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Шахтар - Бешикташ онлайн трансляція матчу

Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ - 17 липня 2024, 19:30
Рейтинг матчу:
Шахтар
Донецк
0 - 0
Оновити
27'
Бешикташ
Стамбул
Хід матчу
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
38%
Нічия
32%
Бешикташ
29%
Особисті зустрічі
Шахтар
0
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Бешикташ
Контрольные матчи сборной 2017/2018
12.07.2018 - 18:00 Шахтар 0 - 0 Завершено Бешикташ
Останні матчі - Шахтар
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025
14.07.2024 - 18:15 Шахтар 5 - 0 Завершено Сaykur Rizespor В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025
11.07.2024 - 18:30 Шахтар 0 - 1 Завершено Бачка Топола П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025
06.07.2024 - 19:30 Шахтар 1 - 1 Завершено Хайдук Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025
29.06.2024 - 18:30 Шахтар 4 - 1 Завершено Сараєво В
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.05.2024 - 15:30 Полісся 2 - 0 Завершено Шахтар П
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Останні матчі - Бешикташ
Чемпіонат Туреччини 2023/2024
26.05.2024 - 19:00 Касімпаша 2 - 1 Завершено Бешикташ П
Кубок Туреччини 2023/2024
23.05.2024 - 20:45 Бешикташ 3 - 2 Завершено Трабзонспор В
Чемпіонат Туреччини 2023/2024
18.05.2024 - 19:00 Бешикташ 2 - 2 Завершено Хатайспор Н
Чемпіонат Туреччини 2023/2024
12.05.2024 - 19:00 Аланияспор 1 - 1 Завершено Бешикташ Н
Кубок Туреччини 2023/2024
07.05.2024 - 20:30 Бешикташ 1 - 0 Завершено Анкарагюджю В
Показати більше
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
38%
Нічия
32%
Бешикташ
29%
Трансляція
25'
Гравці повернулися на поле та продовжили матч
23'
Інфо
Арбітр оголошує кулінг брейк. У Словенії так само спекотно і сьогодні температура наближалась до +30 градусів за Цельсієм
22'
Поки можна відмітити доволі непогану гру українців у захисті. Всі спроби Чорних орлів виконати чи то закидання, чи то передачу не закінчуються вдало
20'
Гірники перехопили м'яч в центрі поля і під час розвитку атаки Зубков випустив м'яч за межі поля
17'
Поки на полі спостерігається доволі рівна боротьба і жодному з колективів не вдається дістатися воріт суперника
13'
Вінісіус виконав доволі непогане закидання на дальню стійку з правого флангу, але його не зрозуміли партнери і ніхто з них не побіг за м'ячем
11'
Офсайд
Чергова атака турків закінчилася положенням поза грою у Абубакара
9'
Небезпечний момент
Чергова спроба атак и українців закінчилася ударом Кевіна з меж штрафного, але м'яч полетів над поперечиною
6'
Жовта картка
Бондаренко не встигав за суперником і повалив його на газон на власній половині поля, а своїми діями змусив арбітра вперше у цьому матчі дістати з кишені жовту картку
6'
Небезпечний момент
Захисники Чорних орлів помилилися у захисті і Зубков отримав м'яч на лінії карного майданчику, в один дотик пробив по воротах, м'яч влучив у стійку і повернувся у бік поля
5'
Офсайд
Перша спроба атаки турків закінчилася навісом від Масуаку на Абубакара, останній пробив злету і м'яч полетів вище воріт, а після цього арбітр зафіксував положення поза грою
3'
Інфо
Маріно Пушич вирішив зробити заміну перед самим стартом поєдинку і випустив Вінісіуса замість Коноплі
1'
Свисток
Арбітр дав стартовий свисток. Гірники розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати матч
Головний тренер Шахтаря: Маріно Пушич
Інфо
Арбітр матчу: Денис Халілович
Інфо
Стартовий склад Шахтаря: Різник - Бондар, Азаров, Матвієнко, Конопля - Судаков, Зубков, Бондаренко, Марлон - Траоре, Кевін
Головний тренер Бешикташу: Джованні ван Бронкхорст
Інфо
Стартовий склад Бешикташу: Дестаноглу - Габріел Пауліста, Коллі, Масуаку - Свенссон, Аль Мусраті, Тінказ, Фернандеш, Рашіца - Рафа Сілва, Абубакар
Для Шахтаря це буде вже п'ятий контрольний матч. У попередніх поєдинках вони завоювали дві перемоги, один раз зіграли внічию та одного разу програли. Бешикташ проводить лише другий товариський матч після попереднього сезону і у минулому матчі зіграв у нічию з іншим турецьким клубом
Матч пройде у Словенії, де гірники проводять свої збори, на стадіоні Спортни Парк у місті Нова Гориця та розпочнеться о 19:30 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції контрольного матчу підготовки до нового сезону, в якому зустрінуться турецький Бешикташ та донецький Шахтар
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Останні матчі
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Анонс матчу Шахтар - Бешикташ 17.07.2024, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

Протистояння між командою Шахтар (Донецк) та командою Бешикташ (Стамбул) проходитиме в рамках турніру по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025 .

Дата проведення матчу: 17.07.2024
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Шахтар (Донецк) та командою Бешикташ (Стамбул):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Шахтар та Бешикташ у попередньому футбольному матчі 12.07.2018 закінчилось з наступним результатом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Минулий матч команди Шахтар був зіграний проти - 14.07.2024, у рамках турніру Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Бешикташ (Стамбул)
Рік заснування Бешикташ (Стамбул): 1903
Країна: Турция

Минулий матч команди Бешикташ був зіграний проти Касімпаша - 26.05.2024, у рамках турніру Чемпіонат Туреччини 2023/2024 та закінчився перемогою команди Касімпаша.

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