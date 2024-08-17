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ЛНЗ - Рух онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 18 серпня 2024, 15:30 - Центральный стадион
Головний суддя: Денис Шурман
Рейтинг матчу:
ЛНЗ
Черкассы
0 - 0
Оновити
19'
Рух
Львов
Хід матчу
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
ЛНЗ
29%
Нічия
32%
Рух
39%
Цікаві факти
  • Last season's matches: 2-1 (LNZ Cherkasy at home) and 1-0 (FC Rukh Lviv at home).
  • LNZ Cherkasy have a winning streak of 4 matches.
  • LNZ Cherkasy have won 3 home matches in a row.
  • LNZ Cherkasy wins 1st half in 15% of their matches, FC Rukh Lviv in 25% of their matches.
  • LNZ Cherkasy wins 15% of halftimes, FC Rukh Lviv wins 25%.
  • The winner of their last meeting was FC Rukh Lviv.
  • On their last meeting FC Rukh Lviv won by 1 goals.
  • When LNZ Cherkasy leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When LNZ Cherkasy is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In Premier League, LNZ Cherkasy has better performance than FC Rukh Lviv.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • LNZ Cherkasy scores 0.94 goals when playing at home and FC Rukh Lviv scores 1.6 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ЛНЗ
1
Перемог
2
Ігор
1
Перемог
Рух
Прем'єр-ліга 2023/2024
01.04.2024 - 18:00 Рух 1 - 0 Завершено ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2023/2024
17.09.2023 - 13:00 ЛНЗ 2 - 1 Завершено Рух
Останні матчі - ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2024/2025
12.08.2024 - 15:30 ЛНЗ 0 - 2 Завершено ФК Олександрія П
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.08.2024 - 13:00 ЛНЗ 1 - 0 Завершено Лівий Берег В
Прем'єр-ліга 2023/2024
24.05.2024 - 15:30 ЛНЗ 1 - 0 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2023/2024
19.05.2024 - 13:00 ЛНЗ 2 - 1 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2023/2024
13.05.2024 - 16:54 Колос 1 - 3 Завершено ЛНЗ В
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Останні матчі - Рух
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.08.2024 - 13:00 Оболонь 0 - 4 Завершено Рух В
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.05.2024 - 15:30 Рух 1 - 2 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2023/2024
19.05.2024 - 15:30 Рух 2 - 0 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2023/2024
11.05.2024 - 15:30 Оболонь 0 - 0 Завершено Рух Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
04.05.2024 - 13:00 ФК Олександрія 2 - 2 Завершено Рух Н
Показати більше
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
ЛНЗ
29%
Нічия
32%
Рух
39%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Thill, Olivier
    Півзахисник
  • 4
    Dajko, Ajdi
    Захисник
  • 5
    Salihu, Hajdin
    Захисник
  • 11
    Геннадій Пасіч
    Півзахисник
  • 15
    Jashari, Muharrem
    Півзахисник
  • 16
    Денис Олійник
    Півзахисник
  • 20
    Mollo Bessala, Guy Merlin
    Форвард
  • 21
    Kucherenko, Yevhenii
    Воротар
  • 33
    Putrya, Ilya
    Півзахисник
  • 34
    Muravskyi, Nazariy
    Захисник
  • 90
    Assinor, Mark
    Форвард
  • 4
    Ruslanovych, Vitaliy
    Захисник
  • 8
    Karabin, Yaroslav
    Форвард
  • 10
    Prytula, Ostap
    Півзахисник
  • 11
    Runic, Vasyl
    Півзахисник
  • 14
    Sergeevich, Kvasnytsia Ilya
    Форвард
  • 20
    Pidgurskyi, Denys
    Півзахисник
  • 23
    Dmytro, Ledvii
    Воротар
  • 29
    Didyk, Roman
    Півзахисник
  • 71
    Fedor, Oleg
    Півзахисник
  • 93
    Roman, Vitalii
    Захисник
  • 95
    Krasnopir, Igor
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Andres Carrasco
  • Ponomarov, Vitaliy
Трансляція
16'
Офсайд
Гооол! Пройшов розрізний пас на Краснопіра, який вивалився сам на сам і забив! Але Ні, знову там офсайд у Ігоря. Було поза грою, було...
14'
Офсайд
Краснопір із флангу загострив, віддав у штрафний майданчик, де була метушня і спроби заштовхати м'яч у ворота. Утім, суддя після деякої паузи запалив офсайд у Краснопіра
12'
Олійник із цього штрафного або так подавав, або бив... Ледвій упевнено зняв повітря
11'
ЛНЗ теж показав, що може грати в контроль. Через велику кількість пасів зі своєї половини черкащани дісталися до чужих воріт, де на фланзі заробили штрафний
9'
Рух більше контролює м'яч, але поки що моментів немає ні в тих, ні в інших воріт
7'
А ось у штрафному майданчику ЛНЗ Квасниця після навісу прийняв м'яч, але ось один в один суперника обіграти не зміг
5'
ЛНЗ в одній атаці намагався пару разів вішати з різних флангів, але до удару справу так і не довів
3'
Поки що сумбурна гра на перших хвилинах. Рух намагається взяти м'яч під контроль
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Виходять команди на поле
Інфо
Запасні Руху: Ванівський, Клайвер, Семотюк, Русяк, Товарницький, Денисов, Джурабаєв
Інфо
Стартовий склад Руху: Ледвій, Холод, Дідик, Роман, Руныч, Підгурський, Притула, Федор, Квасниця, Карабін, Краснопір
Інфо
Запасні ЛНЗ: Пеньков, Самойленко, Стасюк, Норенков, Бойко, Бар, Наумець, Ангелов, Момо
Інфо
Стартовий склад ЛНЗ: Кучеренко, Путря, Саліху, Муравський, Дайко, Пасіч, Яшарі, Тілль, Молло, Олійник, Ассінор
ЛНЗ у першому турі обіграв Лівий Берег 2:1, а потім поступився Олександрії 0:2
Рух свій матч першого туру пропускав, а в другому на виїзді розгромив Оболонь 4:0
Інфо
Матч розпочнеться о 15:30, судитиме гру Денис Шурман
Добрий день усім шанувальникам українського футболу. UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн матчу 3-го туру УПЛ, в якому ЛНЗ прийме Рух.
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Анонс матчу ЛНЗ - Рух 18.08.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою ЛНЗ (Черкассы) та командою Рух (Львов) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Центральный стадион.

Дата проведення матчу: 18.08.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між ЛНЗ (Черкассы) та командою Рух (Львов):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Рух, тоді як команда ЛНЗ залишилася з поразкою . Зіткнення Рух та ЛНЗ у попередньому футбольному матчі 01.04.2024 закінчилось з рахунком: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Andres Carrasco и Ponomarov, Vitaliy розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ЛНЗ - Рух можна подивитися 18.08.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ЛНЗ - Рух, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ЛНЗ (Черкассы)
Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Попередній поєдинок команди ЛНЗ був зіграний проти ФК Олександрія - 12.08.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Команда гостей

Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

Попередній матч команди Рух був зіграний проти Оболонь - 11.08.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рух.

Слідкуйте за результатами матчу ЛНЗ - Рух онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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