Шахтар - Бешикташ онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Шахтар (Донецк) та командою Бешикташ (Стамбул) проходитиме в рамках турніру по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025 .
Дата проведення матчу: 17.07.2024
Час початку матчу: 19:30
Історія протистоянь між командами Шахтар (Донецк) та командою Бешикташ (Стамбул):
Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Шахтар та Бешикташ у попередньому футбольному матчі 12.07.2018 закінчилось з наступним результатом: 0:0 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич
Минулий матч команди Шахтар був зіграний проти - 14.07.2024, у рамках турніру Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.
Назва: Бешикташ (Стамбул)
Рік заснування Бешикташ (Стамбул): 1903
Країна: Турция
Минулий матч команди Бешикташ був зіграний проти Касімпаша - 26.05.2024, у рамках турніру Чемпіонат Туреччини 2023/2024 та закінчився перемогою команди Касімпаша.
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