - 29.06.2024, у рамках турніру Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Швейцарія.
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