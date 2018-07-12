Шахтар - Бешикташ онлайн трансляція матчу

Для Шахтаря це буде вже п'ятий контрольний матч. У попередніх поєдинках вони завоювали дві перемоги, один раз зіграли внічию та одного разу програли. Бешикташ проводить лише другий товариський матч після попереднього сезону і у минулому матчі зіграв у нічию з іншим турецьким клубом