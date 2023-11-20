  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Україна - Італія Дивитися онлайн
У тренді

Україна - Італія онлайн трансляція матчу

Євро U-19 - 21 липня 2024, 21:00
Рейтинг матчу:
Україна
0 - 0
Оновити
4'
Італія
Хід матчу
Хто переможе?
46 Користувачів зробило свій вибір
Україна
39%
Нічия
30%
Італія
30%
Особисті зустрічі
Україна
1
Перемог
5
Ігор
2
Перемог
Італія
Євро 2024 2024
20.11.2023 - 21:45 Україна 0 - 0 Завершено Італія
Євро 2024 2024
12.09.2023 - 21:45 Італія 2 - 1 Завершено Україна
Чемпіонат Австралії 2020
11.06.2019 - 18:30 Україна 1 - 0 Завершено Італія
Міжнародні товариські матчі 2018
10.10.2018 - 21:45 Україна 1 - 1 Завершено Італія
Останні матчі - Україна
Останні матчі - Італія
Євро 2024 2024
29.06.2024 - 19:00 Швейцарія 2 - 0 Завершено Італія П
Євро 2024 2024
24.06.2024 - 22:00 Хорватія 1 - 1 Завершено Італія Н
Євро 2024 2024
20.06.2024 - 22:00 Іспанія 1 - 0 Завершено Італія П
Євро 2024 2024
15.06.2024 - 22:00 Італія 2 - 1 Завершено Албанія В
Міжнародні товариські матчі 2024
09.06.2024 - 21:45 Італія 1 - 0 Завершено Боснія і Герцеговина В
Показати більше
Новини команд
Зеленський: Гаряча фаза війни може закінчитися до кінця року 19.07.2024 в 10:06 Зеленський: Гаряча фаза війни може закінчитися до кінця року Має бути виконана одна умова
Євро-2024. Матч Україна – Бельгія став лідером за переглядами на MEGOGO 18.07.2024 в 21:59 Євро-2024. Матч Україна – Бельгія став лідером за переглядами на MEGOGO Фінал турніру – лише на третьому місці
Євро U-19 стартувало. Італія в нашій групі не без проблем обіграла Норвегію 15.07.2024 в 19:49 Євро U-19 стартувало. Італія в нашій групі не без проблем обіграла Норвегію Юнацьке Євро U-19 стартувало
FIFA та UEFA погрожують Італії виключенням з турнірів через втручання уряду у справи спорту 11.07.2024 в 23:31 FIFA та UEFA погрожують Італії виключенням з турнірів через втручання уряду у справи спорту Італія може втратити право на проведення Євро-2032
Хто переможе?
46 Користувачів зробило свій вибір
Україна
39%
Нічия
30%
Італія
30%
Трансляція
2'
Україна в пресингу на центральною лінією.
1'
Італія почала з контролю м'яча.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Третє місце від групи грає стики за путівку на чемпіонат світу.
Інфо
Україна буде другою, якщо не переможе та Норвегія не переможе.
Інфо
Україна буде третьою, якщо зіграє внічию, а Норвегія не переможе Північну Ірландію.
Інфо
Україна буде в плей-оф, якщо переможе.
Інфо
Італія вже в плей-оф.
Інфо
Італія до цього обіграла Норвегію (2:1) та Північну Ірландію (3:0).
Інфо
Україна до цього зіграла внічию проти Північної Ірландії (0:0) та Норвегії (0:0).
Запасні: Марін, Бартезагі, Ліпані, Мане, Пафунді, Камарда, Манніні, Чаммальїкелла, Дзеролі.
Італія U-19: Магро — Маньї, Корраді, К’яродія, Паньюкко — Романо, Гардер, Ді Маджо — Ангеле — Ебоне, Сіа.
Запасні: Бакус, Дрозд, Дігтярь, Огарков, Обіная, Шевченко, Тутєров, Богданов, Цуканов.
Україна U-19: Крапивцов — Гусєв, Мельниченко, Єрмачков, Михавко — Ващенко — Синчук, Кревсун, Гаджиєв, Маткевич — Пономаренко.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Василіс Фотіас (Греція) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 3-го туру групового етапу чемпіонату Європи U-19 у рамках групи A. На полі стадіону Інвер Парк (Ларн, Північна Ірландія) зіграють Україна та Італія.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 18:30 - Сьогодні Лех Лех 1 Гурнік Гурнік 0 Завершено 17:30 - Сьогодні Luzern Luzern 1 Servette Servette 2 Завершено 17:30 - Сьогодні Лозанна Спорт Лозанна Спорт 3 Базель Базель 2 Завершено 15:45 - Сьогодні Краковія Краковія 1 Пяст Пяст 1 Завершено 15:15 - Сьогодні Янг Бойз Янг Бойз 1 Сьйон Сьйон 2

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 грн На сайт
2 12 000 грн На сайт
3 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Україна - Італія 21.07.2024,

Матч між командою Україна та командою Італія проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: 2024/2025 .

Дата проведення матчу: 21.07.2024
Час початку матчу: 21:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Україна та командою Італія:

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Україна та Італія у попередньому футбольному матчі 20.11.2023 закінчилось з рахунком: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Україна - Італія можна подивитися 21.07.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір . Текстову трансляцію матчу Україна - Італія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Україна
Країна: Украина
Тренер: Александр Петраков

Минулий матч команди Україна був зіграний проти Норвегія - 18.07.2024, у рамках турніру 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Італія
Країна: Италия
Тренер: Роберто Манчини

Минулий поєдинок команди Італія був зіграний проти Швейцарія - 29.06.2024, у рамках турніру Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Швейцарія.

Слідкуйте за результатами матчу Україна - Італія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.